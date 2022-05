De strijd tegen Amerikaans kapitalisme woedt voort tot in het voetbalstadion

Amper een kwartier was ik binnen, en ik was volledig verkocht. Wat kost een seizoenkaart, vroeg ik mijn vriend, die alvast een groen-witte clubsjaal om zijn nek had hangen. Nu ben ik een volslagen leek op het gebied van professioneel voetbal, en er was nogal wat overtuigingskracht nodig geweest om me op vrijdagavond naar een lokaal voetbalstadion aan de andere kant van de périférique te krijgen. Maar eenmaal ter plekke had Red Star FC me onmiddellijk in zijn greep. Hier moesten we bij horen.

Dat gevoel begon al buiten. Stade Bauer, een voormalig aardappelveld, ligt midden in een woonwijk – aan de ene kant grenst een rij oude huizen, met de buurtkroeg in rood baksteen, aan de andere kant een nieuwbouwflat waar bewoners uit het raam hingen om de wedstrijd te aanschouwen. Alle kaartjes waren uitverkocht, een groepje mannen stond tegen het hek gedrukt dat uitzicht bood op toch zeker de helft van het veld.

Aan de bar ging de vreugde verder crescendo. Hier serveerden ze geen aangelengd festivalbier in slap plastic, maar solide kunststof bekers met amberkleurige halveliters van een lokale brouwerij. Daaromheen stond het blauw van de rook – de geur van gloeiende cannabis vermengd met die van versgebraden merguez-worst, opgediend in halve baguettes. Ik zag bejaarde mannen in retro trainingsjasjes, keurige mevrouwen in trenchcoats, meisjes klaar om naar een discotheek te gaan in beige strak-leren minirok en jongens met hanekam en heavy metal-T-shirts. Paradijsvogels en doodnormale doorsnee-Fransen, alles door elkaar op een tribune waar het onkruid tussen het beton door schoot, verbonden in de liefde voor de club die in 1909 neerstreek in deze noordelijke banlieue van Parijs.

In een wereldstad is Red Star het anker dat je als vreemdeling nodig hebt. Het summum van authentiek en lokaal, met een publiek dat zo divers en open is dat je je er onmiddellijk thuis voelt. Het liefst zou ik meteen een mintgroene sweater met rode ster aanschaffen, maar ik hield me in – ik moest toch op z’n minst eerst een stukje van de wedstrijd zien.

Dat laatste bleek nog niet eenvoudig. Nog voor ik twee halve liters en een bak patat veilig naar de tribune had gemanoeuvreerd, was de wedstrijd al twee keer stilgelegd vanwege de rookbommen die op het veld waren gegooid. De spelers waren de kleedkamer in gestuurd.

Intussen leerde ik desondanks Red Star iets beter kennen. De arbeidersclub werd opgericht door Jules Rimet, de latere voorzitter van de Fifa die ook het wereldkampioenschap zou initiëren. Hier moest de jeugd niet alleen leren voetballen, maar zich ook cultureel ontwikkelen. Behalve voetbaltraining kregen jongeren uit de buurt hier ook literatuurles, in een tijd dat goed kunnen lezen en schrijven voor iedereen vanzelfsprekend was. Hoewel de club eerder bestond dan de Franse communistische partij, werd haar rode ster vaak aangezien voor een communistisch symbool. De sociale missie stond altijd op de voorgrond, en de gemeente Saint-Ouen was decennialang een communistisch bolwerk.

In Frankrijk is de geschiedenis altijd levend. Terwijl de wedstrijd na vijftig minuten onderbreking werd vervolgd, liet ik me uitleggen dat de rookbommen een protest waren tegen de aangekondigde overname door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die buitenlandse geldwolf uit Miami zou voor een luttele tien miljoen een authentiek Frans merk kopen met bovendien rechtstreeks toegang tot een goudmijn aan lokale talenten.

Ik begreep die Amerikanen wel; licht gegeneerd overdacht ik mijn eigen aandrang tot het onbeschaamd toe-eigenen van andermans clubcultuur. Een derde protestrookbom landde op het veld, de wedstrijd werd definitief gestaakt. Red Star speelt voorlopig zonder fans. Maar legendarisch was het wel.