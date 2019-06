De strijd om het origineelste voertuig: in een vuilnisbak naar het eindexamengala

Eindexamenleerlingen van Het Gerrit Komrij College op weg naar hun eindexamengala. Terwijl de meeste leerlingen zich in een dure bolide lieten vervoeren, koos een meisje voor een vuilnisbak als vervoermiddel. Beeld Marcel van den Bergh

De legertruck die ooit artillerie verplaatste en vanavond Mathijs, Jordi, Ide en Max naar hun examengala moet vervoeren, torent uit boven de andere wagens op de parkeerplaats. De vier vrienden staan er grijnzend naast, complimenten te oogsten, als er een leraar komt aangelopen. Hij fronst. ‘Zitten hier wel gordels in?’

De jongens frummelen aan hun gloednieuwe pakken, wisselen blikken uit. ‘Dit is een oldtimer, dan hoef je geen gordels te hebben’, zegt Mathijs. Jordi: ‘We voldoen aan de hele checklist.’

Eigenlijk hadden de vier vrienden, die mavo-eindexamen hebben gedaan, in een golfkarretje naar hun gala willen komen. Dat bleek niet te mogen. Daarna hadden ze hun oog laten vallen op een elektrisch busje. ‘Dat mocht ook niet’, zegt Matthijs. En dus werd het een DAF-legertruck uit de jaren vijftig. Dit voertuig, zegt de blonde scholier als de leraar is weggelopen, is ‘op het randje’.

Tot dit jaar ging het jaarlijkse eindexamengala van het Gerrit Komrij College in Winterswijk gepaard met een bonte parade van vreemde voertuigen, dwars door de binnenstad. Het is voor leerlingen de sport om zich in een zo origineel mogelijk voertuig af te laten afzetten op de rode loper voor hun gala. Daar, op de Markt, het centrale plein van het dorp in de Achterhoek, wacht achter dranghekken een joelend publiek van familie en vrienden hen op.

Een heftruck met daarop een driezitsbank met een groepje leerlingen erop; een ploegje meisjes in galajurken in een sloep in een aanhangwagen; een raceauto die de openbare weg niet op mag – tot nu toe kneep de politie een oogje toe. Maar dit jaar moeten alle voertuigen beschikken over de juiste vergunningen, verzekeringspapieren en nummerborden. ‘Er wordt niet gewaarschuwd, maar direct gehandhaafd, boetes uitgedeeld en voertuigen worden verwijderd uit de stoet’, waarschuwde de school vooraf.

Het is een noodzakelijke veiligheidsmaatregel, zegt Ed de Graaf van het Gerrit Komrij College. Als eindverantwoordelijke voor het gala hield hij afgelopen jaren zijn hart weleens vast. ‘Vooral met die monsterlijk grote tractoren die door die krappe straatjes in de binnenstad reden.’

Voertuigenparade

Het eindexamengala en vooral de voertuigenparade erheen is een jonge traditie, die een jaar of twintig geleden begon in Brabant en Limburg en inmiddels is uitgewaaierd over met name het oosten van het land. Al maanden van tevoren kopen jongens hun pak en meisjes een galajurk. Op de dag van het gala zijn de kappers in Winterswijk volgeboekt door meisjes die voor de gelegenheid hun haar en make-up laten doen.

‘Het is elk jaar weer een prachtig gezicht’, zegt De Graaf. ‘De pubers die je in de klas hebt, zijn opeens volwassenen geworden.’ In Winterswijk wordt het eindexamengala al een jaar of twintig gehouden, schat de docent en ‘directeur facilitair’, maar de laatste jaren is het uitgegroeid tot een evenement dat steeds meer publiek trekt. Het maakt de kans op een ongeluk groter.

Bij de politie zijn er vorig jaar meerdere meldingen binnengekomen over gevaarlijke situaties tijdens het examengala. Er reden onveilige voertuigen rond en er waren paarden die niet goed reageerden op de mensenmassa. Om die reden zijn dieren dit jaar uitgesloten, net als voertuigen die niet de openbare weg op mogen. De school heeft een uitgebreide checklist gemaakt waaraan alle leerlingen moeten voldoen.

Verrijzenis uit vuilnis

Daarom moet Luna Kunneman in haar vuilnisbak over de stoep. De 18-jarige leerling behoort tot de eerste stoet scholieren die vanaf de verzamelplaats bij het theater naar de Markt rijden, een stukje van minder dan een kilometer. Rijdend in een blauwe papierbak op wieltjes, voortgeduwd door haar broer en een vriendin, is Kunneman veruit de opvallendste verschijning. Ze heeft navraag gedaan bij de politie en de gemeente. ‘Dit is officieel een kruiwagen’, zegt de scholier, ‘dus ik moet over de stoep.’

De container moet symboliseren hoe de leerling na haar eindexamen ‘verrijst uit het vuilnis’, zegt ze. Vandaar ook die zelfgemaakte jurk van vuilniszakken. Kunneman: ‘Dit is een laatste, opgestoken middelvinger.’ De leerling was het op allerlei fronten ‘totaal niet eens’ met haar school, zegt ze. Ze vindt het gala bijvoorbeeld te duur en de regels rondom de voertuigen een beetje overdreven.

Die laatste mening zijn meer leerlingen toegedaan. Terug op de parkeerplaats waar alle auto’s verzamelen, constateert het groepje jongens in de legertruck dat deze editie van het gala saaier is dan andere jaren. ‘Alleen maar gewone auto’s’, zegt Ide die een pak vol pacmanfiguurtjes draagt, ‘alleen wij hebben iets bijzonders.’ De vier vrienden zijn via een trappetje achter in de legertruck geklommen en speculeren wat ze zullen doen als de politie ze onderweg tegenhoudt. ‘We rijden gewoon door’, klinkt het stoer.

Achter het stuur van de truck kan Jeroen Hijnk, de vader van Mathijs, wel begrip opbrengen voor de veiligheidsregels. Omdat hij zelf lid is van een oldtimerclub, heeft hij de afgelopen jaren heel wat eindexamengala’s bezocht in de regio om leerlingen in zijn oude Fiat 500 te vervoeren.

‘Vooral mensen in zo’n enorme Amerikaanse bak willen zich weleens bewijzen en iets te hard gas geven. Dan vliegt zo’n wagen vooruit.’ Een paar minuten later krijgt hij gelijk. Een paar jongens op een pick-uptruck zwiepen naar voren als de chauffeur ronkend gas geeft. ‘Nu gaat het goed’, zegt Hijnk, ‘maar met al het publiek dat op het gala afkomt kan zoiets ook verkeerd aflopen.’

Dan komt de stoet op de parkeerplaats langzaam in beweging. De legertruck rijdt helemaal achteraan. Het zit de vier vrienden mee. Ondanks de strenge waarschuwingen van de school vooraf, blijkt de politie niet actief alle voertuigen te controleren. Er staan twee agenten langs de route, die alleen bij onveilige situaties zullen ingrijpen. Ze glimlachen naar de legertruck. Ze mogen doorrijden, de rode loper tegemoet.

Daar zullen ze samen op de foto gaan. En als alle leerlingen binnen zijn, gaan ze met elkaar uit eten. En daarna? Daarna gaat het los, zegt Ide. ‘Met z’n allen het café in.’ Eén probleem: de jongens zijn 15, 16 en 17 jaar oud. Volgens de wet mogen ze niet drinken. Maar dat is het soort regel, weten de jongens uit ervaring, dat makkelijk te omzeilen is.