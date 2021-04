De strijd om de zorgbonus herleeft: oppositie eist dat het kabinet de portemonnee trekt

Demissionair Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. Tussen premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) in, tijdens het coronadebat van donderdag. Beeld ANP, Bart Maat

In een brief aan de Tweede Kamer stelde Van Ark (Medische Zorg) de Kamer deze week voor een dilemma. Bij de begroting op Prinsjesdag in september vorig jaar is besloten om het zorgpersoneel in 2021 nog eens een bonus van 500 euro per persoon te geven. De Kamer stemde destijds met dat besluit in.

Maar in de tussentijd bleek dat de vorige bonus voor het zorgpersoneel veel duurder uitviel, omdat veel meer zorgaanbieders de bonus voor hun personeel aanvroegen dan verwacht was. In plaats van de begrote 1,4 miljard kostte die eerste bonusronde 2,2 miljard euro.

Zo werd het voor Van Ark duidelijk dat zij het met de 720 miljoen euro die begroot is voor de tweede bonusronde niet gaat redden. Volgens haar zijn er twee opties: of strenger selecteren op wie de bonus mag ontvangen, of het bedrag delen door alle aanvragers. In dat laatste geval zal de bonus lager uitvallen, op zo’n 200 tot 240 euro per persoon. Welke van de twee het wordt, liet Van Ark aan de Kamer.

Daarmee keert het bonusdebat terug waar het in de zomer van 2020 ook al was: bij een scherpe tegenstelling tussen coalitie en oppositie. In de Kamer riep het voorgestelde dilemma donderdagavond bij onder meer de SP, PVV en PvdA veel verontwaardiging op. Zij willen die keuze helemaal niet maken. Volgens Van Ark is de keuze echter onvermijdelijk, omdat het kabinet vanwege zijn demissionaire staat het budget voor de bonus niet kan aanpassen.

Maar daar laat de oppositie het niet bij zitten. Zij zien bij Van Ark vooral onwelwillendheid, de minister zou zich achter het begrensde budget verschuilen. Gezamenlijk dienden dertien fracties donderdag een motie in die de regering verzoekt ‘de hoogte van de zorgbonus te handhaven op 500 euro per persoon en extra financiële middelen in te zetten als blijkt dat het beoogde budget ontoereikend is.’ Van Ark heeft de motie ontraden. Volgens haar kost het uitvoeren van de motie 765 miljoen euro extra.

PvdA-zorgwoordvoerder Attje Kuiken zegt dat als de motie wordt aangenomen, het kabinet gewoon aan de slag kan met een aanpassing van het budget. Hoewel de vier partijen uit het demissionaire kabinet ook nu nog een meerderheid hebben, houdt de PvdA, die de motie initieerde, de hoop op een meerderheid bij de stemming aankomende dinsdag. Op de VVD en CU hoeft de partij niet te rekenen. VVD-fractieleider Hermans en CU-leider Segers lieten weten het beschikbare budget zo goed mogelijk in te willen zetten.

Het is de vraag wat het CDA en met name D66 gaan doen. Jan Paternotte van D66 stelde aan Van Ark meerdere vragen over de uitbetaling van de zorgbonus, maar liet nog weinig doorschemeren over het standpunt van zijn partij. Als de motie het niet haalt kunnen Kamerfracties nog een amendement indienen om de begroting dusdanig aan te passen dat de 500 euro aan zorgbonussen wel betaald kan worden. Op die optie wilde Kuiken vrijdag nog niet vooruit lopen.