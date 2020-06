De strijd om de waarheid ontbrandt in het coronadebat

Premier Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Jerry Lampen

Nu de coronacrisis in elk geval tijdelijk geluwd is, komt er ruimte om terug te kijken. Maar daar zit niet iedereen op te wachten. Intussen vecht de Amsterdamse burgemeester voor het behoud van het vertrouwen van de gemeenteraad.

De strategie als splijtzwam

Het is hier al eerder opgemerkt in de afgelopen weken: langzaam maar zeker sluipt de politiek in het coronadebat. Maar waar enkele oppositiepartijen eerst nog schoorvoetend vragen begonnen te stellen bij de gevolgde strategie van de afgelopen tijd én de komende maanden, wint het debat nu snel aan felheid. Op de dag dat Nieuwsuur rapporteerde dat de Nederlandse laboratoria in maart en april naar eigen zeggen veel meer mensen hadden kunnen testen dan het kabinet suggereerde (‘en dat had doden kunnen schelen’) staakten in de Tweede Kamer de stemmen over het verzoek van PvdA-leider Lodewijk Asscher om een onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde corona-beleid. Dat wil zeggen: de voltallige oppositie wil het wél, maar de coalitiepartijen werken niet mee.

Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, want volgende week volgt een nieuwe, hoofdelijke stemming, die de coalitiepartijen gaan verliezen als ze niet zorgen voor een maximale opkomst in alle vier de fracties.

Intussen doemt ook de volgende splijtzwam op, nu het kabinet volop vuur trekt met het concept-wetsvoorstel om de coronamaatregelen in wettelijke banen te leiden. Daarmee ‘gaan we terug naar de tijd van koning Willem I’, zegt onder anderen Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Het kabinet wil de wet niettemin liefst voor de zomer door het parlement loodsen, maar de kans dat de oppositie daarmee akkoord gaat, slinkt met het uur.

En dan is er in de Eerste Kamer ook nog een meerderheid ontstaan die, met steeds meer kracht, aandringt op een pauze in de huurverhogingen - iets waarvan minister Ollongren niets wil weten. Ook daar wordt het armpje drukken.

En zo is het kabinet van alle kanten gewaarschuwd: in politiek opzicht is het coronadebat pas net begonnen.

De hoofdstad

Vorige week waren we getuige van haar poging om het kabinet per app medeverantwoordelijk te maken voor het niet-opbreken van de anti-racismedemonstratie op de Dam, vandaag legt burgemeester Halsema verantwoording voor haar eigen beslissingen af aan de lokale gemeenteraad. Eindelijk daar waar het hoort, vinden haar collega-burgemeesters, die het debat van de afgelopen week in de Tweede Kamer met stijgende verbazing hebben gevolgd, hoewel niet iedereen snapt wat de Kamer dan verkeerd zou hebben gedaan.

Halsema besteedde in de eerste uren van het debat veel tijd aan uitleggen hoe het toch kwam dat de opkomst op de Dam zo sterk werd onderschat en waarom zij vervolgens niet optrad.

Halsema vreesde escalatie, zoals bekend. Maar was zachtzinnig vermanen van de menigte dan ook geen optie? ‘Dat ís ook gebeurd', bezweert Halsema. ‘We spraken met de organisatie en lieten een oproep doen vanaf het podium.’ Dat daar geen verdere maatregelen op volgden, is een beslissing die zij nog steeds verdedigt: ‘Het was de veiligste manier om de demonstratie te laten eindigen, vanuit alle perspectieven: de gezondheid en de openbare orde.’

Of de raad daarmee genoegen neemt, moet in de komende uren duidelijk worden. U kunt het blijven volgen op vk.nl.

BLOKS NACHTMERRIE

No-deal doemt weer op

Voor wie hoopte dat de oneindige Brexitsaga vorig jaar was afgerond, had minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag ontnuchterend nieuws: het dreigt toch weer helemaal mis te gaan in de onderhandelingen over de deal tussen Londen en Brussel: ‘We moeten ons weer voorbereiden op een no-deal brexit', waarschuwde de bewindsman vandaag in de Kamer. Liefst zou het kabinet dan ook willen dat de overgangsperiode met twee jaar wordt verlengd, zodat rustig verder kan worden onderhandeld, maar de Britten voelen daar helemaal niets voor. De tijd dringt, want nog deze maand moet de beslissing daarover vallen. En als het mis gaat, kan Blok deze weer van zolder halen.

