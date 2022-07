De strijd om Boris’ opvolging is begonnen, maar ‘geen van de kandidaten spreekt tot de verbeelding’

Penny Mordaunt (links) en Rishi Sunak, twee Conservatieven die partijleiderschap willen overnemen van Boris Johnson. Beeld AP

Patrick, vier van de vijf kandidaten zijn onderdeel van de regering van Johnson, en toch trokken ze vrijdagavond tegen elkaar ten strijde om de erfenis van hun huidige baas. Was het een surreëel debat?

‘Het was af en toe merkwaardig. Zo kregen de kandidaten de vraag of ze Johnson nog vertrouwen. Maar iedereen probeert veel afstand van hem te nemen, want niemand wil met Boris worden geassocieerd. Terwijl onder de kandidaten twee zwaargewichten van zijn kabinet zaten: Liz Truss en Rishi Sunak, als ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën. De andere kandidaten hadden geen posten of kleine posten.

‘Dat levert een erg vlak debat op, vol algemeenheden. Er is niemand die concreet zegt wat hij of zij gaat doen met het land.

Wie maakt tot dusver de beste indruk op jou?

‘Rishi Sunak komt over als de enige die iets van economie begrijpt. Hij benadrukt ook dat hij verstandig met geld kan omgaan als voormalig minister van Financiën. Zo praten de andere kandidaten voortdurend over belastingverlaging. Maar Sunak zegt duidelijk: je kunt niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt en het is niet slim om in tijden van inflatie veel geld uit te geven.’

‘Zijn grote probleem is dat de aanhangers van Johnson, en die zijn er nog veel binnen de partij, hem haten. Hij heeft waarschijnlijk de coup tegen Boris al een half jaar geleden voorbereid, samen met de oude bekende Dominic Cummings. Daardoor wordt hij ook wel als slinks gezien.

‘Wat betreft de andere kandidaten: Liz Truss heeft veel ervaring in de diplomatie, maar haar probleem is dat ze erg graag de nieuwe Thatcher wil zijn. Op een manier dat het een soort parodie wordt. Ik sprak deze week een van de partijleden en die begon over haar bezoek aan Moskou eerder dit jaar, net voor de oorlog begon. Dat deed ze met een berenmuts op, zoals ook Thatcher die droeg in de jaren 80. Maar toen was het echt koud. Ten tijde van het bezoek van Truss was het weer best aangenaam. Ze is dus veel bezig met de pr, maar tegelijkertijd komt ze vrij koud over. En ze heeft op ‘Remain’ gestemd, dat helpt haar ook niet.

‘Penny Mordaunt lijkt nu de favoriet onder de partijleden, maar veel conservatieven vinden haar te woke. Kemi Badenoch is een fris gezicht, maar heeft erg weinig ervaring op het hoogste niveau. Tom Tugendhat is de enige die niet in de regering zit. Hij probeert over te komen als Nick Clegg, die als jonge politicus zich twaalf jaar geleden tegen de gevestigde orde keerde. Maar Tugendhats probleem is dat hij een Remainer is, dan ben je bijna kansloos.’

In dit gesprek komen Boris Johnson en Brexit al een paar keer voorbij. Merk je dat het verleden nog erg boven deze verkiezing hangt?

‘Ja. De debatleider vroeg vanavond aan het publiek wie politici nog vertrouwden. Niemand stak zijn hand op. Johnson heeft veel schade aangericht door onbetrouwbaar te handelen. Deze kandidaten zullen heel veel moeite moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen.’

‘Het is een duel tussen de oude garde en de nieuwkomers. De oude garde heeft ervaring, maar gediend onder Johnson. De nieuwkomers zijn niet door zijn schaduw aangetast, maar hebben weinig ervaring. Drie jaar geleden was Johnson de duidelijke favoriet bij de leiderschapsverkiezingen. Nu ontbreekt zo’n duidelijke favoriet.’

Tot slot: het is hartje zomer, in London is het heerlijk weer. Heeft de Britse bevolking wel zin in avonden vol vlak politiek gekwebbel?

‘Ik had vandaag een lekke band, dus ik was net op tijd thuis voor het debat. Mijn buurvrouw kwam net uit het park en wilde een praatje maak. Ik excuseerde mij en zei dat ik moest haasten om het debat te kunnen zien. ‘Jij liever dan ik’, reageerde ze.

‘Het gaat om de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk, maar ik denk dat de kijkcijfers vanavond niet heel hoog waren. Er is gewoon geen enkele kandidaat die erg tot de verbeelding spreekt, in positieve of negatieve zin. Ik was vandaag te gast bij een herenclub. Naast mij zat een oudere man die heeft gewerkt als assistent onder Thatcher. Hij zei: ‘toen waren het allemaal zwaargewichten in de politiek, maar als je nu kijkt… Wat een verschil in kaliber.’ Hij was redelijk geschokt daardoor. De stand van zaken is niet best.’