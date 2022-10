‘De straat opgaan is een vorm van zingeving voor de Fransen’

Beeld van de protesten op dinsdag in Parijs, tegen de inflatie en voor hogere lonen. Beeld AP

Dag Eline, wat voor sfeer hangt er daar?

‘Eigenlijk zou je moeten ruiken wat ik nu ruik. Het ruikt hier naar allerlei soorten worstjes die ze verkopen in de kraampjes onderweg. Zoals gebruikelijk bij demonstraties veel merguez-worst, en zelfs andouillettes, een typisch Frans gerecht. Nu zetten ze het lied On est la in, dat werd ook veel door de gele hesjes gebruikt.

‘Fransen zijn goed in het neerzetten van een sfeer bij demonstraties, maar ik kan wel duidelijk zien dat we hier bij de vakbonden zijn. Afgelopen weekend was ik bij een demonstratie van alles wat links Frankrijk is: Extinction Rebellion, radicale feministen, antikapitalisten. Daar hing een vrolijkere sfeer.’

Over het afgelopen jaar is de inflatie in Frankrijk 5,5 procent, bijna drie keer zo laag als in Nederland. Hoe rijmt dat cijfer met de woede van de vakbonden?

‘De Franse overheid heeft veel gedaan om de huishoudens te compenseren, eigenlijk al voor de invasie van Oekraïne begon. Vorig jaar herfst zijn ze al begonnen met een maximumprijs op gas en energie. Dat heeft voor veel huishoudens gescheeld. Nog steeds wordt veel geld uitgetrokken om de inflatie te beteugelen.

‘Maar dat wil niet zeggen dat er geen inflatie is, en mensen voelen dat wel degelijk. De inflatie is onderdeel van een discussie die hier al veel langer speelt: de hoge kosten van het levensonderhoud.

‘Bovendien is de demonstratie van vandaag eigenlijk aangewakkerd door de succesvolle protesten tegen de oliebedrijven van de afgelopen weken. TotalEnergies deelde gedurende die demonstraties voor 2,6 miljard euro aan dividend uit aan de aandeelhouders. De Fransen zeggen: dat soort bedrijven maken enorme winsten door de energiecrisis en wij delen daar niet in mee. Behalve inflatiecompensatie willen ze ook een deel van de winsten van die bedrijven.’

Is er enig verband tussen deze demonstratie en de gelehesjesbeweging? Zie je überhaupt mensen daar in gele hesjes?

‘Vandaag niet. Ik heb er zondag een paar gezien, toen ik bij de demonstratie was die georganiseerd was door een alliantie van linkse partijen. Vandaag heeft veel meer een vakbondstempel. Het gros van de mensen dat een hesje draagt, draagt een rood hesje van de vakbond. Een verband met de gelehesjesbeweging is er dus niet.’

Waarom gaan Fransen toch zo graag de straat op?

‘Iedere keer als ik hier bij stakingen ben, krijg ik het gevoel dat het een vorm van zingeving voor de Fransen is. Frankrijk is een heel politiek land. Veel mensen willen op deze manier tegen Macron zeggen: we laten niet alles gebeuren. Maar tegelijkertijd is het ook een evenement om bij elkaar te komen. Overal zijn boeken- en worstkramen. Ik grap zelf dat het Franse begrip ‘fraternité’, broederschap, ook een beetje tot uiting komt tijdens die protesten. Er is een soort verbinding op straat, iedereen vindt elkaar.

‘Tegelijkertijd gaat de vakbond er ook heel hard in. In Nederland wordt er gepolderd, hier is de cultuur wat meer conflictueus. Dat heeft denk ik ook te maken met de hiërarchische structuur van de samenleving en het bedrijfsleven. Die is nog steeds heel sterk in Frankrijk.

‘En er is nog een reden dat de Fransen staken, zei een pensionado die petanque aan het spelen was net tegen mij. Hij vermoedde dat als de Fransen niet regelmatig de straat op zouden gaan, het land allang een dictatuur was geweest. Anders gezegd: de straat op gaan is voor veel Fransen ook de manier om druk te houden op de regering.’