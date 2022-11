De stilte is beklemmend in swing state Georgia: ‘Ik hoop dat iedereen straks de verkiezingsuitslag echt accepteert’

Kiezers in een stembureau gevestigd in een bibliotheek in Atlanta , de hoofdstad van de cruciale swing state Georgia. Beeld Rory Doyle voor de Volkskrant

In de donkere steeg achter de kerk zit een vrouw op een klapstoel. In de verte weerkaatsen de wolkenkrabbers het eerste zonlicht, maar Valerie Williams (54) heeft er weinig aan. Met geknepen ogen probeert ze haar boek te lezen. Ze is hier om te stemmen. ‘Maar waar is iedereen?’

De deuren van de Central United Methodist Church, in het hartje van de Amerikaanse stad Atlanta, kunnen elk moment opengaan. Haar hele leven stemt Williams al op deze plaats. Dit heeft ze nooit gezien. Geen rij, gesmoes, gedrang in het donker van mensen die voor het begin van de werkdag willen stemmen – niets. De straten zijn verlaten.

De verkiezingen hebben de VS dinsdag onder hoogspanning gezet. Bij deze midterms stemmen Amerikanen voor hun vertegenwoordigers in het Congres. De Democraten bezaten afgelopen twee jaar een meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Als ze die allebei verliezen wordt voor Joe Biden het uitvoeren van zijn plannen een illusie.

Beweringen over fraude rondom de presidentsverkiezingen van 2020, gemunt door Donald Trump en herhaald door honderden Republikeinen, vallen als een schaduw over de dag. ‘Voel je dat?’, zegt Williams. ‘Er hangt spanning in de lucht. Ik maak me zorgen om mijn land.’

Op deze dinsdagochtend heerst in Atlanta geen onrust, maar juist het tegenovergestelde: een beklemmende stilte.

Vroeg stemmen

Kiezers in verschillende staten werden de afgelopen weken opgeroepen vooral vóór verkiezingsdag te stemmen om eventuele problemen te vermijden. Nooit eerder kozen zoveel Amerikanen daar tijdens de midterms voor. In 47 staten werden zo’n 45 miljoen stemmen al voor dinsdag uitgebracht. Ook in Georgia, dat bijna 2,5 miljoen vroeg-stemmers het record verbrak van de vorige presidentsverkiezing.

‘Ik ook’, zegt gemeentewerker Herman (63) voor zijn houten huis op een steenworp van de kerk. ‘Voor het eerst.’ Hij is hier opgegroeid en altijd blijven wonen. Sinds zijn achttiende stemt Herman altijd op verkiezingsdag. Dit jaar niet. ‘Leek het me beter om het alvast uit de weg te hebben.’

Op de grond voor de Central United Methodist Church is een sticker geplakt met een rode pijl: ‘Vote here’. Daarnaast een bordje: ‘Wapenvrije zone.’ Uit angst voor agressie en intimidatie hebben stembureaumedewerkers op veel plekken speciale veiligheidstraining gekregen.

In Arizona zijn op dinsdag al zeker 18 klachten ingediend van intimidatie. Rechtse groeperingen hadden daar al een verbod gekregen om wapens te dragen in de buurt van stembureaus. In de staat Florida probeerde de conservatieve gouverneur Ron DeSantis justitiële verkiezingswaarnemers buiten te houden.

De deuren van het stembureau openen. Valerie Williams stapt naar binnen, een gewapende beveiliger naar buiten. Stemmen is in de VS niet meer wat het was.

Complottheorie stemmachines

Weinig staten zijn voor beide partijen zo cruciaal als swing state Georgia. Aan het bestuur van deze staat vroeg Trump na het verlies van de presidentsverkiezingen om ‘11 duizend stemmen’ voor hem te ‘vinden’. Atlanta is de stad waar zijn advocaat Rudy Giuliani de complottheorie verspreidde dat de stemmachines waren gemanipuleerd. En precies hier, in district Fulton County, ontvingen stembureaumedewerkers zoveel doodsbedreigingen dat ze wekenlang hun huis niet uit durfden.

De Democratische senator Raphael Warnock strijdt dinsdag tegen zijn Republikeinse uitdager Herschel Walker, een voormalig American Football-ster die Trumps verkiezingsleugen in Georgia omarmt. Ze staan zo ongeveer gelijk in de peilingen.

Deze hele dag wordt al nepnieuws verspreid over ongeregeldheden. Op het rechts-extremistische forum The Donald worden kiezers aangespoord om in Georgia wapens mee te nemen naar stembureaus. ‘Als het gewelddadig wordt’, luidt het advies, ‘wees de eerste die schiet’.

‘Ik was zo nerveus’, zegt Atarah Redmon (25), die in de volle ochtendzon de kerk komt uitgelopen. Heeft ze gestemd? ‘Zonder problemen.’ Ze voelt zich beter, maar niet helemaal gerust. ‘Ik hoop dat iedereen straks de verkiezingsuitslag ook echt accepteert.’

Fraude

Binnen in de hoek van het stemlokaal zit, stilletjes, nog een vrouw met een boek op schoot. Terwijl Valerie Williams buiten wachtte in het donker, controleerde zij binnen in alle vroegte de stemmachines: Ann Walsh (49) is vandaag aanwezig als ‘poll watcher’ voor de Republikeinse Partij. Ze beschrijft zichzelf als huisvrouw en bezorgde burger. Walsh wil toezien dat – in haar woorden – ‘de fraude niet nog een keer plaatsvindt’. Stemmachines staan centraal in de onbewezen complottheorie. ‘Ik wilde zeker weten dat er niet al stiekem was gestemd.’ En? ‘Alle tellers stonden op 0.’

De Republikeinen hadden, volgens de meeste peilingen, een aanzienlijke kans om dinsdag de controle te herwinnen over het Huis van Afgevaardigden, dat in zijn geheel wordt verkozen. De Senaat is spannender. Toch sorteerde de radicaal-rechtse vleugel afgelopen weken ook voor op verlies. Kandidaten weigerden te beloven dat zij de uitslag van de verkiezingen zouden accepteren als die niet uitpakt in hun voordeel. Dat leidde in de partij tot onrust.

Niet pijnloos

Een pijnloze uitkomst lijkt zo uitgesloten. Als de Democraten winnen – of niet alles verliezen – dan staat de rechtse achterban van Trump klaar om ‘fraude’ te roepen. Winnen de Republikeinen wel dan valt de wetgevende macht in handen van politici die, voor een belangrijk deel, de legitimiteit van de huidige regering niet erkennen. Beide zouden een ongeëvenaarde lakmoesproef vormen voor de Amerikaanse democratie.

Trump heeft het spelveld al bepaald. Zaterdag waarschuwde hij nog tijdens een toespraak in Pennsylvania dat Democraten ‘misinformatie verspreiden en vals spelen tijdens verkiezingen’.

‘Poll watcher’ Ann Walsh is er deze verkiezingen niet gerust op, hoe dicht ze er met haar neus ook op mag zitten vandaag. ‘Ik kan natuurlijk niet zien of er ín de machines gefraudeerd wordt. Dat merken we pas als de winnaar wordt bepaald.’ Ze richt haar blik weer op haar boek. Ook in rust kan spanning besloten liggen.