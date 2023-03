‘De stikstofprofessor van Nederland’ neemt geen gas terug en wil nu snel beleidsresultaten zien

Hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman. Beeld Jiri Büller voor de Volkskrant

Veertig jaar met je kop tegen een muur lopen en toch blijven doorbeuken. Wie dat volhoudt, is óf een aartsoptimist, óf zo koppig als een ezel, óf allebei. ‘Stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman waarschuwt al sinds de jaren tachtig voor de negatieve gevolgen van een hoge stikstofuitstoot, maar vond tot voor kort geen gehoor bij de politiek. Voor Nederlandse kabinetten zijn natuur- en gezondheidsoverwegingen doorgaans ondergeschikt aan economische belangen.

Nu rechterlijke uitspraken dit automatisme hebben doorbroken, wil de hoogleraar milieu en duurzaamheid snel beleidsresultaten zien. Met een stikstoffonds van 25 miljard euro en wettelijk vastgelegde, ambitieuze stikstofreductiedoelen moet het toch eindelijk lukken de landbouw te verduurzamen, vindt hij. Zo niet, ‘dan stop ik ermee’, zei Erisman vorig jaar plompverloren in NRC.

Ook het geduld van Nederlands bekendste stikstofexpert raakt een keertje op. Tenzij het een grap was natuurlijk. Maar wie lichte wanhoop in zijn pensioneringsdreigement bespeurt, kan zich daar waarschijnlijk van alles bij voorstellen. ‘Het is niet dat er niks gebeurt. Het gaat alleen nog veel te langzaam’, zei Erisman vorig jaar in Het Parool.

Ultimatum

Zijn collega-stikstofexpert Hans van Grinsven, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, moet een beetje grinniken om Erismans ultimatum aan het kabinet. ‘Het uitvoeren van dat stikstofbeleid duurt wel een paar jaar, en over een jaar of vijf gaat hij waarschijnlijk sowieso met pensioen’. Erisman, die een leerstoel bezet aan de Universiteit Leiden, is nu 61 jaar. ‘Ik denk dat je zijn uitspraak moet zien als een oproep aan Nederland om deze nieuwe aanpak niet te laten versloffen.’

De komende jaren neemt de geboren Utrechter nog geen gas terug. Minister voor Klimaat Rob Jetten heeft Erisman per 1 maart benoemd tot eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Dat recentelijk opgerichte onafhankelijke adviescollege moet het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren over het klimaatbeleid.

Met ongevraagd advies geven heeft Erisman, in tegenstelling tot veel andere wetenschappers, weinig moeite. Van Grinsven vindt het dapper dat Erisman zich uitspreekt over politiek gevoelige zaken als het landbouwbeleid van de regering. ‘Daarmee stelt hij zich kwetsbaar op, want de kritiek is dan al snel dat je je als actievoerder gedraagt en niet als onafhankelijk deskundige.’

Alternatieve werkelijkheid

Maar Van Grinsven vindt het goed dat Erisman zijn mening geeft. ‘Politiek beleid dat niet gebaseerd is op feiten is gewoon onverstandig beleid. En met wetenschap die alleen vanachter het bureau en met rapporten bedreven wordt, red je het niet. Als je wilt dat er iets verandert, zul je naar buiten moeten treden.’ De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat feiten voor zichzelf spreken, maar in de politiek werkt dat niet zo. De alternatieve werkelijkheid die bepaalde belangengroepen presenteren, legt daar vaak meer gewicht in de schaal.

Erisman beseft dat en voelt kennelijk de aandrang het broodnodige tegengewicht te zijn. ‘Als ik een debat in de Tweede Kamer zie, denk ik regelmatig: wat zou het efficiënt zijn als er nu naast de voorzitter een wetenschapper zat die op verzoek de feiten checkt’, schreef hij vorig jaar in een essay. Het irriteerde hem dat Johan Remkes vorig jaar geen wetenschappers bij zijn stikstofberaad duldde, terwijl alle lobbygroepen wel mochten aanschuiven. ‘Het is mijn ervaring dat de wetenschap alleen geraadpleegd wordt wanneer ze zelf bij het ministerie of de politiek hard aan de deur rammelt, of wanneer bestaande meningen moeten worden bevestigd.’

De stikstofprofessor heeft een duidelijke kijk op de Nederlandse landbouw: die moet een stuk extensiever. ‘Natuurinclusief boeren’ is een van zijn stokpaardjes. Nederland heeft een groot stikstofoverschot, omdat de landbouwsector veel stikstof importeert via krachtvoer en kunstmest. Ongeveer de helft daarvan wordt niet omgezet in vlees en landbouwgewassen, maar verdwijnt in het milieu. Volgens Erisman moet de veestapel, en dan vooral rond natuurgebieden, flink krimpen.

Nieuw verdienmodel

Om de resterende boeren een nieuw verdienmodel te geven, zouden ze betaald moeten worden voor het verlenen van ‘ecodiensten’ als het onderhouden van heggen en houtwallen. Ook zouden consumenten iets meer moeten gaan betalen voor voedsel, opdat er meer overblijft voor de duurzaam geworden boer. In technische innovatie als oplossing gelooft Erisman niet. Die helpt namelijk niet om de waterkwaliteit te verbeteren, en ook niet tegen verdroging en klimaatverandering.

Erisman had al vroeg oog voor milieuproblemen, schrijft hij op zijn website. Als jongetje was hij bang dat de zuurstof in de lucht zou opraken, omdat alle mensen die inademen. Een sterleerling was hij naar eigen zeggen niet; zijn leraren vonden hem lui en gaven hem het schooladvies mavo. Als stapelaar kwam hij uiteindelijk op de hts terecht, waar hij opgeleid werd tot chemisch technoloog. Bij het RIVM in Bilthoven deed hij in de jaren tachtig en negentig onderzoek naar verzuring en vermesting, onder andere door middel van ammoniakmetingen. Zo ontwikkelde hij zich geleidelijk tot stikstofexpert. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek betrof het ontwikkelen van depositiemodellen voor verzurende stoffen, waaronder stikstof.

Zijn voormalige RIVM-collega Albert Bleeker omschrijft Erisman als ‘recht door zee, ambitieus, en ook wel een verbinder’. Hij is een fanatiek hardloper, zegt Bleeker, ‘maar eigenlijk altijd aan het werk’. Van Grinsven: ‘Een daadkrachtige, integere wetenschapper, een van de besten op zijn terrein.’