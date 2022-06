De stikstofplannen leiden tot een interne worsteling bij de VVD en zetten de verhoudingen tijdens congres op scherp

Dennis Wiersma, Christianne van der Wal, Sophie Hermans en Mark Rutte tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD. Beeld ANP

Dit bleek zaterdag tijdens de ledenvergadering van de VVD in de voormalige suikerfabriek in Halfweg. Vooraf werd rekening gehouden met boerenprotesten na de aankondiging van de stikstofaanpak door het kabinet op vrijdag. Maar het boerenprotest bleef beperkt tot vier trekkers en een handvol boeren.

Dat was een schril contrast met het ‘spontane’ bezoek dat een groep boze boeren vrijdagavond aan het huisadres van verantwoordelijk VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bracht. Zij stond daar toen de boeren te woord. Zaterdag vertelde ze ontdaan te zijn geweest maar ‘we moeten in gesprek blijven en dat zal ik blijven doen’.

Het was het eerste ‘echte’ VVD-congres in ruim twee jaar. Door corona waren de partijbijeenkomsten in de tussentijd digitaal. Ruim duizend VVD’ers kwamen op de bijeenkomst af, die daardoor ook het karakter had van een reünie.

De stemming had feestelijk moeten zijn. Want voor de vierde Tweede Kamerverkiezingen op rij is de VVD de grootste geworden en is Mark Rutte premier. Sterker nog, na tien jaar geleden de eerste liberale minister-president in honderd jaar te zijn geworden, stevent hij nu af op het record ‘langstzittende premier’.

Maar in stemming gebrachte moties zetten de verhoudingen tijdens het congres op scherp. Daarmee herleefde iets van de debatpartij die de VVD vroeger heette te zijn, voordat fractiediscipline gevolgd door partijdiscipline de overhand kregen bij de regeringspartij.

Verhoging van de maximumsnelheid

Eerst ontbrandde een vuurtje toen het ging over 130 kilometer als maximumsnelheid. Dat moet weer kunnen omdat het toch niet helpt tegen de stikstofuitstoot, meende de indiener. De maximumsnelheid is juist naar honderd kilometer gebracht om de stikstofuitstoot van het verkeer te beperken.

Volgens een partijlid uit Drenthe ging de motie veel te ver. Hij vroeg om solidariteit met de boeren, die grote offers moeten brengen om tot minder stikstofuitstoot te komen. Bij de stemming was 52 procent van de leden – die ook vanuit huis konden stemmen – voor verhoging van de maximumsnelheid. Hoeveel van de 26 duizend leden dat deden, was onduidelijk.

Ook vier moties die raakten aan het nieuwe, vrijdag door VVD-minister Van der Wal aangekondigde stikstofbeleid verdeelden de gelederen. Bijna volbracht stikstofwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie Thom van Campen een politiek meesterwerk. Hij omarmde met veel omhaal van woorden de kritische moties. Maar bij de laatste en meest uitgesproken motie kon de eenheid niet bewaard worden.

Van Campen bleef haken bij een zinsnede, waarin gesteld werd dat ‘uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen’. De indieners lichtten toe: ‘Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode.’ Daarmee ondermijnt de motie volgens Van Campen het draagvlak voor de maatregelen en ook de wetenschap. Maar het schrappen van de gewraakte passages, zoals het Kamerlid voorstelde, wilden de opstellers van de motie niet.

51 procent tegen 49 procent

Mirjam Pauwels (wethouder in Assen), Mirjam Nelisse (Statenlid in Zuid Holland) en de 866 VVD-leden sloten zich met het ondertekenen van de motie aan bij andere rechtse partijen in de Tweede Kamer, die uiterst kritisch zijn over het stikstofmodel van het RIVM. De motie werd met de kleinst denkbare meerderheid aangenomen: 51 procent tegen 49 procent.

Stifstofwoordvoerder Van Campen staat nu voor de klus om beide kampen te verenigen. ‘In gesprek gaan’, is daarbij zijn mantra. Al zou de aangenomen kritische stikstofmotie ook positief kunnen uitpakken voor de VVD. De partij kan zo tonen dat er sprake is van interne worsteling, maar dat de liberalen wel verantwoordelijkheid nemen nu de rechter de regering tot ingrijpen heeft gemaand.

Dat is misschien niet zo’n gekke uitgangspositie in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart volgend jaar. De Staten kiezen daarna de nieuwe Eerste Kamer.