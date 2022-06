De stikstofontkenners hebben ongelijk: het beleid is wel degelijk met metingen onderbouwd

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op maandag tijdens een werkbezoek bij de Kalmthoutse Heide. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Propaganda is het bewust verspreiden van misleidende of onjuiste informatie door een belanghebbende partij, met als doel de publieke opinie te beïnvloeden. Propagandisten maken gebruik van de kracht van herhaling. Psychologisch onderzoek bevestigt: hoe vaker mensen een bepaalde boodschap horen, hoe geloofwaardiger ze hem vinden. Ook als het flauwekul is.



Vandaar dat de stikstofontkenners almaar twijfel zaaien over de berekeningen van het RIVM, die uitwijzen dat de landbouw de grootste stikstofvervuiler van Nederland is. Landbouwlobbyorganisatie LTO stelt in december 2020: ‘Het kabinet legt een harde resultaatverplichting voor 2030 vast. Dat vereist dat de monitoring duidelijk is. Echter, gezien de vele onzekerheden waarmee metingen en modellen van stikstofemissie en depositie zijn omgeven is dat allerminst het geval.’

LTO suggereert hiermee dat de overheid eerst al die onzekerheden maar eens moet wegnemen alvorens zware offers van de boeren te vragen. ‘Wat LTO betreft moet beleid plaatsvinden op basis van beter meten: van stikstofuitstoot en neerslag, maar ook van de staat van de natuur’, betoogde de organisatie vrijdag. Weer impliceert LTO dat de forse stikstofreductiedoelstellingen wetenschappelijk slecht onderbouwd zijn.

Helft VVD-leden gelooft in mythe

Populistische Tweede Kamerleden (dat zijn er ruim dertig) scharen zich achter de landbouwlobby. Ook zij roepen constant dat de rekenmodellen die de omvang en de gevolgen van de stikstofuitstoot in kaart brengen onbetrouwbaar zijn. Er zouden veel meer metingen in het veld moeten plaatsvinden om te kunnen bepalen hoeveel natuurschade de landbouw nou echt veroorzaakt.

Zaterdag bleek dat de helft van de VVD-leden ook in deze mythe gelooft. Zij stemden op het partijcongres vóór een motie die het kabinet oproept het stikstofbeleid aan te passen en voortaan uit te gaan ‘van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen’. De suggestie in deze motie is onontkoombaar: het stikstofbeleid van het kabinet is noch op feiten, noch op metingen gebaseerd en de gemaakte berekeningen deugen niet.

. Beeld .

Beide beweringen zijn onwaar. Het beleid is wel degelijk met metingen onderbouwd. Het RIVM meet op driehonderd plekken in natuurgebieden maandelijks de concentratie van stikstofoxiden en ammoniak in de lucht. Op acht plaatsen (met een landelijke dekking) vinden die ammoniakmetingen elk uur plaats. Er zijn daarnaast twintig meetpunten die de stikstofneerslag op de grond registreren. Er zijn satellietmetingen waarbij Nederland als een heldere vlek oplicht op de kaart van Europa: keihard bewijs dat de stikstofconcentratie (zowel ammoniak als stikstofoxiden) in de lucht boven Nederland een van de hoogste in Europa is.

Eerder meer dan minder stikstofuitstoot

De modellen die het RIVM gebruikt voor het berekenen van de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland worden jaarlijks gekalibreerd met behulp van de meetresultaten. De metingen worden dus verwerkt in de rekenmodellen. De commissie-Hordijk, die in opdracht van het kabinet een oordeel moest vellen over de betrouwbaarheid van de berekeningen, trok in juni 2020 de volgende conclusie: ‘Het Nederlandse meet- en modelinstrumentarium voor de doorrekening op nationale schaal is van voldoende tot goede kwaliteit.’ Hordijk vond wel dat detailberekeningen op boerderijniveau onnauwkeurig waren, maar dat doet niets af aan de wetenschappelijke zekerheid over de landelijke en regionale stikstofemissies van de landbouw: dat die veel te hoog zijn en dat dit zeer schadelijk is voor de natuur, staat buiten kijf.

De aangenomen VVD-motie ontkent dit wetenschappelijke feit, terwijl de motie het kabinet toch oproept zich op feiten te baseren. Bedoeld wordt blijkbaar: het kabinet moet alleen uitgaan van ‘feiten’ die ons goed uitkomen. Onwelgevallige feiten dient het kabinet te negeren.

Het pleidooi voor meer metingen is waarschijnlijk gericht op het verkrijgen van uitstel, want meer meten pakt niet per se gunstig uit voor de veehouderij. Metingen hebben bijvoorbeeld aan het licht gebracht dat het verduurzamen van veestallen in de praktijk minder stikstofwinst oplevert dan de berekeningen aangeven. Metingen hebben ook aangetoond dat de lucht meer ammoniak bevat dan je op grond van de geregistreerde landbouwactiviteiten zou mogen verwachten. Qua stikstofemissies blijft er mogelijk het een en ander onder de radar, zoals het illegaal uitrijden van mest, oppert de expertcommissie CDM. De werkelijke stikstofemissies van de landbouw zijn dus eerder hoger, dan lager dan de rekenmodellen en het kabinet veronderstellen.