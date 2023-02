‘De steun en waardering van Biden is voor Polen ontzettend belangrijk en goed voor het zelfbeeld’

Joe Biden wordt warm onthaald in Warschau, Polen. Beeld Wojtek Radwanski / AFP

Dag Arnout, je was zojuist bij de toespraak van Joe Biden in Warschau. Wat viel je op aan wat hij zei?

‘Biden wilde met deze toespraak met woorden zijn daden van maandag onderstrepen, toen hij de Oekraïense hoofdstad Kyiv bezocht en de Amerikaanse steun voor Oekraïne opnieuw bevestigde. De symboliek van dat bezoek, bijna een jaar na de grootschalige Russische invasie, is erg belangrijk, net als van deze toespraak.

‘Biden memoreerde zijn vorige toespraak in Warschau, in maart vorig jaar. ‘Destijds hielden we ons hart vast voor Kyiv’, zei hij. ‘Maar ik was er gisteren. Kyiv is sterk, en trots, en staat fier overeind. En het belangrijkste: Kyiv is vrij.’ Luid applaus volgde – daarmee was de toon wel gezet.

‘Biden begon natuurlijk met Oekraïne. Maar hij noemde ook Belarus, dat nog weleens vergeten wordt, en Moldavië, waar de regering vorige week waarschuwde voor een Russische staatsgreep.

‘Ook bedankte Biden Polen uitvoerig. Voor de militaire steun aan Oekraïne, en voor wat het land heeft gedaan om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarnaast verzekerde hij dat de Verenigde Staten hun Navo-bondgenoten zullen verdedigen bij een aanval. Dat is misschien niet verrassend, maar men vindt het wel fijn om te horen in dit deel van Europa. Polen en de Baltische staten grenzen aan Rusland en hebben een lange historische ervaring met de Russen als agressor.’

Heeft Biden nog iets gezegd over waar het heen gaat met deze oorlog?

‘Niet specifiek, maar hij benadrukte dat wat er de komende vijf jaar in dit deel van Europa gebeurt, bepalend is voor de komende decennia. Hij citeerde woorden van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorig jaar op bezoek in Washington. De uitkomst van deze oorlog is volgens hem van belang voor onze kinderen en kleinkinderen, niet alleen in Oekraïne maar over de hele wereld.’

De steun van de VS is belangrijk voor Polen, merk je dat ook aan de mensen op straat?

‘Zeker. Het was afgeladen in de Kasteeltuinen waar Biden sprak. Lang niet iedereen in het publiek verstond Engels, maar ze vertelden me in het Pools dat ze het toch belangrijk vonden om erbij te zijn. Er waren vooral Polen en Oekraïners, maar ook een Russische bokstrainer. Hij was via Georgië naar Polen gevlucht en luisterde nu met zijn Oekraïense vrouw naar Biden. Hij vertelde me dat hij het een vreselijke oorlog vindt, en zich schaamt voor zijn land.

‘Na afloop van de toespraak sprak ik ook een Oekraïense vrouw. Zij vond het vooral fijn te horen dat de Amerikaanse steun blijft. Oekraïners zijn bang dat de oorlogsmoeheid toeslaat en de steun wegvalt. Ze beseffen dat ze niet zonder kunnen, en willen niet onderhandelingen in gerommeld worden waar ze grondgebied moeten opgeven.

‘Ook elders in de stad merk je dat men blij is met Bidens komst. Langs de hoofdstraat van Warschau stond een grote menigte met vlaggetjes hem op te wachten. De steun en waardering van Biden is voor Polen ontzettend belangrijk, en ook goed voor het Poolse zelfbeeld. De VS en de Navo zijn ontzettend populair in Polen. Je hebt nauwelijks een Amerika-kritisch volksdeel zoals in Nederland of Duitsland. Polen beseft maar al te goed dat bescherming van de VS essentieel is voor de veiligheid in hun deel van Europa.’

Tussen de EU en Polen botert het lang niet altijd, speelt dat met de VS helemaal niet?

‘Onder Biden is er wel onmin geweest over een televisiezender met een Amerikaanse eigenaar. De Poolse regering wilde die zender de mond snoeren. En toen Biden presidentskandidaat was zette hij Polen samen met Hongarije in een rijtje van totalitaire landen. Dat is nu niet ter sprake gekomen, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer speelt.

‘Ik sprak ook een oudere Poolse man, die blij was dat Biden het belang van vrijheid en democratie benadrukt. De man zag dat als een waarschuwing voor de Poolse regering. Hij trok een parallel met Poetin, die in 25 jaar van Rusland een autocratie heeft gemaakt. Volgens hem zit Polen sinds zeven jaar op dezelfde weg.’

Biden spreekt deze dagen met de negen oostelijke lidstaten van de Navo, waar dient dat gesprek voor?

‘Om te laten zien dat die landen ertoe doen. Het zijn landen als Tsjechië, de Baltische staten en Roemenië. Niet zulke grote spelers in de regio als Polen, maar Biden zal ze vertellen dat hij ze ziet en hun bijdragen waardeert. Deze landen waarschuwen al veel langer voor het Russische gevaar en de intenties van Poetin, en daar hebben ze gelijk in gekregen.’