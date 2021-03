De stembussen zijn open: zo ziet de verkiezingsdag eruit

Een stemgerechtigde brengt een stem uit in een tijdelijke stemtent voor station Nijmegen, die als eerste van Nederland openging. Beeld ANP

De meeste stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Dit jaar zijn er ook stembureaus bij ruim veertig treinstations. Bij alle stembureaus zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken: hygiënemaatregelen, kuchschermen en op veel plekken krijgen kiezers een rood potlood dat zij mee mogen nemen.

De afgelopen twee dagen ging 10 procent van de stemgerechtigde Nederlanders al naar de stembus. Maandag en dinsdag waren al zo’n 1.600 stemlokalen open voor kwetsbare kiezers die extra moeten oppassen voor het coronavirus. Zij konden in een rustige omgeving hun stem uitbrengen. De afgelopen dagen bracht de Volkskrant al een bezoek aan verschillende bijzondere stemlokalen.

Iets meer dan 40 procent van de 70-plussers stemde dit jaar per post, maar dat verliep niet altijd vlekkeloos. Door de ingewikkelde procedure maakten mensen fouten bij het versturen van hun stem, bijvoorbeeld door het stemvel te versturen zonder stempas of alle documenten in één envelop te doen. 70-plussers die hun stempas nog hebben, mogen hiermee woensdag alsnog stemmen of iemand machtigen.

Direct nadat de stembussen gesloten zijn, geven de eerste exit polls, een peiling onder mensen die uit het stembureau komen, een eerste indruk van de uitslag. Ipsos, die zo’n peiling uitvoert in opdracht van de NOS, waarschuwt dat ze dit jaar met extra onzekerheden omgeven zijn. Allereerst worden de poststemmen niet meegenomen. Daarnaast gaat het onderzoeksbureau normaal naar stembureaus die ze al eerder bezochten en waarvan duidelijk is dat ze een goed beeld geven, dit jaar moet Ipsos sommige kleinere bureaus overslaan vanwege de coronamaatregelen. Vier jaar geleden zat Ipsos er in totaal zes zetels naast in de exit polls.

Na 21.00 uur beginnen de leden van de stembureaus met het handmatig tellen van de stemmen. Ze stellen vast hoeveel kiezers hebben gestemd en tellen hoe vaak er op welke partij is gestemd, waarbij ze nog niet noteren op welke kandidaat. Op basis hiervan presenteert de NOS op de avond van de verkiezingen de voorlopige uitslagen. Hierna tellen de leden van de stembureaus handmatig de stemmen per kandidaat. Uiteindelijk maakt de Tweede Kamer de uitslag op 30 maart officieel, nadat de Kiesraad de resultaten per gemeente al heeft gecontroleerd en opgeteld.