‘De start van de Giro is een overwinning op corona, een soort wederopstanding van Italië’

De presentatie van Jumbo-Visma bij de Giro D'Italia op 1 oktober 2020. Beeld BSR Agency

Voor de Italianen moet het een ongelooflijke ervaring zijn dat de Giro doorgaat?

‘Absoluut. De Giro zou in mei beginnen in Hongarije, maar werd toen uitgesteld. Nu gaat het wel door, terwijl allerlei belangrijke sportevenementen elders worden geannuleerd. Als je bedenkt waar Italië vandaan komt, met al die besmettingen en al die doden, dan is dit natuurlijk een geweldige opsteker. Sport is voor Italianen sowieso heel belangrijk, mensen praten er de hele dag over. Door corona lag alles stil. De start van de Giro heeft daarom voor alle Italianen een extra betekenis. Het is een overwinning, een soort wederopstanding. En het is helemaal symbolisch dat de finish in Milaan is, omdat juist hier het epicentrum van de epidemie was begin dit jaar. Dat voelt als een apotheose.’

Je gaat drie weken lang alles volgen, maar niet als sportverslaggever. Waarom doe je dat?

‘Dit idee ontstond na de lockdown in mei. Ik had met mijn vriendin 65 dagen binnen gezeten in Rome en we mochten voor het eerst weer naar buiten om een rondje te maken. We zeiden tegen elkaar hoe heerlijk dat was. Tegelijkertijd werd bekend dat de Giro in oktober zou doorgaan. Ik wist al dat ik in november zou stoppen als correspondent en stelde me voor hoe geweldig het zou zijn om nog een keer een rondje Italië te maken tijdens deze wederopstanding. Ik wilde nog een keer langs al die plekken, van zuid tot noord, waar ik al die jaren ben geweest om verhalen te schrijven.’

Ook in Italië lopen nu de besmettingen weer op. Het wordt nog spannend?

‘Inderdaad. Ook hier begint de herfst en ontstaat de angst voor een tweede golf. Er heerst daarom een enorm gevoel van urgentie; het moet nu gebeuren. Nu of nooit. Het is extra bijzonder dat de wedstrijd weer helemaal door Italië wordt gereden; van zuid tot noord. De Giro is een onderdeel van de nationale trots. De wedstrijd werd in 1909 voor het eerst gereden en moest toen bijdragen aan de eenheid van Italië na de eenwording in 1870. Het gaat echt een Italiaans feestje worden en dat wil ik beschrijven.

‘Maar ik wil ook laten zien wat corona teweeg heeft gebracht, zoals bijvoorbeeld in de stad Matera in de zuidelijke provincie Basilicata. De stad werd vorig jaar gedoopt tot culturele hoofdstad van Europa. Er zou van alles gebeuren; er zouden zelfs opnames voor een James Bondfilm zijn. Maar door corona zijn investeerders en bezoekers weggebleven en is niets van de verwachte inkomsten binnengekomen. Verwacht van mij dus geen wedstrijdverslagen, maar verhalen over het Italië eromheen.’

De Giro is tevens jouw afscheidstournee. Wat doet dat met jou?

‘Ik vind het lastig. Ik hou van Italië en heb er met veel plezier geleefd en gewerkt. Maar het zijn nu eenmaal de spelregels dat je na vier tot vijf jaar je post verlaat. Dit is een heel bijzondere tijd om mee te maken. Als ik vorig jaar was gestopt als correspondent had ik een traditioneel terugblikverhaal gemaakt als afscheid. Maar nu weet ik niet van welk land ik afscheid neem. Dit land is zo veranderd in de afgelopen acht maanden. Het was een vrolijk zonnig land, met veel schik, vieringen van heiligenfeesten en zomerse taferelen aan het strand. Nu is het land serieuzer. Ik heb deze tour door het land ook voor mezelf nodig om erachter te komen wat voor land ik achterlaat.‘

Je hebt de afgelopen maanden vaak beschreven hoe gestructureerd de corona aanpak is geweest en hoe keurig de Italianen zich aan de regels houden. Je verbaasde je erover?

‘Ja, die discipline en gehoorzaamheid had ik nooit verwacht. Ook de Italianen zelf hadden het nooit verwacht. Die voorspelden dat het nooit wat zou worden met die afstandsregels. Italianen houden van contact en zijn gewend om elkaar twee zoenen te geven: bij aankomst en bij het weggaan. Wie zou hier in Italië nu keurig op afstand in een rij in de coronateststraat gaan staan als ze al niet eens in een rij bij de bakker kunnen staan? Maar ze deden het wel. Als je me nu blind zou plaatsen in Amsterdam of Rome en ik zou alleen naar het gedrag van de mensen kijken, zou ik denken dat de Amsterdammers Italianen waren en omgekeerd.’