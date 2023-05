De staking bij Albert Heijn kan de filiaalmanager van de concurrent niet lang genoeg duren

Lege schappen in een Albert Heijn-filiaal in het oosten van het land (niet in Borculo).

Uit de Plus-supermarkt in het Gelderse Borculo komt een klant met een blauw-witte Albert Heijn-tas gelopen. Ze blijkt een medewerker te zijn van ’s lands grootste supermarktketen AH. Betrapt voelt ze zich naar eigen zeggen niet, maar ongemakkelijk is het wel dat ze voor appels, een courgette, crème fraîche en yoghurt moet uitwijken naar een concurrent. Ze heeft er de tijd voor. Door aanhoudende stakingen bij de distributiecentra van Albert Heijn is ze noodgedwongen vrij. ‘Minder leveringen is minder werk.’

Klanten grijpen steeds vaker mis in de schappen van Albert Heijn. In de vestiging in Borculo valt, op wat biologische tomaten, Granny Smith-appels en wat voorverpakte groente en fruit na, weinig vers meer te halen. ‘We werken hard aan een oplossing’, staat op een briefje bij de laatste spitskool en Chinese kool. ‘Onze excuses voor het ongemak.’

Een dikke anderhalve week staakten de naar schatting elfhonderd van de vierduizend medewerkers van de distributiecentra. Pas in de nacht van woensdag op donderdag werd aangekondigd dat de bonden en het supermarktconcern weer met elkaar om de tafel gaan. De vakcentrales CNV en FNV wezen dinsdag nog een bod voor een directe loonsverhoging van 10 procent af. Ze verzetten zich tegen het plan van Albert Heijn om voor toekomstige medewerkers de zondagstoeslagen en ouderdomsregelingen te versoberen. ‘We gaan pas weer om tafel als er geen verslechteringen in het aanbod zitten’, zei een FNV-woordvoerder eerder. ‘Het is wachten tot Albert Heijn tot inkeer komt.’

In het noordwesten en zuidoosten van het land zijn de gevolgen van de stakingen het grootst, laat een Albert Heijn-woordvoerder weten. Volgens de vakbonden vanwege de grote actiebereidheid van de medewerkers in het distributiecentrum in Zwolle. Met name aan groente, fruit, zuivel en andere bederfelijke waar ontbreekt het in veel winkels. Inmiddels beginnen ook in de schappen met houdbare producten, waar supermarkten meer voorraad van aanhouden, gaten te vallen. Via plekken met meer mankracht probeert Albert Heijn leveringen van verse waren alsnog in de filialen te krijgen. Daardoor ‘verschilt de impact per winkel’.

Fabriek op paar honderd meter

In Borculo zorgt het voor een ironische situatie. Op de parkeerplaats van de supermarkt is de weeïge lucht van een van de grootste zuivelfabrieken van FrieslandCampina goed te ruiken. Er worden onder meer ingrediënten gemaakt voor boter en slagroom. Campina-producten die de hele wereld overgaan, maar een paar honderd meter verderop in de Albert Heijn niet te krijgen zijn.

In de Aldi, naast de Albert Heijn, vragen klanten steeds vaker aan medewerker Lidwien Horkenborg of ze bij haar ook aan het staken zijn. Bloemkool, paprika, asperges: niet meer te krijgen deze woensdagochtend. Deels verdwenen in blauw-witte Albert Heijn-tassen, die ook hier vaker dan normaal opduiken. De tassen van de ‘vreemde klanten’, zoals Horkenborg ze noemt, verklappen waar ze doorgaans hun boodschappen doen.

Bij de Albert Heijn zelf gaan in Borculo alle luiken dicht voor media. De fotograaf wordt niet alleen in het filiaal, maar ook op de parkeerplaats verboden foto’s te maken. Een manager wil geen commentaar geven en verwijst voor vragen naar het hoofdkantoor.

Eigen cao

De staking bij distributiecentra treft alleen Albert Heijn, omdat het bedrijf van oudsher een eigen cao heeft. Medewerkers van andere supermarktketens vallen onder de cao Levensmiddelenbedrijf, die volgens FNV ‘op een aantal punten beter is dan de Albert Heijn-Logistiek-cao’.

Volgens de AH-medewerker die haar boodschappen bij de Plus doet, is er veel begrip voor de lege schappen. ‘Maar het is voor niemand fijn’, wil ze alleen anoniem kwijt, uit angst voor gedoe met haar werkgever Albert Heijn. ‘Ook niet voor ons medewerkers. Je wilt de klant toch een mooie, volle winkel geven.’

Plus-manager is blij

Maar bezien vanuit zijn boekhouding kan de impasse voor de Plus-filiaalmanager in Borculo, Julian van der Plas (27), niet lang genoeg aanhouden. Zijn omzet ligt deze week grofweg eenderde hoger dan normaal. Waar Aldi-medewerker Horkenborg niet de indruk heeft dat haar hoofdkantoor rekening heeft gehouden met de aanhoudende staking bij de concurrent, zegt de Plus-filiaalmanager glunderend: ‘Wij kunnen goed inspelen op de gestegen vraag naar vers.’

Van der Plas kan een grote glimlach niet onderdrukken als hij daaraan toevoegt: ‘En we merken dat als klanten voor zuivel en groente komen, ze vaak de rest ook hier kopen.’