De spreidingswet is pas het begin van de politieke herbezinning: waar liggen de grenzen van de groei?

Eric van der Burg (rechts), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in september tijdens een debat over de asielopvang in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Nu ook de VVD-fractie dinsdag eindelijk heeft ingestemd met de spreidingswet van de eigen staatssecretaris, is er ruimte voor verbreding van het asieldebat. Komende maandag praat de Tweede Kamer verder met Eric van der Burg, de VVD-bewindsman voor asiel en migratie, over diens begroting.

Want voorlopig gaat de dagelijkse moeizame zoektocht naar opvangplekken gewoon door. De verplichte spreiding van de diverse soorten opvang (proceslocaties, asielzoekerscentra, onderdak voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) per provincie en vervolgens over de 344 gemeenten kan op zijn vroegst 1 februari van kracht zijn. Het wetsvoorstel is nu in consultatie, moet nog langs de Raad van State, en pas daarna kunnen Tweede- en Eerste Kamer er in aparte debatten over discussiëren.

Dat mag met een gegarandeerde meerderheid een verplicht nummer zijn, voorlopig moeten burgemeesters nog improviseren met de onvermijdelijke (crisis)noodopvang. Het Veiligheidsberaad heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laten weten dat daaraan per 1 april een einde komt, nadat eerder al de rechter in een door VluchtelingenWerk aangespannen zaak vonniste dat zulke ad hoc-voorzieningen niet aan Europese standaarden voldoen.

‘Geen toverstaf’

‘De wet is geen toverstaf waarmee in een keer alle problemen zijn opgelost’, zegt Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid voor D66, de coalitiepartij die met CDA en ChristenUnie de afgelopen maanden moest toezien hoe de VVD zich bleef verzetten tegen verplichte spreiding. Van der Burg wilde de wet niet indienen zonder akkoord van zijn eigen fractie, al kon hij ook rekenen op steun van linkse oppositiepartijen als SP, PvdA en GroenLinks.

Met de instemming ‘komt er meer rust in de tent’, verwacht Podt. ‘De opvangketen kan zich herstellen. Het elke avond bellen en bedelen om meer slaapplekken is van de baan. We komen in een rustiger atmosfeer, met minder paniek. Ik verwacht ook dat gemeenten gaan anticiperen op de consequenties van de wet, al zal er in de uitvoering nog een hoop moeten gebeuren.’

De bedoeling van het kabinet is dat er een permanente, ‘vaste voorraad’ komt aan opvangplekken. Uitgaande van de eigen prognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten dat er 55 duizend zijn in 2023, heeft Van der Burg de Kamer geschreven. Verder wil hij nog dit najaar een opzet presenteren voor een ‘fundamentele heroriëntatie van het asiel- en opvangstelsel’.

Lagere asielstroom

En daarin is Van der Burg de enige niet. VVD-leider Mark Rutte kreeg van zijn fractie, in ruil voor steun aan de spreidingswet, dinsdag de opdracht mee snel werk te maken van een lagere asielinstroom. Van der Burg heeft bij herhaling gezegd dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn, maar op dit punt zijn VVD en CDA eensgezind. CDA-Kamerlid René Peters zei eind oktober in een radio-interview dat de instroom met 80 procent naar beneden moet. ‘We gaan dit niet volhouden.’ Op de rechterflank van de Kamer is veel steun voor dat standpunt, waardoor het potentiële conflictstof in de coalitie blijft.

Podt wijst op het coalitieakkoord. Daarin staat dat het kabinet streeft naar ‘meer grip op migratie’. Aan de onafhankelijke Adviesraad Migratie is gevraagd om een ‘beleidsmatig richtgetal van migratie naar Duits voorbeeld’. Het gaat dan om de te verwachten arbeids-, kennis- en asielmigratie, niet om een quotum. ‘Dit advies zal zwaar wegen bij de beleidsontwikkeling’, aldus het coalitieakkoord. Het wordt nog vóór het politieke Kerstreces verwacht.

Expertmeeting

Tijdens een expertmeeting woensdag bij het Centraal Planbureau bleek dat onder wetenschappers grote overeenstemming bestaat over de voornaamste factor die aan de komst van migranten ten grondslag ligt: de aantrekkelijkheid van een economie. Volgens de Canadees-Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar David Card is de beste manier voor een land om migratie te beperken de economie te gronde richten.

De Nederlandse economie draait juist goed, met een zeer klein aantal werklozen. De vraag hoeveel migranten een land aankan – nieuw leven ingeblazen door de CBS-cijfers vorige maand over een bevolkingsgroei in de eerste negen maanden van dit jaar met 188 duizend – is dus ook de vraag: wat voor land, met wat voor economie willen wij zijn? Een land met sierteelt en vleesverwerkende industrie die veel laagbetaalde banen oplevert, of moet het anders?

Spankracht

De Arbeidsinspectie pleitte in mei voor ‘stabilisatie’ van de bevolkingsomvang en een fundamentele heroriëntatie op ‘arbeid’ in Nederland. Inspecteur-generaal Rits de Boer schreef in het jaarverslag dat de woningmarkt de komst van nog meer arbeidsmigranten niet aankan, er te veel uitbuiting is en de druk op het onderwijs te groot wordt.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) sloot zich daar onlangs in het Nederlands Dagblad bij aan. ‘Er zal altijd migratie zijn en dat is ook nodig, maar je ziet nu dat we de spankracht van de samenleving overvragen.’ Zo lijken ‘grenzen aan de groei’, naar het beroemde rapport uit 1972, vijftig jaar na dato opnieuw actueel.