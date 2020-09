De spits in het openbaar vervoer is nagenoeg verdwenen door de coronacrisis

Toeristen bij het Centraal Station in Amsterdam. Beeld EPA

Op de laatste dinsdag voor de lockdown werd er 4,73 miljoen keer ingecheckt in het openbaar vervoer, wat vergelijkbaar is met de gemiddelde dinsdag in 2019. Eén reiziger kan meerdere malen inchecken, waarmee het aantal check-ins hoger ligt dan het aantal daadwerkelijke reizigers. Reizen met het ov wordt vanaf 12 maart alleen nog toegestaan voor essentieel verkeer. Het verkeer daalde van de ene op de andere week met 79 procent. Als op 1 juli iedereen weer welkom is in het ov, worden 1,68 miljoen check-ins geteld, ongeveer de helft van het aantal check-ins op een gemiddelde dinsdag vorig jaar.

Na de lockdown is het bekende spitspatroon minder zichtbaar en vindt de spits een uur eerder plaats. Dit komt mogelijk doordat personen met cruciale beroepen als verpleegkundigen en docenten over het algemeen eerder beginnen met hun werk en in diensten werken.