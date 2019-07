De spelers van Oranje: deze vrouwen ziet u in actie

Vanaf links, staand: Stefanie van der Gragt, Merel van Dongen, Dominique Bloodworth, Vivianne Miedema, Sherida Spitse, Sari van Veenendaal. Vanaf links, geknield: Lieke Martens, Jackie Groenen, Lineth Beerensteyn, Danielle van de Donk en Desiree van Lunteren. Beeld BSR Agency

Doel:

Sari van Veenendaal (29, Arsenal): een van de beste keepers van het toernooi. Beetje onorthodox en chaotisch soms. Ze is een echte ballentegenhouder, niet de grootste stilist. Vertrekt bij Arsenal omdat ze zichzelf niet zo’n meevallende keeper noemt. Weet nog niet naar welke club. ‘Ze komen wel.’ Aanvoerder, motivator.

Verdediging:

Desiree van Lunteren (26, Freiburg): stille kracht van het elftal. Vroegere middenvelder. Bijt zich vast in tegenstanders, gooit zich in de baan van het schot. Probeert ook mee te trekken in de aanval. Gaf assist op winnende goal van Beerensteyn tegen Canada. Heeft een redelijke voorzet.

Dominique Bloodworth (24, Arsenal): misschien de fanatiekste van allemaal. Altijd bezig zichzelf te verbeteren. Speelt als centrale verdediger een goed toernooi, met flair, en scoorde al tegen Kameroen. Finale speciale wedstrijd voor haar, vanwege Amerikaanse partner, een voormalig militair die ze leerde kennen via sociale media. Vertrekt naar Wolfsburg na WK.

Stefanie van der Gragt (26 , FC Barcelona): speelt een uitstekend toernooi, hoewel ze in groepsfase duels miste door blessure. Blessuregevoelig. Combineerde voor het vorige WK voetbal nog met baan bij Lidl. Speelt nu bij Barcelona. Is symbool voor de onverzettelijkheid van Oranje dit toernooi, de grootste kracht misschien.

Anouk Dekker (32, Montpellier): oudste speler van het elftal. Kreeg in beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland rode kaart, waardoor ze eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was geschorst. Speelde daarna een paar keer vanwege blessure Van der Gragt en keerde zondag terug in basisploeg voor finale. Bloodworth schoof naar linksachter, omdat bondscoach Wiegman het beter achtte haar in plaats van Merel van Dongen tegen Tobin Heath te laten spelen, een van de beste Amerikanen.

Middenveld

Jackie Groenen (24, FFC Frankfurt): maakte met een schot in de verlenging de beslissende 1-0 tegen Zweden, in de halve finale. Bijzonder, omdat ze niet vaak schiet. Nam onder meer tips aan van analist Pierre van Hooijdonk, die haar adviseerde zeker drie keer per duel in schietpositie te komen. Speelt elke wedstrijd beter. Alleskunner op middenveld, met inzicht, steekpass en loopvermogen. Vond in Manchester United haar nieuwe club.

Daniëlle van de Donk (27, Arsenal): creatief brein, middenvelder. Net als Groenen klein van stuk, doch onversaagd. Gaat duels keihard in, terwijl ze tevens een echte nummer 10 is. Met een prachtige techniek en mooie oplossingen in het veld. Wacht nog op een doelpunt. Ging na een gesprek met Wiegman veel beter voetballen.

Sherida Spitse (29, Valerenga): recordinternational. Behoorde al tot de selectie bij EK in 2009 (net als Van de Sanden overigens), hoewel ze toen niet speelde. Controlerende middenvelder met spelhervatting waaruit al vier doelpunten vielen (een hoekschop, drie vrije trappen). Enige moeder in het team.

Aanval:

Vivianne Miedema (22, Arsenal): nog steeds de jongste van het team. En de topschutter, met 61 goals als international, waarvan 3 tijdens het WK. Twee kopballen en een strak schot. Wacht nog op een treffer in de tweede fase van het toernooi. Bij het EK was het precies andersom. Nul goals in de groepsfase, vier daarna.

Lineth Beerensteyn (22, Bayern München): nakomer uit een groot Surinaams gezin. Snel en sterk. Goede dribbelaar. Bleek een uitstekende invaller met beslissende acties tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen, Canada, waarin ze de beslissende treffer maakte, en Japan. Had het moeilijk met reserverol. Loste de in matige vorm verkerende Van de Sanden als basisspeler af in de halve finale. Kreeg dat vertrouwen ook in eindstrijd.

Lieke Martens (26, FC Barcelona): was de beste van het EK. Kampt tijdens het WK met haar vorm, hoewel ze twee keer werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd. Een zeurende teenblessure verergerde, waardoor ze zich aangepast voorbereidt op wedstrijden, onder meer door een warming-up op de fiets. Viel tijdens de rust van halve finale met Zweden uit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze kan meedoen.