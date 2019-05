De spanningen tussen Trump en de democratische Nancy Pelosi leggen de politiek stil

Deze week lijken ook de laatste ­onderwerpen waarover de ­Democraten en de Amerikaanse president Trump met elkaar konden praten onbespreekbaar te zijn ­geworden. Na een mislukt overleg over de hulpbehoevende infrastructuur in het land lijkt vooral de president nog op zoek naar nieuwe manieren om zijn opponenten te dwarsbomen.

Het was Trump die het lands­bestuur woensdag op een zijspoor rangeerde. Hij arriveerde boos bij een overleg met Democratische leiders dat over investeringen in wegen en bruggen en vliegvelden zou gaan, om vervolgens niemand de hand te schudden, zijn gal te spuwen, en na drie minuten weer boos naar buiten te lopen. In een persconferentie in de tuin van het Witte Huis eiste hij dat de Democraten eerst ‘moeten ophouden met die neponderzoeken’, voor hij met ze verder wil praten.

Daarmee dreigt het land tot stilstand te komen. Ook de paar urgente dossiers waarover Trump en de ­Democraten het eens waren, dreigen nu van tafel te worden geveegd.

Naast de belabberde staat van de infrastructuur zijn dat de opiaten­epidemie en de hoge pillenprijzen, problemen die onderdeel waren van Trumps verkiezingscampagne van 2016 en de leus ‘Make America Great Again’ meer dan rechtvaardigden. Een derde dossier is het (met name voor zwarte Amerikanen) veel te strenge strafstelsel, waaraan Trump in december met een nieuwe wet de bijl heeft gezet, maar waarmee hij daarna niet meer geslagen heeft.

Trump gaf de Democraten de schuld van de nieuwe patstelling. Hij vindt dat zij te veel vragen stellen bij zijn presidentschap. ‘Je kunt niet ­tegelijkertijd onderzoeken en wet­geven’, zei Trump woensdag. ‘Zo werkt het gewoon niet. Laat Chuck, Nancy, Jerry, Adam en alle anderen ophouden met het spelen van spelletjes.’ (Die twee dingen blijken best samen te kunnen gaan. Ook tijdens onderzoeken tegen ­Richard Nixon en Bill Clinton ging het landsbestuur gewoon door, en werden belangrijke nieuwe wetten getekend.)

No Doofpotten

Het zat Trump woensdag vooral dwars dat Nancy Pelosi, de leider van de Democraten, hem net voor de infrastructuurvergadering had beschuldigd van een ‘cover-up’. Hij doet niet aan doofpotten, zei hij ­tijdens de persconferentie, achter een spreekgestoelte dat was versierd met de teksten ‘No Collusion’ en ‘No Obstruction’. Dat zijn volgens Trump de conclusies van het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische bemoeienis met zijn verkiezing in 2016.

Dat is niet waar: Mueller heeft weliswaar geen bewijs gevonden voor strafbare samenzwering, maar heeft wel gezegd dat de Trump-campagne baat dacht te hebben bij de Russische hulp en die hulp dankbaar heeft aanvaard. Ook vond Mueller elf gevallen van mogelijke dwarsboming van de rechtsgang door Trump. Hij concludeerde dat niet hij maar het Congres daar consequenties aan zou moeten verbinden.

Die handschoen hebben de ­Democraten opgenomen door het volledige, ongeredigeerde rapport op te eisen, en door allerlei hoofdpersonen op te roepen voor hoorzittingen. De belangrijkste is Robert Mueller zelf; daarnaast proberen zij onder meer de presidentiële advocaat, Don McGahn, en woord­voerder Hope Hicks aan de praat te krijgen. Trump probeert daar stokjes voor te steken en noemt de ­pogingen van de ­Democraten een ‘do-over’ van het Mueller-rapport, puur bedoeld als politieke show.

Cover-ups en belastingaangiften

Vanwege Trumps voortdurende tegenwerking vindt een groeiend deel van de Democraten dat Pelosi grotere stappen moet zetten, en liefst een reuzenstap: impeachment. Pelosi is echter huiverig voor zo’n afzettingsprocedure, omdat de Senaat de president dan uiteindelijk schuldig zou moeten bevinden en dat zeer onwaarschijnlijk is, gezien de Republikeinse meerderheid. Zij vreest dat Trump die uitkomst zal aangrijpen om te zeggen dat hij vrijgepleit is. Om de felle partijvleugel tegemoet te komen, kwam Pelosi woensdagochtend na een vergadering wel naar buiten met haar beschuldiging van een ­‘cover-up’ door Trump.

Overigens hebben de Democraten meer vragen dan alleen over het ­Mueller-rapport. Ze willen informatie over alle aspecten van Trumps (wan)beleid, variërend van de kinderopsluitingen aan de grens tot aan de hulpverlening aan Puerto Rico. Ook zijn ze nog steeds op zoek naar Trumps belastingaangiften. Trump weigert alle verzoeken om informatie. De Democraten boekten eerder deze week wel twee overwinningen bij de rechter, die twee bedrijven toestond financiële documenten van Trump aan de toezichthouders in het Congres te overhandigen. Trump gaat daartegen in beroep.

Intussen is ook Trump zelf een groot onderzoek aan het optuigen. Hij gaf donderdag minister van Justitie William Barr brede bevoegdheden om alle ministeries en diensten tegen het licht te houden die iets kunnen zeggen over de oorsprong van het Rusland-onderzoek van Mueller. Daarbij mogen geheime documenten naar believen worden geopenbaard. Regeren wordt de komende maanden achteruitzien.