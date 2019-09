‘De SP wil niet tussen mij en mijn roeping komen, dat heeft me ontroerd’

Maastrichtse SP-fractieleider Bram Pulles Beeld Marcel van den Bergh

‘Ja, hoe omschrijf je dat?’, zegt Pulles woensdag bedachtzaam. ‘Je krijgt een ingeving, een ingeving van boven, een goddelijke ingeving. Je hoort een roepstem en dan ga je je bezinnen. Nee, die roepstem is geen echte stem in je hoofd, je moet het meer zien als een emotionele gewaarwording. In mijn geval dus om priesterstudent te worden aan het grootseminarie Rolduc.’

Hij stapte naar een bevriende priester en vertelde hem over zijn roeping: ‘Ik denk dat ik geroepen word om in dienst van God te treden. Hoe moet ik nu verder?’

Pulles: ‘Hij antwoordde: rustig doorgaan met je leven alsof er niks aan de hand is, niets overhaast doen, ik zorg er wel voor dat je in contact komt met andere priesters en religieuze mensen om erover te praten. Dat heb ik gedaan, en twee weken geleden heb ik met de rector van Rolduc en vervolgens met de bisschop gesproken: ik was welkom. Volgende week donderdag begint het academisch jaar op het grootseminarie in Kerkrade, dinsdag is mijn laatste gemeenteraadsvergadering in Maastricht.’

In het persbericht dat de SP de wereld in stuurde over zijn vertrek, verklaart Pulles: ‘Dit besluit is het gevolg van gebed, van persoonlijke ontwikkeling en van de durf om op de roepstem van de Drie-ene God antwoord te geven.’

Positieve reacties

De opvallende switch van de jonge Maastrichtse SP-politicus kwam voor velen in en buiten zijn partij als een grote verrassing. Maar Pulles heeft alleen maar positieve reacties ontvangen, van binnen en buiten zijn partij, en van links tot rechts. ‘Dat heeft me wel ontroerd’, zegt hij. ‘De mooiste reactie kwam van onze voormalige fractievoorzitter Jack Gerats. Die zei: we gaan je missen, maar wie zijn wij om tussen jou en je roeping te komen?’

Hij is altijd wel gelovig geweest. Hij is gelovig opgevoed door zijn grootouders – zijn moeder had het niet zo op met de katholieke kerk. Als tiener ging hij naar Life Teen-missen, speciaal bedoeld om tieners ‘dichter bij Christus’ te brengen. Tijdens zijn studie cultuurwetenschappen aan de universiteit in Maastricht was hij ‘minder praktiserend’. Maar hij is wel altijd gelovig gebleven, onderstreept hij.

Na zijn afstuderen in 2016 had hij verschillende baantjes via een uitzendbureau, van vuilnisman tot callcenter-telefonist. Drie jaar geleden werd hij lid van de SP. Eind oktober vorig jaar is hij geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Ruim een maand later stapten de twee andere fractieleden op na een meningsverschil met het afdelingsbestuur. Pulles werd daardoor voorzitter van een fractie met (nu) twee leden.

Maastrichtse SP-fractieleider Bram Pulles Beeld Marcel van den Bergh

Diners voor minderbedeelden

Hij is altijd maatschappelijk betrokken geweest, zegt hij. Als vrijwilliger bij Serve the City Maastricht, die zich inzet voor kwetsbare mensen, organiseerde hij diners voor minderbedeelden. Maar de rooms-katholieke kerk bleef trekken. De afgelopen anderhalf jaar gaf hij catechismuslessen in twee parochies net buiten Maastricht.

Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid had hij zich ook aangemeld bij de SP. ‘Veel mensen denken dat kerk en SP niet samengaan’, verklaart hij. ‘Maar de SP is helemaal geen anti-religiepartij. Het is een seculiere partij die staat voor godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid. Naast mij zijn genoeg belijdende gelovigen lid van de partij, zowel rooms-katholieken als protestanten en moslims.’

SP-afdelingsvoorzitter Jack Gerats zegt in een reactie: ‘We kennen de religieuze kant van Bram. Hij is al een tijd zoekende geweest. Bram gaat ervoor, ook al is deze stap ongebruikelijk in de huidige samenleving.’ Zijn collega’s in en rond de fractie laten in een verklaring weten: ‘We vinden het reuze jammer dat hij ons gaat verlaten, maar we weten ook dat hij veel kan betekenen voor de samenleving vanuit de nieuwe rol die hij zal gaan vervullen.’

Een andere uiting van liefde

Blijft over de onvermijdelijke vraag: hoe staat de 25-jarige Maastrichtenaar tegenover het celibataire leven van een priester? ‘Veel mensen denken dat een celibatair leven een liefdeloos leven is’, antwoordt Pulles, die een relatie had met een vriendin maar nu weer vrijgezel is. ‘Maar dat is niet zo. Een priester leeft vol van liefde, voor God, de kerk en de medemens. Het is een andere uiting van liefde.’

Hij vervolgt: ‘Ik verwijs ook naar een uitspraak van Antoine Bodar, die heeft gezegd dat seksualiteit heel mooi is, door God gegeven. Maar dat betekent niet dat je niet zonder seks zou kunnen leven. Het is iets dat je achter je laat en dat je niet mist. Dat vind ik een mooie gedachte. Zo zie ik het ook.’

Pulles is al bezig spullen te verhuizen van Maastricht naar het internaat in het machtige abdijcomplex Rolduc aan de rand van Kerkrade. Hij begint samen met een Limburgse leeftijdsgenoot en drie studenten uit India aan het eerste jaar van de priesteropleiding. ‘Het is een lang vormingstraject van 6 of 7 jaar’, weet Pulles. ‘Voorlopig ben ik nog slechts priesterstudent op het seminarie, maar wel met de innige hoop ooit als priester te worden gewijd.’