De SP heeft de sleutel tot het vrouwenquotum in handen

Alle ogen zijn dinsdag op de SP gericht. De Tweede Kamer stemt dan over het invoeren van een vrouwenquotum in de top van het grote bedrijfsleven. Zonder steun van de socialisten maakt het voorstel geen schijn van kans. De SP stelt daarom eisen aan haar steun: er moeten ook vrouwvriendelijke maatregelen komen voor de rest van de werkvloer.

Het vrouwenquotum komt voor het eerst in de buurt van een Kamermeerderheid nu het CDA onlangs overstag ging. De christen-democraten scharen zich achter een advies van de Sociaal Economische Raad (SER): de raad van commissarissen bij een beursgenoteerd bedrijf moet vanaf 2020 voor tenminste 30 procent uit vrouwen bestaan. Zolang dat niet zo is, blijven vacatures open totdat er een geschikte vrouw is gevonden.

Samen met coalitiepartner D66 diende het CDA een motie in waarin het kabinet wordt opgedragen het advies over te nemen. De twee partijen krijgen vanuit de oppositie steun van Denk, GroenLinks en PvdA. Voor een meerderheid is ook steun van de SP nodig. Vorige week leek de stemming een uitgemaakte zaak, tot de socialisten op het laatste moment om uitstel vroegen.

Ook nu nog is onzeker hoe de SP gaat stemmen. Een vrouwenquotum voor de commissarissen alleen is namelijk niet genoeg voor de socialisten. Het kabinet moet zich inspannen om de positie van álle werkende vrouwen te verbeteren, niet alleen aan de top. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk zijn er meer maatregelen nodig. ‘Het moet aantrekkelijker worden voor vrouwen om te werken. Door de loonkloof verdienen vrouwen in gelijke posities 6 procent minder.’

Verder houdt de SP haar kaarten nog tegen de borst. Van Dijk wilde maandag niets kwijt over de concrete voorwaarden die hij stelt aan zijn steun. Wel is bekend dat de partij al langer pleit voor gratis kinderopvang en gelijke beloning tussen man en vrouw. Van Dijk is vooralsnog positief over het gesprek daarover met CDA en D66. ‘Ik ga ervan uit dat andere partijen het met ons eens zijn dat gelijke kansen over de hele linie belangrijk zijn.’

D66-Kamerlid Vera Bergkamp is optimistisch over de stemming. ‘Er is goede hoop, maar we weten het dinsdag pas bij de stemming zeker. We zijn het eens met de SP dat een quotum alleen niet genoeg is. Om gelijke kansen te realiseren is meer nodig. Maar daarom is het SER-advies ook zo goed.’ Volgens de SER moeten er ook maatregelen komen om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren, door bijvoorbeeld te investeren in kinderopvang en door discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Al in 2013 werd er een streefcijfer van 30 procent ingevoerd voor de raden van commissarissen. Dit is bij lange na niet gehaald: 58 van de 88 beursgenoteerde bedrijven blijven achter. Vrijwillige maatregelen werken dus niet, zo concludeert de SER.

Als het vrouwenquotum vandaag een meerderheid krijgt, is het aan minister Van Engelshoven, die onder meer emancipatie in haar takenpakket heeft, om in 2020 met bedrijven om de tafel te gaan. Eerder zei ze te hopen op een Kamermeerderheid.