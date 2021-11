KLIMAATBLOG COP26

De slotverklaring is getekend, COP26 is voorbij

• De klimaattop COP26 in Glasgow is zaterdagavond met een dag uitloop afgesloten.

• De 197 deelnemende landen hebben de slotverklaring getekend. Een stap in de juiste richting, maar niet veel meer dan dat.

• Lees meer over het klimaatprobleem en de oplossingen in onze klimaatspecial.