Verslaggever Noël van Bemmel in Amsterdam: ‘Het is alsof het weekend is in de Kalverstraat, veel drukker dan normaal op een maandagmiddag.

Ha Noël, wat zie jij allemaal?

‘In winkels waar spullen ingeslagen moeten worden voor de Kerst, is het heel druk. Bijvoorbeeld in het House of Rituals, waar je geurkaarsen en zachte handdoeken kunt kopen. Ik zie lange rijen bij H&M en de Pandora, een winkel met relatief voordelige juwelen. En ik sta nu voor De Bijenkorf. Er slingert echt een rij van mensen als een slang naar de ingang.’

‘Mensen verwachten dat de boel dichtgaat en vinden het sneu dat het nu gebeurt, in plaats van twee weken geleden. Ze willen spullen graag in een winkel kopen, omdat de levertijden online nu uit de hand lopen. En als je een geurkaars koopt, wil je hem toch eerst kunnen ruiken. Ook kan je nog iets aan een product toevoegen. Een naam borduren op een badjas of een diepe Boeddha-spreuk zetten op een kaars, dat kan niet online.’

Verslaggever Noël van Bemmel: ‘Voor winkeliers is de sluiting een ramp. Ze kopen extra in voor de Kerst en blijven nu met voorraad zitten.’

‘Voor winkeliers is de sluiting een ramp. Ze kopen extra in voor de Kerst en blijven nu met voorraad zitten. Een parfumerie hier haalt normaal veertig procent van de omzet in de laatste twee weken van het jaar. Ik heb een dame van een lingeriezaak gesproken. Die hoopte met Kerst haar teleurstellende jaar goed te maken, omdat mensen elkaar toch te vaak zagen om aan het eind van de dag nog spannende dingen met elkaar te ondernemen. Die hoop is nu vervlogen. De ingekochte spullen krijgen de winkels uiteindelijk wel kwijt, maar de omzetdaling halen ze niet meer in.’

Hoe druk is het ongeveer, als je een globale schatting moet maken?

‘Het is alsof het weekend is in de Kalverstraat, veel drukker dan normaal op een maandagmiddag. De slingerende rij voor De Bijenkorf doet denken aan een vliegveld, die gaat vijf keer de hoek om.’

Is er nog iets van handhaving?

‘Ik heb nog niemand gezien en ik heb ook nog niets van de politie gehoord. Een paar weken geleden was in de Kalverstraat een eenrichtingsverkeer ingesteld. Uiteindelijk bleef iedereen door elkaar heen lopen en werd er niet gehandhaafd. Misschien is dat vandaag wel het geval, maar ik zie het tot dusver niet.’

Heb je zelf nog iets gekocht, zo vlak voor Kerst?

‘Ik bedacht mij in het House of Rituals dat ik nog niks voor mijn dochter had voor Kerst. Dus ik heb iets gekocht. Dat hebben de medewerkers mooier ingepakt dan online ooit mogelijk was geweest. Dat ga ik pontificaal onder de boom neerzetten.’