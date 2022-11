De slag om de wolf mondt steeds meer uit in een politiek getinte pr-strijd: was het wel een wolf? Of toch een hond?

Een wolf in de dierentuin van Innsbruck. In Nederland lopen naar schatting twintig wolven in het wild rond. Beeld AFP

Beeld van de week: een wielrenner op de Hoge Veluwe wordt achtervolgd door een wolf die vanuit de bosjes opduikt. Het wat vage en schokkerige filmpje werd op Twitter verspreid door Jan Cees Vogelaar, oud-melkveehouder en actief voor JA21. ‘Oeps das maar goed dat deze jonge op een racefiets ging en niet op een scootmobiel. De wolf wordt steeds gevaarlijker’, schreef hij erbij.

Oeps das maar goed dat deze jonge op een racefiets ging en niet op een scootmobiel. De wolf wordt steeds gevaarlijker pic.twitter.com/3x3YehoS9n — Jan Cees Vogelaar. (@JanCeesVogelaar) 3 november 2022

Die boodschap ging er goed in: het filmpje werd meer dan negenhonderd keer geretweet en door ruim 2.200 honderd twitteraars ‘leuk’ gevonden.

Bij een van de reacties zat een tweede filmpje, dat Vogelaar enkele dagen opnieuw verspreidde: een rennende ‘wolf’ langs een N-weg, die vervaarlijk dicht in de buurt komt van een stel jongens op de fiets. ‘Ook fietsende kinderen en verkeer worden geconfronteerd met de wolf’, schreef Vogelaar erbij.

Ook fietsende kinderen en verkeer worden geconfronteerd met de wolf pic.twitter.com/MgJHABhOBq — Jan Cees Vogelaar. (@JanCeesVogelaar) 5 november 2022

Dit soort filmpjes en de verbeten discussies erover illustreren de pr-slag die gevoerd wordt om de wolf. Met aan de ene kant grofweg de veehouders en hun belangenorganisaties, die dieren dood of gewond terugvinden in het veld - naast financiële schade geen prettig gezicht. Daar tegenover ecologen en natuurliefhebbers, die de terugkeer van de wolf zien als verrijking van de verdrukte natuur. Zij stellen dat veehouders wolven kunnen afschrikken met ‘wolfwerende hekken’ en kuddewaakhonden. Maar dat kost geld.

Donderdag organiseert landbouworganisatie LTO Noord voor de pers en andere belangstellenden een rondgang langs veehouders wier schapen werden (dood)gebeten. Het is een reactie op de ‘wolvenexcursies’ die Natuurmonumenten organiseert op het Dwingelderveld in Drenthe, waar de wolven juist welkom zijn.

Intussen zijn de filmpjes op sociale media verse munitie voor tegenstanders: steeds vaker klinkt onder hen de roep om afschieten, ook al is de wolf een beschermd dier. Een ‘probleemwolf’ die te dicht bij mensen komt, mag wel worden afgeschoten. Maar de werkelijkheid achter die filmpjes werd direct betwist. Was het wel een wolf die achter de wielrenner op de Hoge Veluwe aan rende? Wat was de herkomst van het filmpje eigenlijk?

Hobby-schapenboer Piet van Noord uit Dwingeloo deponeert twee dode schapen voor de ingang van het provinciehuis van Drenthe. Volgens hem zijn de schapen het slachtoffer geworden van een wolf. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de eerste filmpje was het een echte wolf, in het tweede niet

Vogelaar kreeg het toegestuurd van ‘een kennis van een kennis’, zegt hij desgevraagd. Dat het echt om een wolf gaat, wordt bevestigd door Glenn Lelieveld, coördinator van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Hij herkende het dier aan de tekening van zijn vacht. Het zachte puppyhaar geeft aan dat het om een jonge wolf gaat, aldus Lelieveld. De locatie staat ook vast: ‘Via Google Maps en Streetview herkenden we de Wildbaanweg op de Hoge Veluwe’.

Ruim twee weken vóór Vogelaar dit filmpje verspreidde, had Lelieveld het al gezien. ‘De maker was ermee naar de polities gegaan. Die kwam naar het Wolvenmeldpunt voor advies.’ De maker wil volgens Lelieveld anoniem blijven en had volgens hem geen politieke bedoelingen.

Het tweede filmpje stond al enkele dagen online toen het op het account van Vogelaar verscheen in de reacties op het eerste filmpje dat hij online zette. Enkele dagen later plaatste Vogelaar dat nog eens - een nieuwe slag in de pr-strijd.

Door veel mensen werd betwijfeld of ook in dit tweede filmpje wel een echte wolf te zien was. Vogelaar hield voet bij stuk, maar inmiddels is duidelijk dat het ging om Pax, een onschuldige Tsjechoslowaakse wolfshond die was losgebroken. De eigenaresse heeft zich gemeld, en vindt het vervelend dat haar hond voor een wolf werd aangezien. Intussen had het filmpje z’n strategische doel al bereikt: angst zaaien voor de wolf, die ‘steeds gevaarlijker’ wordt.

Vogelaar heeft niet gerectificeerd: ‘Of dit wel of geen wolf was, doet er niet zoveel toe', zegt hij. ‘Het gaat mij erom dat dit kan voorkomen met een wolf. Ik voorspel je: er gaan nog ongelukken gebeuren.’

De wolf wordt inzet van een politieke strijd

Vogelaar is geen onbekende in het publieke domein: afkomstig van boerenorganisatie LTO was hij een van de aanvoerders van het verzet tegen het stikstofbeleid en een van de oprichters van ‘Agrifacts’, een journalistiek onderzoekscollectief dat vooral de boerenzaak dient. Politiek trok hij op met Thierry Baudet, later met JA21. Vogelaar baarde opzien door de stikstofberekeningen van het RIVM in twijfel te trekken en met andere cijfers te komen. Die moest hij later intrekken.

Momenteel lopen in Nederland naar schatting zo’n twintig wolven in het wild rond. Dat er een pr-slag gaande is om het roofdier, beaamt Vogelaar. Maar: ‘Organisaties als Bij12 en de Postcodeloterij masseren al tien jaar met veel geld de bevolking voor het idee dat de wolf een aanwinst is.’

Lelieveld van de Zoogdiervereniging op zijn beurt zag in het Veluwe-filmpje niet zozeer een losgeslagen wolf, maar naderende verkiezingen. De beeldvorming moet de geesten rijp maken voor het idee dat de wolf bestreden moet worden, is zijn redenatie.

Oplossing voor de probleemwolf: geef hem een zender

Dat een wolf mensen nadert, is volgens Lelieveld onnatuurlijk. In het rapport ‘How to deal with bold wolves’ beschrijven internationale wetenschappers één zeer vergelijkbaar geval, uit 2015 bij de Duitse stad Münster. De wolf daar had speciale belangstelling voor auto’s en mensen. Nadat beheerders enkele wolven vingen en van zenders voorzagen, namen de ‘aanvallen’ snel af. Ze stopten zelfs geheel nadat twee jonge wolven waren gezenderd. De ervaring van het vangen had ze kennelijk weer schuwer voor mensen gemaakt.

Wetenschappers opperen dat de Duitse wolven waren gevoerd, wellicht door militairen van de nabijgelegen basis, en daardoor gewend waren geraakt aan mensen. Ook voor de wolven op de Hoge Veluwe is de verdenking geuit dat zij voedsel hebben gekregen. Van fotografen misschien, om de wolf goed voor de lens te krijgen. Of van de parkeigenaar of jagers, die de wolf zo tot ‘probleemwolf’ zouden willen laten bestempelen. Stichting Faunabescherming beschuldigde de parkleiding van De Hoge Veluwe er al van de wolf bij te (laten) voeren. Die ontkent.

De provincie Gelderland besloot onlangs de wolven op de Veluwe met een paintballgeweer te lijf te gaan, in de hoop ze zo weer mensenschuw te maken. Lelieveld heeft wel een oplossing voor de problematische wolf op de Veluwe: ‘Laat het dier zenderen, dan weten we meer. En wellicht is het vangen en verdoven daarvoor al voldoende om hem weer wild te krijgen.’