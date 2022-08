De situatie is inmiddels nijpend: hoe gaat Nederland het gevecht tegen de droogte voeren?

Woonboten in een nevengeul van de Waal bij Boven-Leeuwen liggen op het droge als gevolg van de lage waterstand. Runderen lopen in de bedding waar nog een heel smal stroompje rest. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het uitzicht van de beverfamilie is veranderd in omgeknakte dode stammen van schietwilgen. Zelf zitten de dieren al weken in een verbouwing om de ingang van hout gebouwde hol in het water te houden. Waarschijnlijk tevergeefs. Want de watergeul in de uiterwaard van de Gelderse Poort, een natuurgebied bij Nijmegen, staat nagenoeg droog. En vooralsnog is het einde niet in zicht.

Hoe anders was dat vorig jaar, toen het water tijdens de overstromingen nog 6 meter hoog stond op de plek waar de beverfamilie huist. Het is exemplarisch voor het toenemen van de extremen in de waterstanden van smelt- en regenrivier de Rijn.

Vanwege de droogte en hitte van de afgelopen maanden en de sneeuwloze winter in de Alpen, stroomt op dit moment de helft van de normale hoeveelheid water door de rivier. Een zogenoemde ‘lage afvoer’ komt vaker voor, maar dit jaar kwam het uitzonderlijk vroeg. En dat is problematisch nu zowel de natuur als landbouwgewassen volop water nodig hebben.

De situatie is inmiddels nijpend. Sinds woensdag is er officieel sprake van een ‘feitelijk watertekort’. Een crisisteam moet er nu voor zorgen dat het water dat nog wel door Nederland stroomt schepen vervoert, de natuur en landbouw van water voorziet, de waterkeringen laten werken en voor drinkwater zorgt.

De toenemende extremen vragen om een totale denkomslag in waterland Nederland, zegt Jaco van Heemskerk, hydroloog bij Natuurmonumenten. ‘De focus lag altijd bij het houden van droge voeten en het snel afvoeren van water. Maar nu moet er ook worden nagedacht over hoe we het water vasthouden voor als er weken geen regen valt.’

Winnaars en verliezers

Die opdracht begint zodra de Rijn bij Lobith, in Gelderland, Nederland binnenstroomt. In de Gelderse Poort, het eerste natuurgebied dat de Rijn aandoet op zijn reis, is de droogte zichtbaar. De meidoorns hebben het zwaar en de sloten rondom de rivier liggen droog. De vissen die er dood op de bodem lagen, zijn afgelopen weken opgegeten door de vogels.

Het rivierlandschap past zich aan natte en droge perioden aan, zegt Twan Teunissen van Staatsbosbeheer Rivierengebied Oost. Staand op de bodem van een opgedroogde kolk wijst hij zowel enthousiast als gefascineerd naar de rand waar paarse en witte bloemen volop in bloei staan: ‘Deze planten zijn hier opgekomen, omdat ze het juist heel goed doen bij droogte. Zo heb je winnaars en verliezers in deze tijd.’

Twan Teunissen van Staatsbosbeheer Rivierengebied Oost bij de opgedroogde kolk in de Ooijpolder. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Teunissen (48) heeft de Gelderse uiterwaarden tijdens zijn leven zien veranderen. Als kind liep hij hier nog tot ver in de zomer met laarzen aan, omdat de grond drassig was. Maar inmiddels hoeft dat vanaf maart al niet meer.

Het water wordt in de Gelderse Poort nog maar mondjesmaat vastgehouden en stroomt snel door het gebied heen. Als gevolg kun je vanaf het uiterwaardengebied in de verte verschillende sproeiers zien, van boeren die hun gewassen proberen te redden. Nu de sloten leegstaan en het onttrekken van oppervlaktewater verboden is, zijn zij gedwongen om tegen hoge kosten grondwater op te pompen.

Dat de droogte snel voelbaar is op sommige hooggelegen delen van Nederland komt doordat de bodem op veel plekken van zand is, een grondsoort die nauwelijks water vasthoudt, zegt rivierdeskundige Alphons van Winden. Bovendien kan het water niet gemakkelijk overal naartoe worden gebracht. Want het rivierpeil ligt hoger dan het land en niet overal is een netwerk van sloten waarmee je het water op het land krijgt.

Zoetwatervoorraad

Ondertussen splitst het water van de Rijn zich in de Gelderse Poort in twee. De ene helft gaat naar de Waal. De andere helft gaat via Pannerdensch Kanaal richting de IJssel en de Nederrijn.

Het gedeelte wat door de IJssel gaat, mondt uit in het IJsselmeer. Het meer doet dienst als de grootste zoetwatervoorraad van Nederland, waar waterschappen uit de omliggende provincies en drinkwaterbedrijven dankbaar gebruik van maken door er water uit op te pompen.

In tijden van waterschaarste vraagt dat om afstemming. Want wie aan de ene ‘waterknop’ draait, benadeelt al gauw een andere partij, die van datzelfde water afhankelijk is.

Twan Teunissen van Staatsbosbeheer bekijkt de gevolgen van de droogte. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Zo kan uit het IJsselmeer bijvoorbeeld meer water worden gehaald om te gebruiken voor de landbouw of om de rivierstand voor de scheepvaart niet verder te laten zakken, vertelt Bart Vonk, waarnemend voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) die er tot woensdag voor verantwoordelijk was. Maar vanwege de kwetsbare natuurgebieden die er liggen en de vogels die in het voorjaar broeden, doen ze er voorzichtig mee.

Strijd tegen het zoute water

Het Rijnwater dat via Nederrijn verder het land in trekt komt eerst door Gelderland, waar het inmiddels zo laag staat dat verschillende pontjes niet meer varen. Via Utrecht vervolgt het water zijn tocht richting de delen van Nederland die onder zeeniveau liggen en waar de kleiige bodem beter tegen de droogte bestand is.

In het gebied waar het water zijn laatste kilometers tot de zee aflegt, wordt bij een lage waterafvoer een strijd gevoerd die typisch is voor het gebied aan de kust: de strijd tegen het zoute water. Dat borrelt als kwelwater uit de laaggelegen bodem op en komt vanuit de zee het land binnen gespoeld. Dat laatste is bij een lage waterstand van de Rijn nog dreigender, omdat het weinige rivierwater het zeewater dan nog maar nauwelijks kan terugduwen.

Woonboten in Boven-Leeuwen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het hoogheemraadschap van Rijnland, dat grofweg het gebied van IJmuiden tot Gouda bestrijkt, is daarom continu bezig om zoet water door hun gebied te spoelen, vertelt waarnemend dijkgraaf Sjaak Langeslag. Want doen ze dat niet, dan sterven de landbouwgewassen en de planten in de natuurgebieden van het vele zout.

Als er maar weinig zoet water uit de rivier komt en het nauwelijks regent zijn daar noodmaatregelen voor nodig. Zo zetten ze daar halverwege juli de sluizen open om meer water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal door het Groene Hart te kunnen laten stromen. Het trof de scheepvaart en omliggende drinkbedrijven die het kanaal ook gebruiken.

Dat het moeilijke besluit toch werd genomen komt, naast het gevaar van het zoute water, ook door de laagveenbodem die in het gebied voorkomt, vertelt Langeslag. Laagveen is een zeldzame grondsoort die continu water nodig heeft. Zodra dat droog komt te staan gaat het roesten, breekt het af en komt het niet meer terug, legt Langeslag uit. Als gevolg daarvan daalt de bodem en dat is een probleem voor een gebied dat al onder zeeniveau ligt. Zeker omdat ook sommige dijken van laagveen zijn of erop staan.

Vogelaars

De natuur in de Gelderse Poort had het voor de droogte al moeilijker om voldoende water te krijgen vanwege een ander probleem: de zakkende rivierbodem. Doordat de rivier vastligt tussen de dijken en de kribben in het water, komt het water met hoge snelheid aangestroomd. Het sediment dat met het water meekomt, schraapt de rivierbodem uit, waardoor dezelfde hoeveelheid water ieder jaar 2,5 centimeter lager ligt. De rivier overstroomt er minder snel door en daar heeft de natuur eromheen last van.

Om die reden is het des te belangrijker dat het water in het gebied wordt vastgehouden, zegt Teunissen. Ze proberen dat provisorisch te doen door bij een klein stukje rietland de sluizen te openen. Het werpt volgens Teunissen al zijn vruchten af. Het is al een paar jaar behoorlijk nat, waardoor zeldzame moerasvogels terugkeren naar het gebied. Nijmeegse vogelaars kunnen er hun lol op. ‘Ze stonden hier in de vroege zomer iedere avond op de dijk, te luisteren naar het geluid van de Roerdomp.’