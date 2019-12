De Sint is Henk Otten goed gezind

Henk Otten. Beeld ANP

Goedemiddag,

Voor Henk Otten kwam de Sint al vroeg op de dag

Hij kan in de senaat laten zien wat zijn Groep vermag

Want voor de stikstofwet is de coalitie naar steun op zoek

En belandt daarvoor misschien wel in Otten z’n hoek

En verder: bijt de rechtspraak van zich af na kritiek van Baudet en houdt het kabinet de Chinezen buiten de deur.

STEMMING VAN DE DAG

Wie helpt het kabinet?

Het behalen van een meerderheid leidt in de regel tot meer vreugde dan vandaag in de Tweede Kamer was te bespeuren. Het licht ging er op groen voor de spoedwet waarmee het kabinet de stikstofimpasse wil doorbreken, maar de meeste aandacht ging uit naar de partijen die juist tégen het wetsvoorstel stemden: PvdA en GroenLinks. Dankzij hun weerstand dreigt de wet te sneuvelen in de senaat - en dat terwijl volgens het kabinet elke seconde telt.

Volgens de coalitie wordt er door de spoedwet genoeg ruimte gecreëerd voor infrastructuur én woningbouw, maar GroenLinks en de PvdA denken dat die aanname te optimistisch is. Het plan om het veevoer voor runderen aan te passen? ‘Boterzacht.’ Het compenserende natuurbeleid? Te vaag. Bij de PvdA valt te horen dat het kabinet ‘afrijdt op een muur in de Eerste Kamer’, nu het niet tegemoet is gekomen aan de wensen.

Er is nog een andere optie voor minister Schouten van Landbouw om een meerderheid in de senaat te verzamelen. SGP en 50Plus stemden in de Tweede Kamer al voor; als de Groep Otten in de Eerste Kamer dat ook doet, kan de spoedwet alsnog voor Kerst aangenomen worden met een minimale meerderheid. Daarmee dient zich een uitgelezen kans aan voor de uit de schijnwerpers verdwenen Henk Otten om zich te laten gelden als de verlosser van de bouwsector.

VOORSTEL VAN DE DAG

Haal die kernwapens weg

Sadet Karabulut. Beeld ANP

Het is een langgekoesterde droom van links: het wegkrijgen van de Amerikaanse kernwapens uit Nederland. Donderdag waagde Sadet Karabulut (SP), een nieuwe poging, samen met GroenLinks en PvdA. In ruil daarvoor moet Rusland, het land waarvoor de wapens als afschrikking dienen, ook kernwapens inleveren. ‘Het gaat om tweezijdige ontwapening.’

Het feit dat de circa twintig Amerikaanse kernbommen op vliegbasis Volkel de komende jaren gemoderniseerd moeten worden (en dus getransporteerd worden uit Nederland) is voor de drie partijen aanleiding de aanwezigheid van de wapens ter discussie te stellen. Een debat hierover blijft moeilijk: Nederland erkent dat er Amerikaanse kernwapens zijn op Europees grondgebied, maar zegt niets over hoeveel of waar. Pas in 2013 kwam de bevestiging van oud-premier Lubbers dat ze ook in Volkel liggen. ‘Ik heb nooit gedacht dat die malle dingen daar nog steeds zouden zijn.’

Dat de partijen zo hameren op de tweezijdigheid laat zich verklaren uit de angst voor naïef te worden versleten. Alsnog is dat de kwalificatie die de VVD aan het voorstel geeft. Ook het CDA is negatief. Het is dan ook geen verrassing dat minister Bijleveld van Defensie voorlopig niet van plan is het idee van de linkse drie te steunen: zij wil dat niet Nederland, maar de NAVO als geheel zich inzet voor wederzijdse ontwapening.

REPLIEK VAN DE DAG

‘Dikastocraten’ slaan terug

Thierry Baudet noemde Nederland onlangs een dikastocratie, een staat waarin de rechters het voor het zeggen hebben. De FvD-leider verwoordde daarmee de breder gevoelde frustratie over de rechterlijke uitspraken die Nederland tot een strenger klimaat- en stikstofbeleid dwongen. Hoort de volksvertegenwoordiging, vroeg Baudet zich hardop af, niet de baas te zijn?

Vandaag reageert de rechtspraak in de persoon van Thom de Graaf. Volgens de vice-president van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, doen de rechters niets anders dan de overheid houden aan haar eigen afspraken. Het is niet hun schuld dat het kabinet daar een loopje mee neemt, aldus De Graaf in het AD. ‘Kamerleden zouden ook heel blij kunnen zijn dat de rechtsstaat goed functioneert.’

Erg onder de indruk is Baudet niet. ‘Iets met wc-eend...’

Verrassing! Volgens de Vice-President vd Raad van State, Thom de Graaf, is er geen probleem met de Raad van State... Iets met wc eend... #FVD https://t.co/zxKvkwaEJ2 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 5 december 2019

EN DAN DIT NOG

Fiscus viert heerlijk avondje

Ook voor de Belastingdienst is het vanavond (af)pakjesavond en dat betekent dat de Belastingtelefoon de tent eerder dichtgooit. Tot onbegrip van de VVD: moet dit nou, daags nadat staatssecretaris Snel van Financiën in de Kamer op hoongelach werd getrakteerd door ouders die nooit met hun toeslagproblemen bij de helpdesk terechtkonden?

Dit getuigt van weinig respect naar de ouders. De Belastingdienst heeft echt nog veel stappen te zetten... Dag na vernietigend debat Belastingtelefoon ’eerder dicht’ https://t.co/J6CCf6TOo6 — Helma Lodders (@HelmaLodders) 5 december 2019

Huawei wacht dichte deur

Uit vrees voor luisterpieten gaat het kabinet Huawei weren uit de meest kritieke onderdelen van het 5G-netwerk. Daarmee is er - min of meer - duidelijkheid in het slepende dossier. Het kabinet noemt Huawei niet bij naam, maar zegt dat aanbieders van mobiele netwerken alleen met ‘vertrouwde leveranciers’ in zee mogen - en dat zijn de Chinezen niet.

Column Sheila Sitalsing

In de politiek kun je razendsnel van je voetstuk vallen, schrijft Sheila Sitalsing vandaag over de in geldkwesties verstrikt geraakte Klaas Dijkhoff. Zo ben je ‘de populairste politicus op het Binnenhof’ en zo lig je op het kerkhof der gesneuvelde kroonprinsen. ‘Met één opmerkinkje: ‘Ik kijk nooit op m’n loonstrookje’.’

Klaas Dijkhoff. Beeld ANP

