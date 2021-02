De SGP vertrouwt op God als anker in de seculiere storm

In de aanloop naar 17 maart hebben de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s klaar. De Volkskrant legt ze langs de meetlat van verbeeldingskracht, originaliteit en politieke haalbaarheid. Vandaag: SGP.

Verkiezingsprogramma SPG Motto

In vertrouwen Boodschap

Juist nu heel veel mensen vol wezenlijke vragen zitten, is er behoefte aan houvast en uitzicht Opvallendste zin

‘De doodstraf kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn.’

Voor wie zo maar even aan kwam waaien en uit frisse nieuwsgierigheid bij het SGP-verkiezingsprogramma belandde, schept het begin meteen duidelijkheid: ‘Ons ankerpunt is God’. Het programma begint met een spijtbetuiging. De SGP zou het liefst zien dat in Nederland het christelijk geloof breed gedragen werd en dat de regering zou uitgaan van de bijbelse waarden en normen. ‘Maar Anno Domini 2021 is Nederland meer dan ooit multireligieus en -cultureel. En dat schuurt. Deze verdrietige werkelijkheid wreekt zich iedere dag en maant ons om bescheiden te zijn.’

Een echte minderheidspartij dus, met een appèl, ‘dat de SGP al meer dan honderd jaren doet op het Nederlandse volk’, om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Tegen deze achtergrond verbaast het niet dat de politieke wensen van de SGP een zekere onveranderlijkheid uitstralen – al zitten er toch genoeg nieuwe krenten in de pap voor de liefhebber.

Zo is er nu bij het traditionele pleidooi voor het gezin – bestaande uit één man, één vrouw en kinderen – ook de oproep om ‘reclame voor overspel’ zo snel mogelijk te verbieden. En bij het vierde kind krijg je een bonus van 1.000 euro. ‘Kom op jongens! En meisjes. Verschil is er en mag er zijn, het is onzinnig om dat te ontkennen’, staat er als het gaat over de situatie wanneer mannen en vrouwen niet langer mogen worden aangesproken met ‘dames en heren’.

Ook moet relatieondersteuning in het basispakket van de zorg en de fiscale discriminatie van eenverdieners – een oud strijdpunt – aangepakt. ‘Een eenverdiener betaalt, zonder dat te weten, tot wel 7x méér belasting dan z’n buren waar de beide partners samen hetzelfde inkomen hebben. Dat is puur onrecht.’

Originaliteit

In al z’n onveranderlijkheid is de SGP op veel punten uniek in het Nederlandse spectrum. Alleen met partijen als de ChristenUnie en nieuwkomer Forum voor Democratie is er hier en daar overlap.

De SGP staat vanzelfsprekend pal voor de onderwijsvrijheid – en ook voor ‘de ruimte om op een school uit te gaan van opvattingen die op de Bijbel zijn gebaseerd maar niet in overeenstemming zijn met wat de meerderheid vindt’. Politici moeten ophouden hun seculiere moraal op te leggen aan anderen, want echte tolerantie is juist het ruimte laten voor meningen die totaal niet stroken met wat je zelf vindt.

In de zorg pleit de SGP net als veel andere partijen voor hogere salarissen, maar daarnaast voor de afschaffing van de abortus- en euthanasiewetten, en voor bezinning op ‘wensgeneeskunde’. Gelukkig stellen ook steeds meer jongeren zich de vraag of abortus wel zo ‘normaal’ is, klinkt het optimistisch over dit oude strijdpunt.

Dan, als een olietanker uit de dichte mist, en nog lang voor de buitenlandparagraaf, doemt opeens ‘Israël en antisemitisme’ op. De oprichting van de staat Israël in 1948 blijft een ‘Godswonder’ en de SGP hekelt het feit dat het land voortdurend in de beklaagdenbank zit, terwijl het een van de weinige landen in de regio is met een democratie, vrije pers en vrijheid van meningsuiting.

De overlap met andere partijen op de rechtervleugel in de Kamer zit vooral in de buitenlandhoek. Want die andere wereldgodsdienst, de islam, staat er minder goed op. ‘In de toptien van landen waar christenen geterroriseerd en gedood worden vanwege hun geloof,’ zegt het SGP-verkiezingsprogramma, ‘staan na communistisch Noord-Korea negen landen waar de islam heersend is. Daarmee is niet gezegd dat iedere islamiet zich schuldig maakt aan vervolging, maar dat feit geeft wel te denken over deze godsdienst als zodanig.’ In Nederland is de islam ‘helaas de snelstgroeiende godsdienst’, en ook hier hebben we te maken met radicalisering en zijn er aanslagen gepleegd die geïnspireerd waren door de islam.

De SGP wil zoeken naar alternatieven voor de euro en waken voor verder soevereiniteitsverlies aan de EU. Het grote schrikbeeld van een transferunie, waarbinnen permanent miljarden euro’s uit solide en spaarzame landen worden overgemaakt aan lidstaten die zich weinig of niets van de regels aantrekken ‘staat in de steigers’. Als het aan de SGP ligt, komt het zover niet. ‘Samenwerking ja, superstaat nee.’

Interessant is de klimaatparagraaf. Want wat heeft de mens met Gods schepping gedaan? ‘Na de zondeval kwam alles in een totaal ander licht te staan. Beheren ontaardde in exploiteren. Er was en is sprake van roofbouw en uitbuiting.’ Dus, Jesse Klaver, move over? Nou nee, want het is allemaal ‘uiterst complex’, dus geen ‘goedkope kreten’ of ‘eenzijdige alarmverhalen’ van de SGP, maar het probleem met realistische en betaalbare plannen bestrijden (en niet met de Green Deal van de EU of de klimaatwet van het kabinet).

Politieke haalbaarheid

Onder premier Rutte is de SGP getransformeerd van buitenbeentje op het Binnenhof naar een veelgevraagde politieke steunpilaar. Met zijn drie zetels en zijn constructieve opstelling heeft Kees van der Staaij vaak een cruciale positie tussen coalitie en oppositie. Echt regeren zit er niet in – daarvoor zijn er ook op de liberale vleugel van Ruttes VVD te veel bezwaren tegen de SGP-fundamenten – maar bij het tellen van de zetels op de avond van 17 maart zal de premier zeker ook de SGP in het oog houden.