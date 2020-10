De sfeer op een toeristeneiland zonder toeristen? ‘Gran Canaria lijkt wel een spookeiland’

Playa del Ingels niet ver van Maspalomas. Beeld César Dezfuli

Hoe is de sfeer op een toeristeneiland zonder toeristen?

‘Ik zit in Maspalomas, aan de zuidkust van Gran Canaria. Dit plaatsje hangt aan elkaar van appartementencomplexen voor toeristen. Het is hier uitgestorven, een spookstad. In het uitgaansgebied zijn alle kroegen en restaurants leeg. Een ober schreeuwde naar een van de weinige toeristenkoppels: ‘Kom naar de Canarische eilanden, no corona, no corona.’ Dat is tekenend voor de wanhoop hier.’

Ben je ook de enige gast in jouw accommodatie?

‘Er zijn volgens mij een paar permanente bewoners. Maar bij het zwembad is niemand. De fotograaf en ik zijn de enige tijdelijke gasten.’

Dat lijkt me funest voor de economie op de eilanden.

‘Ik sprak met een burgemeester van een van de dorpen hier. Die zei dat de Canarische eilanden niets anders hebben dan toerisme. Ja, ze kweken ook bananen, maar dat is het wel zo’n beetje. Vrijwel alle bedrijven leven direct of indirect van de toeristen. Door corona ligt alles stil. Veel mensen zijn aangewezen op de voedselbank.’

Hebben de mensen nog hoop?

‘De eigenaar van onze accommodatie is een Nederlander. Hij vertelde me dat hier normaal gesproken veel mensen komen overwinteren. Die zitten hier dan een paar maanden. Hij hoopt nog altijd dat die mensen deze winter nog komen.’

Het Outbreak Management Team (OMT) raadt Nederlanders nu af om met vakantie te gaan.

‘De mensen hier snappen niet dat het ontmoedigd wordt om hierheen te komen. Er is geen negatief reisadvies meer voor de Canarische eilanden. Hier geldt code geel. Er zijn weinig coronagevallen en de ondernemers nemen allerlei maatregelen om besmettingen te voorkomen. Toen ik incheckte bij mijn accommodatie werd mijn temperatuur gemeten. Er staat overal handgel. En de eigenaar wees me op de stoelen bij het zwembad. Die staan ver uit elkaar. Ik zou het mensen wel gunnen hier op vakantie te gaan. Even weg van de treurigheid van de coronapandemie.’

Maar dan moeten al die mensen wel met z’n allen opeengepakt in een vliegtuig.

‘Er is net bekend geworden dat toeristen een coronatest moeten doen voordat ze hier komen. De hotels en de verblijven gaan dat controleren. Ik lees dat ze de Canarische eilanden daarmee ‘een prestigieuzere toeristenbestemming’ willen maken. Mensen durven misschien weer te komen als ze weten dat er in het vliegtuig alleen mensen zitten die onlangs negatief getest zijn.’

Iets anders. Ik begreep dat sommige hotels nu tijdelijk migranten huisvesten. Komen er zoveel migranten naar de Canarische eilanden?

‘Het zijn er dit jaar veel meer dan vorig jaar. Er komen hier allemaal bootjes uit West-Afrika. Ik sprak net iemand uit Senegal en iemand uit Mauritanië. En het aantal Marokkanen dat hierheen komt, neemt de afgelopen maanden ook toe.’

Waarom is die route nu populair?

‘Dat is een van de vragen die ik hier hoop te beantwoorden. Wat ik hoor, is dat de routes over de Middellandse Zee steeds beter beveiligd worden. In de Straat van Gibraltar onderschept de Marokkaanse marine veel bootjes. Ook de route van Libië naar Italië is lastig. In Libië worden veel mensen ontvoerd. Daar beginnen mensen dus niet meer aan.

Met wat voor bootjes reizen ze?

‘Ik zag ze liggen op het havenhoofd hier. Het zijn houten bootjes van 5, 6 meter lang. Daarmee varen ze honderden kilometers. En op een gegeven moment worden mensen gered en hier aan land gezet. Daar krijgen ze een coronatest. De eerste dagen moeten ze in legertenten in de haven slapen.’

En daarna krijgen ze een hotelkamer aangeboden?

‘Inderdaad. Toen het toerisme stilviel, ontstond het idee de migranten in hotelkamers en appartementencomplexen te huisvesten. Daar zijn de migranten best tevreden over. Ze krijgen drie maaltijden per dag, hebben er degelijke bedden, een televisie met internationale zenders en wifi.’

Wat is hun vooruitzicht?

‘Niemand wil op de Canarische eilanden blijven. Ze willen naar het vasteland van Europa. Dat lukt ook vaak. Spanje laat mensen niet verkommeren op een eiland, zoals de Griekse regering wel doet met de vluchtelingen op Lesbos. Dus er gaan wel vluchten naar het vasteland.’

Zijn de hoteleigenaren blij met deze gasten?

‘Het is moeilijk daar zicht op te krijgen. Ze zijn niet echt happig om met de pers te praten. Ze zijn blij met de inkomsten, maar ook bang dat het verhaal zich verspreidt. Dat zou een aanzuigende werking kunnen hebben op andere vluchtelingen. En het zou toeristen kunnen afschrikken, omdat die misschien denken dat er hier toestanden zijn als op Lesbos.’