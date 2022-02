‘De separatisten zeggen altijd dat Oekraïne begint, en Oekraïne zegt het omgekeerde’

De Oekraïense president Zelenski (midden) bij zijn bezoek van 17 februari aan de frontlinie met de separatisten. Beeld via REUTERS

Dag Tom, wat zijn de laatste ontwikkelingen aan het Oost-Oekraïense front?

‘Langs het hele front wordt sinds donderdag meer gevochten. Het is een front van 450 kilometer lengte tussen het Oekraïense regeringsleger en separatisten. Er wordt geschoten met zwaardere artillerie, zoals mortiergranaten, en er is ook melding gemaakt van tanks, die daar al jaren niet meer actief waren. Wegens vredesafspraken mogen die tanks daar helemaal niet zijn.

‘Ik weet niet hoe vaak ik het de afgelopen tijd al niet heb moeten zeggen, maar de spanningen nemen toe. Dat merk je ook in Kiev. Een 27-jarige vrouw hier vertelde me dat ze regelmatig op straat in huilen uitbarst. Zij is gevlucht uit Donetsk, het bolwerk van de separatisten. Zij weet wat oorlog is. Ze hoort nu al drie maanden lang dat er een nieuwe oorlog aan kan komen. Psychologisch is dat voor Oekraïners erg zwaar.

‘We moeten ook niet vergeten hoe zwaar dit is voor de inwoners van het separatistengebied. Zij zitten al acht jaar in een oorlog. Hun leiders hebben nu gezegd dat het tijd is voor een evacuatie. Mensen worden opgeroepen om hun huis achter te laten, hun tas in te pakken en zo snel mogelijk naar Rusland te gaan. Dat veroorzaakt enorm veel stress en angst.

‘De mannen die kunnen vechten, mogen niet vertrekken. Zij zijn al opgeroepen om zich te melden bij het leger. Ik sprak in het noorden van Oekraïne met twee jongens die net op tijd uit separatistengebied zijn gevlucht. Veel andere mensen zijn te laat. Het is een diep menselijk drama dat zich aan beide kanten van de frontlinie dreigt te voltrekken.’

Intussen is er ook een desinformatie-oorlog gaande. Hoe houd je je als journalist daarin staande?

‘Dat is inderdaad heel moeilijk. Je bent er natuurlijk niet altijd bij. Ik ben een paar dagen in de loopgraven aan het front geweest, maar op een gegeven moment moest ik weer terug.

‘De pro-Russische separatisten en Rusland verspreiden veel berichten waaruit zou blijken dat Oekraïne de aanval heeft gekozen. Als journalist probeer ik die berichten te checken, hoe moeilijk dat ook is. Op dit moment zijn ze ongefundeerd. Er is wel bewijs dat een kleuterschool aan Oekraïense kant door mortiergranaten is geraakt. Van de puinhopen kwamen al snel foto’s. Ik heb dat pas opgeschreven toen ik bevestiging zag van waarnemers.

‘De onafhankelijke waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is belangrijk voor het bevestigen van feiten, maar staat wel steeds meer onder druk. Nederland en Amerika hebben hun werknemers teruggetrokken, omdat ze het te onveilig vinden.’

Hoe gaat die missie te werk?

‘Haar werknemers monitoren iedere dag het hele front. Ze pakken pen en papier en noteren hoeveel schoten ze horen. Aan het eind van de dag maken ze daar een rapport van. Zo registreerden ze al een vervijfvoudiging van het aantal explosies.

‘Maar wat de missie niet rapporteert, is wie er begint met schieten. De separatisten zeggen altijd dat Oekraïne begint, en Oekraïne zegt altijd dat de separatisten beginnen.

‘Oekraïne heeft bij zo’n aanval echter geen enkel belang. Toen ik anderhalve week geleden aan het front was, vertelden soldaten mij dat ze de opdracht hebben gekregen om niet te schieten. Zelfs als ze beschoten worden, blijven ze terughoudend. Het Oekraïense leger denkt namelijk dat Rusland hen probeert uit te lokken, zodat Rusland kan zeggen dat het wel moet ingrijpen.’

Hoe kan het dat Russische en Oekraïense analisten nog steeds niet geloven dat er een grootschalige invasie komt, terwijl de Amerikaanse president Biden daar juist van overtuigd is?

‘Bidens woorden zijn onderdeel van de manier waarop Amerika een oorlog wil voorkomen. Het is de Amerikaanse strategie om Rusland af te schrikken. Met hun alarmerende waarschuwingen hebben de Amerikanen andere landen wakker geschud.

‘Russische en Oekraïense analisten denken dat een grootschalige invasie te riskant is voor Poetin. Hij zou Russische soldatenlevens op het spel zetten en het risico lopen op harde economische sancties. Bovendien past een invasie niet bij de manier waarop Rusland onder Poetin in het buitenland opereert.’

Vandaag reist de Oekraïense president Volodymyr Zelenski af naar de veiligheidsconferentie in München. Wat valt er van dat overleg te verwachten?

‘Voor Zelenski is het belangrijk om steun te krijgen van zijn westerse bondgenoten. Hij probeert de kalmte te bewaren in Oekraïne, om te voorkomen dat mensen massaal op de vlucht slaan. Dat, zegt hij, is precies wat Rusland wil.

‘Dat is ook de reden dat Zelenski vandaag toch naar München gaat. Biden had hem dat afgeraden omdat de invasie ieder moment zou kunnen beginnen. Maar Zelenski wil laten zien dat Oekraïne daar niet in gelooft. Hij is ook niet zo blij met de bijzonder alarmerende berichten vanuit de VS. Wel gaat Zelenski na zijn optreden direct weer terug naar Kiev.’