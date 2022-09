De schone schijn van China’s milieubeheer: er zwemmen weer (uitgezette) vissen, maar de lozingen gaan door

Toeristen varen in doorzichtige kano’s in de wetlands van het Dianchi Meer bij de miljoenenstad Kunming. Met een beetje geluk kunnen ze weer de goudgestreepte barbeel zien zwemmen, die volgens critici zijn gekweekt in een lab. Beeld Leen Vervaeke

Twee toeristen peddelen stilletjes door de wetlands van Haihong, aan de rand van het gigantische Dianchi Meer bij Kunming, een stad in het zuidwesten van China. Ze zitten in een doorzichtige kano, met onder hun voeten zicht op helder water. Met wat geluk zien ze een goudgestreepte barbeel voorbijzwemmen, een bedreigde vissoort die hier een paar jaar geleden niet meer te vinden was, maar nu weer regelmatig wordt gespot.

De doorzichtige kano’s onderstrepen het succesverhaal van Dianchi: tien jaar geleden was dit het meest vervuilde meer van China, met een waterkwaliteit slechter dan graad 5, het laagste niveau van het Chinese waterklasseringssysteem. Maar na tien jaar van milieubeschermingsmaatregelen is Dianchi zich aan het herstellen. De waterkwaliteit in het meer bevindt zich tegenwoordig op graad 4, op sommige plaatsen zelfs op graad 3.

Het is een succes waarmee de Chinese overheid graag pronkt in haar verlangen naar een groen imago. Vlak bij de wetlands van Haihong is vorig jaar een museum over het herstel van Dianchi geopend (het ‘Dianchi Centrum voor Milieubeschermingsbeleid en Populaire Wetenschap’), en president Xi Jinping bracht in 2020 een bezoek aan het meer. Het einddoel van alle maatregelen, aldus de lokale overheid, is dat de inwoners van Kunming weer in Dianchi kunnen zwemmen.

‘Een fonkelende parel in de hoogvlakte’

Dat zwemmen kon tot begin jaren tachtig, toen Dianchi een ‘fonkelende parel in de hoogvlakte’ werd genoemd. Het uitgestrekte meer – bijna een kwart van het IJsselmeer – ligt op 1.886 meter hoogte en wordt omgeven door bergen. ‘We zwommen tussen de vissen’, vertelt een oudere inwoonster die langs de oever wandelt. Daar zijn idyllische parken aangelegd, met Chinese boogbruggen en vijvers vol lotusplanten en waterlelies. ‘Als we dorst hadden, dronken we gewoon van het water.’

Eind jaren tachtig kelderde de waterkwaliteit. China urbaniseerde en industrialiseerde in hoog tempo, met desastreuze gevolgen voor het milieu. Kunming groeide van 1,13 miljoen inwoners in 1990 naar 3,47 miljoen in 2010, en bijna al het afvalwater stroomde ongefilterd het meer in. Industrieterreinen loosden hun gifstoffen, landbouwers hun mest. Dianchi raakte bedekt met een laag blauwalgen, als gevolg van nitraten en fosfaten, die al het leven in het meer verstikten.

‘Het was alsof er een laag groene verf over het meer lag, en het stonk verschrikkelijk’, zegt Ma Jun, directeur van het Institute of Public & Environmental Affairs (IPE), een van China’s meest invloedrijke milieuorganisaties. De metingen en rapporten van het IPE speelden een belangrijke rol in de verbetering van de Chinese water- en luchtkwaliteit.

‘Er zaten zo veel blauwalgen in het water, dat als je een steentje gooide, dat soms boven op het water bleef liggen’, zegt Qiao Fuxin, die als gids in het Dianchimuseum werkt en een rondleiding geeft. In de eerste zaal wordt getoond hoe vervuild het meer vroeger was. ‘Het was heel ongezond: als je het water aanraakte, kon je een allergische reactie krijgen. Je kon maar beter geen vis uit Dianchi eten.’

Besef dat het onhoudbaar was

Rond de eeuwwisseling begon in China het besef door te dringen dat de watervervuiling onhoudbaar was: 28 procent van het oppervlaktewater in China behoorde tot graad 5, aldus een meting van het IPE in 2006. Vissers haalden steeds minder vis boven, landbouwers hadden steeds meer moeite om te irrigeren, en sommige regio’s kampten met een tekort aan drinkwater. Na decennia van ongehinderde economische groei stuitte China steeds meer op zijn grenzen.

In de jaren daarna – en met name onder president Xi – nam de Chinese overheid maatregelen om het milieu te beschermen, onder de vlag van ‘ecologische beschaving’. Er werden wetten aangenomen om de vervuiling van landbouw, industrie en urbanisatie aan banden te leggen, en er werden volop waterzuiveringsstations gebouwd. In 2020 werd een visverbod uitgevaardigd in het bekken van de 6.380 kilometer lange Yangtzerivier, waar ook het Dianchi Meer onder valt.

De voorbije jaren kon de Chinese overheid positieve resultaten laten zien: de waterkwaliteit in China verbetert, zij het traag. Een van de grootste successen is Dianchi, waar het water van graad 5 opklom tot graad 4 en 3. Het aantal vogelsoorten nam in vijf jaar toe van 96 naar 138, en het aantal waterplanten van 241 naar 290. De terugkeer van de iconische goudgestreepte barbeel is volgens de overheid ‘een duidelijk teken van de ingrijpende verbetering van het milieu’.

Kanttekeningen bij het succesverhaal

Maar lokale milieuactivisten plaatsen kanttekeningen bij het succesverhaal: de waterkwaliteit van Dianchi is verbeterd, zeggen ze, maar lang niet zo sterk als de overheid wil doen geloven. ‘Er is veel schone schijn’, zegt Meng Fei, directeur van de ngo Kunming Associatie voor Milieubescherming en Populaire Wetenschap, die grotendeels met geld van het Europees Klimaatfonds wordt gefinancierd. ‘Sommige problemen worden aan het eind aangepakt, niet bij het begin.’

Meng geeft een rondleiding langs het Dianchi Meer en wijst op de verschillende milieumaatregelen. Hij toont hekken en barricades in de rivieren rond het meer, bedoeld om de instroom van afval tegen te houden. Hij toont boten met een gigantische snoeischaar op de boeg, die blauwalgen uit het water verwijderen. En even verderop een wateromleggingsproject, waarbij een nabijgelegen rivier naar Dianchi is afgeleid om de watercirculatie in het meer te versnellen en de vervuiling te verdunnen.

De rode draad van al die maatregelen: ze doen aan symptoombestrijding, maar laten de bron van de vervuiling ongemoeid. Ter illustratie rijdt Meng naar een industriegebied vol porseleinfabrieken, acht kilometer verderop. Daar stroomt grijswit afvalwater in een sloot, pal onder een watermeetstation dat het niet blijkt te doen. ‘Dat water gaat rechtstreeks naar Dianchi, zonder filter’, zegt Meng, terwijl hij foto’s maakt en naar een milieuambtenaar stuurt. Hij verwacht er weinig van.

De Chinese overheid heeft maatregelen genomen om de vervuiling van het Dianchi Meer terug te dringen, zoals barricades om afval tegen te houden. Beeld Leen Vervaeke

Vorig jaar rapporteerde Meng een grote vervuilingszaak bij een bouwwerf. ‘De autoriteiten hebben de vervuiling gestopt, maar het bouwbedrijf heeft voor zover we weten nooit een boete gekregen. Het was een heel groot bouwproject, geleid door een staatsbedrijf.’ Volgens Meng zijn structurele ingrepen nodig, onder meer in de ruimtelijke ordening. ‘In Kunming zijn veel winkels zonder keuken. De eigenaren van die winkels koken buiten, en gieten hun olie na afloop gewoon in een afvoer die naar de rivier loopt.’

De goede resultaten van Dianchi geven volgens Meng een vertekend beeld. ‘De cijfers van de vervuilingsindex liggen politiek erg gevoelig, dus nemen ze soms maatregelen om die laag te houden. Maar er is geen wetenschappelijke evaluatie. We weten niet welke maatregel het meest effect heeft.’ Hij merkt op dat sommige maatregelen ook negatieve effecten hebben. ‘De barricades in de rivieren blokkeren bijna geen afval, en houden bovendien de migratie van vissen tegen.’

Peng Xueyun, een medewerker van het gemeentelijk waterzuiveringsbedrijf, bevestigt dat beeld. Hij bedient een zuiveringsstation in de wetlands van Haihong, waar toeristen kunnen kanovaren. Het station verwijdert blauwalgen uit het water. ‘Maar dit werkt slechts lokaal, als noodoplossing’, geeft Peng toe. ‘Zodra er blauwalgen opduiken, verwijderen we die, zodat het er beter uitziet. Maar voor het hele meer is een langetermijnbehandeling nodig. Daarvoor volstaat dit soort installaties niet.’

In het laboratorium gekweekte vissen

Ook de terugkeer van de goudgestreepte barbeel in Dianchi blijkt minder spectaculair dan het in de overheidsfolders klinkt. Het gaat om in het laboratorium gekweekte vissen, die in het meer zijn uitgezet. ‘Ze kunnen weer overleven in Dianchi, maar het water is nog te vuil om zich te kunnen voortplanten’, zegt Qiao Fuxin van het museum.

Qiao geeft toe dat de goede cijfers enigszins geflatteerd zijn. ‘We bereiken alleen een waterkwaliteit van graad 3 in de stukken van het meer die makkelijk zijn af te sluiten’, zegt hij. ‘De rest is graad 4 en soms nog graad 5. In het regenseizoen daalt de waterkwaliteit. Dan kan het riool het regenwater niet slikken en stroomt alles het meer in.’

Er is vooruitgang geboekt in het Dianchi Meer, net als in heel China, daarover is iedereen het eens. Maar de vraag is hoe groot en hoe stabiel die vooruitgang is. Zeker nu de economische groei in China vertraagt, lijkt ecologie weer minder prioriteit te krijgen. ‘Nu er meer welvarende Chinezen zijn, zijn er meer mensen die rond een meer willen wonen’, zegt Ma Jun van het IPE. ‘Die urbanisering rond het meer moet goed gepland worden. Anders kunnen de verbeteringen in gevaar komen.’

Ook Meng Fei is sceptisch. Ngo’s met buitenlandse financiering hebben het de voorbije jaren moeilijker gekregen in China, en de autoriteiten staan minder open voor hun kritiek. Zijn ngo deed vroeger veel watermetingen, maar is daarmee gestopt. De organisatie richt zich nu vooral op wateractiviteiten voor kinderen, in de hoop de toekomstige generatie te overtuigen van het belang van milieubescherming.

‘Er zijn twee krachten die de toekomst van het meer bepalen’, zegt Meng Fei. ‘Er is een vervuilende kracht, en er is een beschermende kracht. Wij willen dat mensen plezier maken op het water, en dat ze een emotionele band krijgen met het meer. Alleen dan kan de beschermende kracht sterker worden.’