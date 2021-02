De scholen weer open met de Britse variant die rondwaart, is dat wel veilig?

Protest tegen het heropenen van de basisscholen in New York. Beeld Reuters

Ook de medisch experts van het Outbreak Managementteam (OMT) erkennen het volmondig. Als de basisscholen en de kinderopvang volgende week de deuren weer openen, zal dat nieuwe uitbraken geven. Klassen zullen naar huis worden gestuurd. Juffen en meesters ziek worden. Familieleden besmet raken. In een situatie die toch al ‘ronduit zorgelijk’ is, geeft dat ‘een reëel risico op verdere toename van ziekenhuis- en ic-opnamen’, schrijft het OMT in zijn advies aan het kabinet.

Een beroerd uitgangspunt om de scholen toch maar weer te openen, dus eigenlijk. Al helemaal nu in ons land momenteel ‘de Britse variant’ oprukt, de extra besmettelijke virusvariant uit Kent? In de eerste week van januari was nog 8,9 procent van de monsters uit een steekproef van het Britse soort; de week daarna al 19,8 procent. Dat zou betekenen dat, naar het RIVM inschat, de variant al bijna de helft van alle coronabesmettingen veroorzaakt.

Maar de druk om de kinderen weer naar school te laten gaan is groot: thuisblijven bevordert een ongezonde leefstijl, kweekt leerachterstanden, verscherpt de verschillen tussen lagere en hogere klassen en werkt misstanden zoals mishandeling in de hand.

In dat spanningsveld tellen wetenschappers hun zegeningen. Ze komen tot drie:

1 Corona raakt kinderen het minst

Epidemiologen zeggen het vaker, en ook uit de nieuwere onderzoeken blijkt het telkens opnieuw. Terwijl bij ziektes als griep en mazelen jonge kinderen de motor zijn die de epidemie aanjagen, zijn het bij covid-19 juist de volwassenen, grofweg tussen 18 en 60 jaar, die de meeste besmettingen doorgeven. Neem een nieuwe, recente studie van het Noorse RIVM. Men volgde 292 kinderen en volwassenen die nauw contact hadden met een geïnfecteerd basisschoolkind. Slechts drie van de 292 bleken besmet, een risico van maar 1 procent.

Dat kan ermee te maken hebben dat kinderen in hun luchtwegen nog weinig ACE 2-receptoren hebben, is een van de theorieën, de moleculaire poortjes waarlangs het virus cellen binnenglipt. Bovendien zitten de receptoren bij jongere kinderen meer in de bovenste luchtweg: dat kan verklaren waarom kinderen zelden ernstig ziek worden.

Een andere hypothese is dat de afweer van jonge kinderen anders is afgesteld. Dat zou verklaren waarom relatief veel kinderen rondlopen met in hun bloed antistoffen tegen het virus, zonder iets van het virus gemerkt te hebben. Hun afweer zou het virus razendsnel afslaan, zodat ze wel antistoffen krijgen, maar geen ziekteverschijnselen.

2 De nieuwe variant valt bij kinderen mee

Jazeker: de nieuwe, uit Engeland overgewaaide variant B.1.1.7 is ook besmettelijker voor kinderen, zo is duidelijk. Naar men aanneemt krijgen kinderen die de variant oplopen vaker ziekteverschijnselen dan kinderen met het ‘klassieke’ virus. En ze geven het virus daardoor ook vaker door.

Maar nu gezondheidsexperts van Public Health England de tijd hebben gehad om 20 duizend gevallen van besmetting met de variant tegen het licht te houden, blijkt er ook iets anders. Wat geldt voor het gewone virus, geldt ook voor B.1.1.7. Jonge kinderen worden er veel minder vaak door getroffen dan volwassenen en geven het ook minder door. Een kind geïnfecteerd met de Britse variant is nog steeds minder besmettelijk dan een volwassene die rondloopt met het ‘klassieke’ virus.

Extra moed putten gezondheidsexperts uit de uitbraak in Lansingerland, waar het virus op een basisschool stilletjes om zich heen kon grijpen voordat men erachter kwam dat B.1.1.7 in het spel was. Alles trok de GGD uit de kast om het virus te vinden. 45 duizend geteste inwoners later, had men slechts enkele tientallen besmettingen met de variant gevonden, haast allemaal met een direct lijntje naar de basisschool. Blijkbaar is ook de Britse mutant niet de brandstof die uitbraakjes op lagere scholen uitvergroot tot razende vuurstormen.

3 Met maatregelen valt er winst te behalen

Handjes wassen. Waar mogelijk anderhalve meter afstand houden. Mondkapje op in de gang. Ventileren. In groep 7 en 8 zoveel mogelijk in tweetallen werken. Bij verkoudheidsklachten thuisblijven en naar de teststraat. En als er iemand positief test, de hele klas vijf dagen thuis in quarantaine en pas weer naar school na een negatieve coronatest.

Het is nogal een waslijst aan voorwaarden die het kabinet stelt voor het weer openen van de basisschool. Voor wie meerdere kinderen in verschillende klassen heeft, kon dat alsnog wel eens veel thuiswerken worden met al die klassenquarantaines. Maar het heeft zin, wijzen de onderzoeken uit. ‘Schooluitbraken zijn zeldzaam, zelfs als er veel verspreiding van het virus in de gemeenschap is. Mits scholen de grootte van klassen beperken en veiligheidsmaatregelen zoals mondkapjes vereisen’, zoals vakblad Science de stand van onderzoek samenvat.

Zo onderzocht een team van de Duke University School of Medicine negen weken lang nauwlettend wat er met 90 duizend leerlingen en docenten gebeurde in elf schooldistricten, toen het aantal besmettingen daar zo hoog lag als in december bij ons. Toch vonden op de scholen maar 32 besmettingen plaats.

‘Een extreem beperkte overdracht’, aldus het team in vakblad Pediatrics. ‘Als de overdracht net zo gewoon was op school als in de gemeenschap, hadden we 800 tot 900 secundaire infecties op de scholen verwacht.’

Hun vermoeden: voorzichtig zijn helpt. ‘Onze cijfers geven aan dat scholen veilig kunnen heropenen als ze goed sars-cov-2-preventiebeleid ontwikkelen en naleven.’