De schoenen van Maria Aljochina (Pussy Riot) zijn een symbool geworden voor haar strijd tegen Poetin

De schoenen van Maria Aljochina, met weggooihanddoekjes in plaats van veters, die in de gevangenis verboden waren. Beeld The New York Times Syndication / ANP

Dinsdag dook zij op in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De 33-jarige Maria Aljochina, prominent lid van de roemruchte Russische anti-Poetin-punkband Pussy Riot. Op spectaculaire en gezien haar vermomming eigentijdse wijze wist zij onlangs te ontsnappen aan haar huisarrest. En ontliep ze zo detentie in een strafkolonie. Door zich te uit te dossen als maaltijdbezorger, isolatierugtas om de schouders, capuchon van het bedrijfsuniform op, wist ze weg te glippen uit de woning van haar vriend in Moskou. Om te voorkomen dat de autoriteiten haar traceerden, liet ze haar smartphone achter. Een vriend reed haar, vertelde ze in een interview in The New York Times, naar Belarus, vanwaar ze wist te ontkomen naar Vilnius.

Tien jaar na de oerknal waarmee Pussy Riot het licht zag, heeft nu ook het bekendste gezicht van de feministische band de wijk genomen. De vrouwenband die niet excelleerde vanwege zijn muzikale kwaliteiten, maar in 2012 desalniettemin roem vergaarde met een blasfemisch concert ter lengte van een schietgebed (‘Heilige moeder Maria, stuur Poetin weg!’) in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou.

De band danste de pogo voor het altaar en ontheiligde zo de Russische moederkerk en Poetin zelf. De muzikanten werden voor de rechter gesleept wegens hun ‘door religieuze haat gemotiveerde hooliganisme’, zoals de aanklacht luidde. Aljochina werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, maar na negen maanden vrijgelaten. Die amnestie maakte niet dat ze zich plooide naar Poetins dwingelandij. In de jaren die volgden, protesteerde ze tegen hem in Sotsji (tijdens de Olympische Spelen van 2014) en, ondanks de toenemende repressie, bij talrijke demonstraties voor burgerrechten in heel Rusland.

Bekijk de honderden foto’s met Aljochina en haar mede-activisten, dan valt op hoe goedgehumeurd ze doorgaans de confrontatie met de autoriteiten aanging. Lachend bij arrestaties, met open blik in de glazen kooi of achter tralies waar ze haar berechting onderging. Geweldloos en ontwapenend, hooguit gemaskerd met een bivakmuts die zo ruim viel dat ze onmiddellijk herkenbaar was. Voor de duvel niet bang, in al die tien jaren. Een steentje in de laars van Poetin.

Nu is de onderdrukking Aljochina kennelijk te veel geworden. Half maart hield de president een door Bert Lanting in de Volkskrant als ‘huiveringwekkend’ betitelde toespraak waarin hij verkondigde dat het volk heel goed onderscheid kan maken tussen patriotten en schorem en verraders: ‘Die spugen ze uit als een vlieg die ze in hun mond hebben gekregen.’ Het ‘schorem’ waartoe hij ongetwijfeld Aljochina rekende, begreep de boodschap. Nadat ze sinds vorige zomer wegens haar activisme al zes keer tot celstraffen van telkens vijftien dagen was veroordeeld, kondigden de autoriteiten haar opsluiting aan in een strafkolonie. Tijd om te gaan.

Aljochina’s ogenschijnlijke ontspannenheid lijkt verdwenen, getuige de waarneming van de NYT-verslaggever dat ze haar nagels heeft afgekloven en vrijwel onafgebroken aan een vaporizer lurkt of sigaretten rookt. Maar haar activisme is geenszins aangetast, zoals alleen al blijkt uit het soldateske schoeisel waarmee ze de confrontatie met de dictatuur aangaat. De robuuste zwarte plateauschoenen zijn niet alleen een stijlmiddel dat haar punky roots verraadt, ze vormen ook een symbool voor de strijd die ze nu buiten Rusland voert.

De schoenen zijn provisorisch dichtgeknoopt met weggooihanddoekjes die kennelijk voorradig waren in de gevangenis, en die de gedetineerden gebruiken als alternatief voor de in de cel verboden veters. Aljochina droeg de naar haar gevangenschap verwijzende schoenen al in het Nationale Theater in de IJslandse hoofdstad Reykjavik en bij een demonstratie bij het Russische consulaat in die stad. Ook bij de concerttournee van Pussy Riot – andere bandleden ontvluchtten hun land al eerder – zullen die schoenen tot haar outfit behoren, vertelde ze The New York Times.

Doekjes voor het bloeden, voor al die verloren maanden in de gevangenis, die vlinderende veters? We kunnen ze ook beschouwen als poëtische bekroning van Aljochina’s eigengereidheid. Nancy Sinatra zong ooit: These boots are made for walkin’, and that’s just what they’ll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.

Poetin is een gewaarschuwd man. Als ongrijpbare tegenstander in Rusland, of als banneling in Litouwen: Aljochina loopt door.