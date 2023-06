De ‘schadelijkste spion in de geschiedenis van de FBI’ was gek op geld, maar nog meer op avontuur

De arrestatie van Robert Hanssen in Virginia, 2001. Beeld Getty Images

‘Wat hebben jullie al die tijd zitten doen?’, reageerde Hanssen toen FBI-agenten hem in 2001 arresteerden in een parkje in een buitenwijk van Washington. Hij had juist een pakje met geheime informatie voor zijn Russische opdrachtgevers achtergelaten onder een bruggetje. In een ander park hadden de Russen 50 duizend dollar voor hem klaargelegd.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten maakten al een tijdlang jacht op een Russische ‘mol’ die zich binnen de FBI of de CIA had genesteld. Hansen viel door de mand toen hij contact legde met de Russen, nadat de FBI hem met opzet uiterst gevoelige documenten had gegeven. Zo konden ze hem op heterdaad betrappen.

Hanssen begon in 1979 voor de KGB te werken. Na de val van het Sovjetregime zette hij zijn spionagewerk voort. Net als Aldrich Ames – een CIA-agent die in 1994 werd gearresteerd wegens het verraden van een hele reeks Russische dubbelagenten die voor de Amerikanen werkten – handelde Hanssen niet uit ideologische sympathieën. Het ging hem om het geld, maar misschien nog meer om de spanning.

Alles bij elkaar kreeg Hanssen van de Russen 1,4 miljoen dollar voor zijn werk, waarvan ruim de helft stond geparkeerd op een rekening bij een bank in Moskou. ‘Of niet dus’, constateerde Hanssen cynisch in een boodschap aan zijn Russische opdrachtgevers.

De KGB gebruikte Hanssen onder meer om informatie te bevestigen die Ames had doorgespeeld over KGB-agenten die voor de Amerikanen werkten. Zij werden teruggeroepen naar de Sovjet-Unie en daar geëxecuteerd.

Tunnel met afluisterapparatuur

Hanssen waarschuwde Moskou ook dat de Amerikanen een tunnel met afluisterapparatuur hadden aangelegd onder de Russische ambassade in Washington. Daardoor konden de Russen de Amerikanen een tijdlang voeren met nep-informatie.

Bij de FBI staat Hanssen te boek als de ‘schadelijkste spion’ in de geschiedenis van de organisatie. Voor de dienst zelf was het een enorme blamage hoe gemakkelijk Hanssen toegang kon krijgen tot uiterst geheime informatie waarvoor hij eigenlijk geen vergunning had.

Het opmerkelijkste was dat ook de Russen volgens Hanssen nooit hebben geweten wie hij was en waar hij precies werkte. Pas bij zijn arrestatie door de FBI kwamen ze te weten met wie ze jarenlang zaken hadden gedaan.

Kleurloze brave huisvader

In 1980, kort nadat Hanssen voor het eerst contact had gemaakt met de KGB hield hij op, nadat zijn vrouw hem had betrapt. Hij bekende tegenover haar dat hij voor de Russen werkte. Ook in de biechtstoel gaf hij aan een priester toe dat hij had gespioneerd. Maar een paar jaar later hervatte hij zijn werk voor Moskou. Daarbij maakte hij gebruik van zijn functie bij de contraspionage-afdeling waar hij onder meer belast was met het bespioneren van Russische diplomaten in de VS.

Voor zijn buren was Hanssen een tamelijk kleurloze figuur, die een braaf burgermansbestaan leidde: netjes getrouwd, zes kinderen maar liefst. De hele familie was lid van Opus Dei, een uiterst conservatieve katholieke organisatie. Maar achter die vrome façade ging een hang naar geheimzinnigheid en spanning schuil.

Via een videoverbinding liet hij een vriend meekijken terwijl hij seks had met zijn vrouw. Het geld uit Moskou besteedde hij niet alleen aan de dure katholieke school waar zijn kinderen op zaten, maar ook aan cadeautjes voor een stripper die hij zelfs een keer meenam op een buitenlandse reis. Seks heeft hij volgens de vrouw nooit met haar gehad.

Gepakt bij zijn laatste klusje

Hanssen ging uiteindelijk voor de bijl dankzij een voormalige KGB-agent die de FBI had weten te rekruteren. Hij vertelde de Amerikanen dat er een ‘mol’ in hun gelederen zat. Ook verkocht hij de FBI een bandopname waarop de stem van Hanssen te horen viel.

Voor de FBI was dat een signaal om de ‘sting’-operatie tegen hem op te zetten waarbij hij met de geheime documenten in het park in de buitenwijk Vienna werd gepakt. Ironisch genoeg zat er een disk bij met een bedankbriefje waarin hij zijn Russische opdrachtgevers liet weten dat dit zijn laatste bijdrage zou worden.