De Russische mobilisatie in cijfers

De politie arresteert mensen die de straat opgingen na Poetins aankondiging van de mobilisatie. Beeld AFP

In Oekraïne zijn nu zo’n 200 duizend Russische soldaten aanwezig, inclusief paramilitairen en separatisten, volgens militaire analisten in The New York Times. Poetin wil met de gedeeltelijke mobilisatie 300 duizend Russen extra sturen, hoewel zij naar verwachting niet allemaal gelijktijdig ingezet kunnen worden.

Britse defensie-analisten twijfelen of de inzet van 300 duizend nieuwe soldaten überhaupt haalbaar is. Zij denken dat het zeker enige maanden duurt voordat de nieuwe soldaten gevechtsklaar zijn. Met de gedeeltelijke mobilisatie stijgt het aantal actieve militairen in Rusland naar 1,2 miljoen.

Voor de invasie telde het land volgens denktank IISS (Internationaal Instituut voor Strategische Studies) 900 duizend actieve militairen en 2 miljoen reservisten. Rusland stelt in theorie 25 miljoen burgers te kunnen mobiliseren. De mobilisatie leidde tot grootscheepse protesten in Rusland, waarbij volgens mensenrechtenorganisatie OVD zeker 1.321 personen in 40 steden zijn gearresteerd.

Oekraïne beschikte begin dit jaar over 196.600 actieve militairen en 900 duizend reservisten. Vlak voor de Russische invasie werd besloten tot mobilisatie. Vlak daarna mochten mannen tussen de 18 en 60 het land niet meer verlaten. De omvang van de Oekraïense mobilisatie is niet bekend, militaire analisten spreken van zeker 400 duizend opgeroepen soldaten.

De Russische minister Sjojgoe meldde dat tot nu toe 5.937 Russische soldaten zijn omgekomen. Volgens Oekraïne zijn dat er bijna tien keer zoveel: 55.510. Het Britse ministerie van Defensie schatte in juni het aantal gesneuvelde Russen al op 25 duizend.

Oekraïne meldt dat tot eind augustus zo’n 9 duizend Oekraïense militairen zijn omgekomen. Volgens de Russen is dit een forse onderschatting, zij spreken van 61.207 omgekomen Oekraïense soldaten.