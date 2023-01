De Russische literatuur verdwijnt uit Oekraïne: ‘We konden niet anders’

De taalstrijd in Oekraïne is door de oorlog alleen maar verhevigd. Sinds dit jaar worden ook Russischtalige boeken aan banden gelegd. In Odesa, de havenstad met Russische wortels, veroorzaakt dat gemengde gevoelens.

De bibliothecaris: ‘Het is de taal van de vijand. Maar het is een gemis’

De planken van de boekenkasten in de bibliotheek in Odesa zijn angstvallig leeg – alsof dit geen bibliotheek is maar een Sovjet-winkel. Maar Olga Chodis kijkt trots naar de leegte. ‘Dit is de ruimte die we hebben gemaakt. Nu moet die alleen nog gevuld worden.’

Chodis is bibliothecaris in de openbare bibliotheek in het centrum van Odesa, een van de plekken in Oekraïne waar fanatiek slag wordt geleverd in de taalstrijd die al jaren gaande is in het land, maar die is verhevigd sinds de Russische aanval. Het doelwit: de Russische literatuur. ‘Het is de taal van de vijand’, zegt Chodis. ‘Ik heb na 2014 besloten er geen letter meer van te willen lezen.’

Haar persoonlijke ban heeft een nationale pendant. Sinds 1 januari wordt in Oekraïne de publicatie van Russischtalige boeken aan banden gelegd. De import van Russische boeken uit Rusland is al langer verboden, en Russische boeken uit andere landen worden gecontroleerd op anti-Oekraïense tendensen.

En hier, in de grote hoofdzaal van de bibliotheek in het centrum van Odesa, zijn dus alle Russische boeken verwijderd.

. Beeld .

Met een dikke jas aan – geen verwarming – houdt Chodis de boeken omhoog waarmee ze de planken nu vult. Hier, Verwoesting van Lioebko Deresj en daar, Naar de poorten van het licht van Roman Korogodski. Oekraïners die in het Oekraïens schrijven. ‘Voor de oorlog was 80 procent van de boeken hier Russisch. Nu is alles Oekraïens. Alleen wachten we nog op meer vertalingen.’

Ze moet goed zoeken, maar vindt dan een Poesjkin in het Oekraïens. Zelf heeft ze hem in het Russisch gelezen, natuurlijk, maar dat zou ze nu nooit meer doen. ‘Taal is altijd een vorm van propaganda. Door al het Russisch werd onze taal weggedrukt en daardoor werden ook onze schrijvers en kunstenaars weggedrukt, die onze identiteit woorden geven. En ook al kan Dostojevski daar zelf niets aan doen, hij was er onderdeel van.’

Ze vertelt dat in het Russisch, de taal waarmee ze is opgegroeid en waarin ze zich nog steeds het best kan uitdrukken. Mist ze dat niet, als ze vertalingen leest? Ze aarzelt even. ‘Oekraïens is een zachtere taal. Ik heb het idee dat de Russische literatuur in vertaling dichter bij de kern komt.’

Meent ze dat echt? ‘Het doet ook wel pijn’, zegt ze dan. ‘Het is een gemis. Zoals ik ook geen contact meer heb met mijn zus in Rusland. Er is iets weg.’

Kom mee, zegt ze dan.

Dan gaat ze door een lange gang langs een muur met de houten kaartenbakken van een oude analoge bibliotheek naar een zaaltje achter in het gebouw. Daar, in volgestouwde kasten die krom staan van de boeken, zijn ze nog te vinden, de grote Russen. Tsjechov, Tolstoj, en ja, ook Dostojevski in het Russisch, in bruine en donkergroene leren kaften, gedrukt in de jaren dertig of jaren vijftig, de hele Russische bibliotheek in het halfduister van de Oekraïense winter. ‘Kijk, we hebben ze nog wel gewoon’, zegt Chodis. ‘Dat we de Russische literatuur helemaal in de ban zouden hebben gedaan is óók propaganda. Je kunt ze nog gewoon lenen.’

De boeken hebben nog zo’n papieren velletje voorin waarin ze afgestempeld kunnen worden. Kijk hier, Dode Zielen van Gogol – ook hij staat hier weggestopt, nog tragischer dan de anderen, een grootheid geboren in het huidige Oekraïne, maar die ook in het Russisch schreef. Elke maand wel een stempel, al jaren. Tot februari 2022, de maand dat de oorlog uitbrak.

Jaroslava Vitko-Priziazjnoek, de regionale vertegenwoordiger van het Commissariaat ter Protectie van de Taal: ‘Dit gaat om de verdediging van onze natie.’ Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

De taalambtenaar: ‘De Russen probeerden het Oekraiëns te vernietigen. Het was linguïcide’

In een gebouw vlak bij het marine-opleidingsinstituut, in de buurt van de haven van Odesa, zit een andere verdediger van Oekraïne: Jaroslava Vitko-Priziazjnoek (29), de regionale vertegenwoordiger van het Commissariaat ter Protectie van de Taal, belast met het taalbeleid in het zuiden van het land. ‘We konden niet anders’, zegt zij. ‘Het was lin­guï­cide wat de Russen deden. Ze probeerden de Oekraïense taal te vernietigen. En dat is onderdeel van etnocide, de vernietiging van een cultuur, wat weer een opmaat is voor genocide. Andere landen hebben het ook gedaan. Het is de standaardprocedure van het imperialisme. De taalkwestie draait niet alleen om welke woorden we gebruiken om ons uit te drukken. Dit gaat om de verdediging van onze natie.’

Iets meer dan drie jaar geleden besloot Oekraïne dat het Oekraïens de enige officiële taal van het land moet zijn. Het land, historisch een kosmopolitische mengelmoes van Oekraïners, Russen, Joden, Polen, Duitsers, Oostenrijkers, Hongaren, Turken, Tataren en, zeker in het zuiden, Italianen, Fransen, Grieken en Armeniërs, reduceerde zichzelf tot één officiële voertaal: Oekraïens.

Deze Wet ter verzekering van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal was puur bedoeld voor meer dan twintig instellingen en culturele sectoren in het land, van scholen tot stadhuizen, van reclame tot restaurants. ‘Privé kun je nog spreken wat je wilt’, zegt Vitko. ‘Volgens de Russische propaganda loopt er nu een Gestapo op straat die mensen oppakt die Russisch spreken. En daarin figureer ik als hoofd van die taalpolitie, haha. We maken daar wel grapjes over.’

Als gevolg van de wet moeten niet alleen gemeenteambtenaren, maar ook personeelsleden in cafés en restaurants hun klanten aanspreken in het Oekraïens. ‘We zien dat als een mensenrecht’, zegt Vitko. ‘De wet zegt eigenlijk: geen Oekraïner hoeft nog enige andere taal te leren dan het Oekraïens.’

Klinkt simpel, maar het dwingt veel Oekraïners, in een stad met Russische wortels als Odesa, tot stevige aanpassingen – hun moedertaal is niet genoeg meer om te manoeuvreren in het dagelijks leven. ‘Ja, het kost moeite’, erkent Vitko. ‘Maar het werkt. Veel van mijn vrienden zijn helemaal overgestapt van Russisch naar Oekraïens, ook als ze met elkaar praten.’

Desalniettemin is er nog ‘een situatie met twee rafelranden’, zegt ze. ‘Sommige landgenoten snappen niet waarom ze geen Russisch meer kunnen spreken in openbare gelegenheden. Andere landgenoten snappen niet waarom sommige mensen nog steeds Russisch praten. Er is veel onbegrip.’

En de ban op Russische boeken? ‘Die is heel flexibel’, zegt Vitko. Volgens haar gaat de ban geleidelijk in. Op dit moment is er een quotum: minimaal 50 procent van de uitgegeven boeken moet in het Oekraïens geschreven zijn. ‘Dat is bedoeld om onze taal sterker te maken. Tien jaar geleden was er nergens een Oekraïens boek te koop.’

Leest ze zelf, als filoloog, nog Russische literatuur in het Russisch? Ze zucht diep. ‘Mijn moeder is docent Russische letterkunde. Ze mag haar vak niet meer geven, ze doceert nu andere buitenlandse literatuur. Dankzij haar heb ik alles wat ik wilde lezen als kind al gelezen. Ik zeg nog steeds: het is beter om literatuur in de oorspronkelijke taal te lezen. Maar als ik een boek koop, koop ik het in het Oekraïens.’

Natalja Koesnjerjenko in haar kraam op de boekenmarkt van Odesa. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

De boekverkoper: ‘Het Russisch is ook ónze taal. We moeten die niet weggeven’

In een kraampje op de Oleksandrivskii Avenue, de boekenmarkt van Odesa, staat Natalja Koesnjerjenko haar handen te warmen rond een kop thee, ingepakt tussen tijdschriften, strips en lichte en zware lectuur. Nog steeds staan er Russische titels tussen – van een verbod is geen sprake en ze is er nog nooit op aangesproken, zegt ze. Wel is er een verandering gaande: steeds meer jonge mensen vragen om Oekraïens. ‘Daar ben ik trots op. Het is niet makkelijk, veel van hen zijn opgegroeid met Russisch. Dit is ook een vorm van verzet.’

Ook bij de boekwinkel, verderop in de straat, staan nog steeds Tolstoj en Dostojevski naast Lord of the Rings en The Handmaid’s Tale. Maar eigenaar Galina merkt dat de vraag naar Russisch afneemt. ‘We maken op wat we hebben. Maar we kopen geen Russisch meer in.’

Toch vindt Koesnjerjenko – ze is getrouwd met een Irakees die ze ooit aan de universiteit van Moskou ontmoette, heeft een tijdje in Bagdad gewoond, spreekt vloeiend Arabisch – het jammer. ‘We moeten alle talen spreken die we kennen. Dat brengt de wereld bij elkaar. Een paar jaar geleden deed een Amerikaans marineschip hier de haven aan. Er kwamen hier soldaten in mijn kraam, en ik zei, in heel slecht Engels: ik laat jullie morgen de stad zien. Ik zei dat ik beter Arabisch sprak. De volgende dag brachten ze twee Arabisch-sprekende vrienden mee, en die konden tolken. Het was een prachtige dag.’

En de grens tussen Oekraïens en Russisch is, net als de grens tussen Oekraïense en Russische literatuur, natuurlijk lang niet zo scherp als de vijanden haar willen maken. De talen hebben een gemeenschappelijke basis, en ongeveer 60 procent van de woorden lijkt op elkaar, ongeveer zoals Spaans en Portugees. ’Ik ben nog niet klaar om het Russisch te laten vallen’, zegt Koesnjerjenko. ‘Russisch was de taal van het oude Kyiv-rijk. Het is ook ónze taal. We moeten die niet weggeven. En iemand als Poesjkin zou ik ook nooit kunnen cancelen. Hij is een Rus, hij schreef Russisch, maar hij is wel naar Odesa verbannen. Hij staat aan onze kant.’

Directeur Alla Nirzja in het Poesjkin-museum, dat gesloten is. ‘Deze man wás zijn taal! Zijn taal is Russisch!’ Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

De museumdirecteur: ‘We debiliseren onze jeugd, door het Russisch zo uit te wissen. Ik vind het idioot’

Afgelopen zomer, begin juli, werd het standbeeld van Poesjkin op de stoep voor het Poesjkin-museum in Odesa aangevallen. Op een maandagochtend werd hij met blauwe verf besmeurd. Het druppelde van zijn hoge hoed en zijn bakkebaarden en van de punten van zijn rokkostuum, het stroomde over zijn gezicht en vest en over zijn benen op de grond, waar de spetters een patroon vormden dat we kennen van politiefoto’s. Een blauw bloedbad.

Drie dames waren met emmers en borstels in de weer om hem op te lappen. ‘Beesten zijn het’, zei een van hen, en ze aaide het slachtoffer even over de hand. ‘Voor het geel hadden ze kennelijk geen tijd meer’, snoof ze, verwijzend naar de nationale tweekleur. ‘Wat een patriotten. Ik ben meer patriot dan zij allemaal bij elkaar.’

Een half jaar later zit de vrouw achter haar bureau in het museum. Alla Nirzja, heet ze, een krasse zeventiger, en ze is de directeur van dit museum, het huis waar Poesjkin in 1823 een jaar verbleef, en waar hij drie hoofdstukken van zijn roman Jevgeni Onegin schreef, inclusief een liefdesverklaring aan Odesa. ‘Ik voel me meer een bewaker, een hoeder’, zegt Nirzja in vloeiend Frans. ‘Ik ben een hoeder van de waarheid, die door Poesjkin is verwoord.’

Het standbeeld is in een houten bekisting ingepakt. Te veel aanslagen. Nirzja beschouwt het als nevenschade van de aanval op de Russische taal en literatuur die door de instanties is geopend. ‘Het doet me denken aan de boekverbrandingen van de nazi’s. Ik vind het idioot. We debiliseren onze jeugd, door het Russisch zo uit te wissen. Ja hoor, ik zeg het gewoon, ook al kan ik hiervoor in de gevangenis worden gegooid. De waarheid moet gezegd worden.’

Het museum is gesloten, maar zij zit op haar post, verschanst tussen de boeken. Mijn plicht, mijn tombe, zegt ze, en declameert een paar van haar favoriete Poesjkin-regels: ‘Het is tijd, mijn vriend, het is tijd/ Mijn hart smeekt nu om rust.’

In de zalen zijn bladzijden te zien van Poesjkins manuscripten, de muntjes waarmee hij gokte, pentekeningen van de vrouwenbenen waarop hij verliefd werd. Eigenlijk moet Nirzja van de nieuwe Wet ter verzekering van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal alle teksten van de tentoonstelling in het Oekraïens vertalen – want geen Oekraïner hoeft een andere taal te kennen om een museum te kunnen bezoeken – maar dat vertikt ze. ‘Deze man wás zijn taal! Zijn taal is Russisch!’

En hij is die oorlog niet begonnen, zegt ze. Dat zijn de Oekraïners, volgens haar. En de Navo. Haar liefde voor het Russisch blijkt ineens groter dan alleen de taal. Een land dat Poesjkin heeft voortgebracht, kan niet veel meer fout doen.