De Russische docent die Oekraïense vluchtelingen de Nederlandse taal gaat leren

Alexandra Lebedinskaia, docent Engels, Frans en Russisch op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand Beeld Elisa Maenhout

Ja, ze praat best luid, dat wil Alexandra Lebedinskaia (48) best toegeven. Maar dat ze volgens haar collega’s op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand wel streng móést zijn, omdat ze Russisch is, dat kon ze niet begrijpen. ‘Dat was echt een vooroordeel.’

Lebedinskaia gaf in Rusland al vijf jaar Frans en Engels, toen ze in 2000 voor de liefde van Moskou naar Appingedam verhuisde. Na een paar andere baantjes en een tijdje thuiszitten begon ze toch aan de benodigde docentenopleiding. ‘Ik liep stage op dezelfde school waar ik nu werk. Opeens moest een docent Frans naar huis, waardoor twee lessen dreigden uit te vallen. Toen ben ik naar mijn schoolopleider gegaan met de vraag of ik alsjeblieft voor de klas mocht staan. Mijn laatste les was vijftien jaar geleden, ik wilde weten of ik het nog kon.’

Ja, was het antwoord. ‘Ik stond weer centraal, ik was overtuigend, de kinderen luisterden naar mij, ik kon ze sturen met mijn ogen. Ik had het nog.’

Een school als thuis

Inmiddels doceert ze alweer acht jaar Frans, Engels en Russisch. Op de school voelt ze zich op haar plek. ‘De directie, docenten, onderwijsassistenten – iedereen is hier collega van elkaar. Ik heb wel een teamleider, maar hij overlegt voordat hij een beslissing neemt. In mijn vakgebied vertrouwt hij mij: ik hoef niet alles te vragen, maar ik mag zelf initiatief nemen.’

En dat doet ze. Vier jaar geleden mocht Lebedinskaia het vak Russisch op haar school opzetten en de lesmethode bedenken. Dit jaar hebben dertien leerlingen het vak gekozen. Ze organiseert wekelijks buitenschoolse activiteiten, zoals Russisch of Frans koken met haar leerlingen. ‘Ze zijn al de hele dag met het hoofd bezig, dus ze vinden het geweldig om iets met de handjes te doen. Ik vind buitenschoolse activiteiten heel belangrijk, die deden we in Rusland heel veel. Ik weet niet beter dan dat school als thuis moet aanvoelen.’

Haar taallessen gaan dan ook niet enkel over spelling en grammatica. ‘Cultuur is voor mij misschien wel belangrijker, daar zouden we in Nederland veel meer mee kunnen doen. Ik mis dat hier. Je zou bij Frans ook moeten vertellen wie Victor Hugo was. In Rusland hangen de klaslokalen vol portretten van Russische schrijvers. Dan herken je de schrijvers in het klaslokaal. Waarom doen we dat hier niet in het lokaal waar Engels wordt gegeven met Charles Dickens of Arthur Conan Doyle? In het lokaaltje waar ik Russisch geef, heb ik het portret van Joeri Gagarin gehangen.’

Rusland en Oekraïne

De Russische invasie in Oekraïne begon in de krokusvakantie. ‘Toen ik na de vakantie weer naar school ging, voelde ik mij echt niet lekker. Ik wist niet hoe mijn collega’s en leerlingen op mij zouden reageren. Maar de directeur kwam direct langs en stelde mij gerust. Leerlingen vroegen alleen maar heel lief hoe het met mij ging. Eén leerling tekende op zijn toets de frontlinie met de Oekraïense en Russische vlaggen erbij, maar daar bleef het bij.’

In haar lessen gaat het veel over de actualiteit, maar weinig over de oorlog. ‘Ik vind dat heel moeilijk om te bespreken. Ondanks alles houd ik nog steeds van Rusland en ben ik trots op Rusland. Maar het is lastig om dat nu hardop te zeggen. Ik kan niet heel negatief zijn over Rusland, ik kan dat niet uit mij knijpen.’

Lebedinskaia wil Oekraïense leerlingen op weg helpen, als die bij haar op school komen. Ze heeft zich bovendien aangemeld bij een taalschool in Veendam om Oekraïense vluchtelingen de Nederlandse taal te leren. ‘Ik heb besloten: dat wordt mijn aandeel in dit verhaal. Daar ligt mijn taak.’