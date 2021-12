‘De Russische bevolking zit helemaal niet te wachten op een oorlog met Oekraïne’

Oekraïense troepen op 6 december. Beeld NurPhoto via Getty Images

Dag Tom, momenteel ben je op reportagereis in Georgië waarna je snel doorreist naar Oekraïne om verslag te doen van de oplopende spanningen met Rusland. Wat verwacht je aan te treffen?

‘De grote vraag in Oekraïne is of er nu een invasie komt, maar de harde realiteit is dat het land al zeven jaar in een oorlog verkeert. De Krim zijn ze al kwijtgeraakt, dat gebied is gewoon geannexeerd en in het oosten strijden Oekraïense troepen al sinds 2014 met pro-Russische separatisten. In dat conflict wordt geschoten, er gaan iedere week mensen dood. De gevechten hebben al aan ruim 13 duizend mensen het leven gekost.

‘De grootste angst voor Oekraïners is dus niet zozeer dat er een oorlog komt, die hebben ze al, maar dat er nog een derde conflict bijkomt. Zo’n nieuwe directe confrontatie met de Russen zou nog veel ingrijpender zijn, ze zijn bang dat Rusland in dat geval zal doorstoten naar Kiev. Dan zou het voortbestaan van Oekraïne op het spel komen te staan.’

Het conflict is dus allesbehalve nieuw. Waarom dreigt het nu te escaleren?

‘De belangrijkste reden is de troepenopbouw van de Russen bij de grens met Oekraïne. Al sinds april zijn ze daarmee begonnen. Nu blijkt dat ze niet zijn weggegaan. Volgens Oekraïense inlichtingen zouden er ruim 100 duizend Russische troepen aanwezig zijn, en de inlichtingendiensten hebben reden te geloven dat er in januari een invasie kan plaatsvinden.

‘Daarnaast is de toon van Poetin richting Oekraïne veranderd. Die was al langer vijandelijk: hij verwijt de Oekraïners al sinds het begin van het conflict Russofobie. Maar nu vergelijkt hij de oorlog tegen de pro-Russische separatisten zelfs openlijk met genocide.’

Wat heeft Rusland eraan om openlijk de confrontatie te zoeken?

‘Oekraïne en Rusland hebben een lange geschiedenis. Het zijn beide voormalige Sovjetrepublieken. Poetin noemde Oekraïners en Russen onlangs één natie. En tot 2014, toen Oekraïne nog een pro-Russische president had, was het land een bondgenoot. Maar sinds die president weg is, de Krim is geannexeerd en de oorlog in het oosten uitbrak ziet Poetin het buurland steeds verder naar het westen trekken. Dat is iets waar hij bang voor is.

‘In die zin moeten we deze dreiging zien als een poging om dat stop te zetten. De Russen zijn bang dat Oekraïne uiteindelijk onderdeel van de Navo zal worden. En ze zien nu ook al militaire samenwerking. Zo helpt het Verenigd Koninkrijk met de bouw van twee marinebases en leveren de Verenigde Staten anti-tankraketten en patrouilleschepen.’

Vooralsnog blijft het bij dreigementen, maar hoe reëel is een daadwerkelijke militaire escalatie?

‘Nou, het is heel belangrijk om te benadrukken dat de Russische troepen nog niet op weg zijn naar de Oekraïense grens. Ze zijn enkele honderden kilometers verderop gestationeerd. Ook de westerse inlichtingendiensten zien dat de Russen nog niet gevechtsklaar zijn, ze zouden nog niet genoeg munitie hebben en er zijn ook nog geen veldhospitalen gebouwd.

‘Daarnaast is dit in militair opzicht geen slimme tactiek. Oekraïne heeft nu volop de tijd om zich voor te bereiden op een invasie. En ook andere Europese landen kunnen goed nadenken over hun reactie. Bovendien: de Russische bevolking zit helemaal niet te wachten op een oorlog met de Oekraïners.

‘Maar dit kan wel zorgen voor destabilisatie in de regio. Rusland kan een andere tactiek kiezen. Ze kunnen de separatisten voorzien van wapens en materieel of een bondgenoot zoals Belarus, dat ook grenst aan Oekraïne, gebruiken om druk te verhogen. De Belarussische president Loekasjenko heeft al aangekondigd militaire oefeningen te houden in de grensregio. Poetin kan de verzwakte positie van de Kremlin-bondgenoot slim inzetten in dit conflict.’

Je bent nu in Georgië, een land dat ook te maken heeft gehad met Russische agressie. Zijn ze daar bang dat het oplopende conflict in Oekraïne voor hen gevolgen heeft?

‘Ik ben net bij de grens van Georgië met Zuid-Ossetië geweest. Een pro-Russische regio die zich in 2008 heeft afgescheiden van het land. Dat leidde tot een vijfdaagse oorlog tussen Georgië en de separatisten die militaire steun kregen van de Russen. Sindsdien is het gebied de facto Russisch. Men betaalt er met de roebel en er is zelfs een Russische militaire basis neergezet.

‘Maar inmiddels voert Georgië vooral buitenlandpolitiek die de confrontatie uit de weg gaat. Ze proberen spanningen met hun buurland te vermijden. Rusland hoeft zich geen zorgen te maken dat ze zich op korte termijn bij de Navo aansluiten. Maar Georgiërs leven wel degelijk mee met de Oekraïners. Ze kunnen zich verplaatsen in hun positie. Bovendien zijn ze net als Oekraïne grondgebied verloren. Dat gaat overigens gewoon door. Zuid-Ossetië breidt de grens steeds verder uit: simpelweg door het prikkeldraad te verplaatsen.’

Het is voor het eerst sinds ruim een maand dat je weer op reis bent. Begin november werd je, zonder duidelijke reden, plotseling Rusland uitgezet. Hoe is het om weer in de buurt te zijn van het land dat je zo onverwachts moest verlaten?

‘Het is heerlijk om weer op reis te zijn en mensen te ontmoeten. Ondanks dat ik het land niet in mag ben ik toch dichtbij Rusland, dit zijn landen met een vergelijkbaar Sovjetverleden. Bij de grens van Zuid-Ossetië kon ik zelfs de Russische bergen zien liggen. Op de toppen lag sneeuw.

‘Dat mis ik wel: de Russische winter. Mijn vriendin vertelde me dat er in Moskou een sneeuwstorm woedt. Maar qua berichtgeving hoef ik weinig van het land te missen. Ik zal de komende tijd Rusland nog vaak van heel dichtbij meemaken, nu in Georgië, straks in Oekraïne. Dat maakt de scheiding wat minder hard.’