‘De Russen weten niet waarvoor ze vechten. Wij wel: om ons voortbestaan als Oekraïens volk’

Maksym Kononenko (42) begon pas kort voor de oorlog als ambassadeur in Den Haag. Beeld Jiri Büller

‘De eerste dagen waren echt heel moeilijk, emotioneel gezien, voor de hele ambassadestaf en voor mij ook’, zegt Oekraïnes ambassadeur Maksym Kononenko (42), terugkijkend op het begin van de grootscheepse invasie in zijn land een halfjaar geleden. We spreken in zijn werkkamer op de ambassade, aan de Zeestraat in Den Haag – op een steenworp afstand van het Russische consulaat. ‘Ik zou liegen als ik u vertelde dat we hier op voorbereid waren. We voelden wel in onze botten dat er iets slechts zou gebeuren.’

Kononenko, die pas kort voor de oorlog in Den Haag begon, komt uit Kropyvnytskyi in Centraal-Oekraïne, maar zijn familie woont sinds zijn 6de in Kyiv. ‘Mijn vader kreeg daar een baantje omdat hij een van de mensen was die burgers redden bij de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Mijn moeder en zuster zijn de eerste weken van de oorlog in Kyiv geweest. In maart is het me gelukt ze hier te krijgen, nu zijn ze weer terug. Mijn vader is steeds in Kyiv gebleven.’

Over de samenwerking met Nederland is de ambassadeur vol lof. ‘Onze samenwerking is echt erg goed. We houden voortdurend contact over hoe Nederland ons meer kan helpen in deze situatie.’ Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, noemde Nederland dit voorjaar tijdens een bezoek aan Den Haag als een van de drie verrassingen, zegt Kononenko. De andere twee? ‘Duitsland en Australië.’

Want de relaties waren niet altijd zo florissant. Twee jaar nadat Rusland zijn agressie tegen Oekraïne begon, wees Nederland een EU-associatieakkoord af na een raadgevend referendum. En in de aanloop naar de oorlog blokkeerde Nederland, met Duitsland, wapenleveranties aan Oekraïne in Navo-verband. Nu zit Den Haag volgens Kononenko ‘in de top-10’ van westerse landen die Oekraïne ondersteunen met wapens, financiële en humanitaire hulp.

Gevraagd naar het waarom van die plotse omslag zegt hij ‘Dat vroeg ik me ook af!’ en pakt hij een oud boek van zijn werktafel dat hij onlangs kocht bij een antiquair in de buurt: The Rape of the Netherlands (Londen, september 1940), geschreven door de naar Londen uitgeweken toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens.

‘Nu weet ik misschien waarom. Van Kleffens schrijft: ‘Een karakteristiek onderdeel van het Nederlandse karakter is de curieuze sympathie voor de underdog. Eenieder die terecht of onterecht slachtoffer is van superieure macht kan zeker zijn van Nederlands meeleven.’ U leed in uw geschiedenis veel onder onderdrukking en u hecht zeer aan uw vrijheid en uw Europese waarden. Het lijkt erop dat uw leiders heel snel beseften wat er op het spel stond.’

In welk stadium bevindt de oorlog zich?

‘We zijn behoorlijk optimistisch nu. We zien dat het strategische initiatief in onze handen is. Russische troepen zijn vastgelopen. Ze kunnen niet verder vooruit en worden gedwongen te reageren op onze acties. Ze hebben hun beste eenheden naar de Cherson-regio gebracht om ons tegenoffensief te blokkeren. Daar zitten ze nu in een soort val want de drie belangrijkste bruggen over de Dnipro zijn vernietigd of bereikbaar voor onze artillerie. Dus nu kunnen we ze geleidelijk aan vernietigen. Natuurlijk hebben ze een groot voordeel in aantallen, maar dat is gecompenseerd door de moed van onze soldaten en door moderne en doelmatige westerse wapens. We zien dat de Russische soldaten uitgeput zijn en gedemotiveerd. Ze weten niet waarvoor ze vechten. Wij wel: om ons voortbestaan als Oekraïense staat en als Oekraïens volk.’

Dus voorlopig geen onderhandelingen?

‘We beseffen dat we ons niet nog een bevroren conflict kunnen veroorloven. Dat is onmogelijk. Als we vandaag instemmen met onderhandelingen, of enig akkoord, zal dat nergens toe leiden. Rusland is een groot land, het zal zijn troepen opnieuw organiseren en opnieuw aanvallen. De enige oplossing voor ons is om Rusland dit jaar op het slagveld te verslaan. Dan zal Rusland zich terugtrekken uit Oekraïens grondgebied en kunnen we onderhandelen. Russen willen nu graag onderhandelen. Ze proberen een militaire nederlaag te voorkomen, maar we zullen ze dit cadeau niet geven.’

Tegelijkertijd vliegen de energieprijzen omhoog, net als de inflatie. Zal de druk vanuit het Westen op Kyiv toenemen om een akkoord met Poetin te zoeken?

‘De oorzaak van deze ontwikkelingen is niet het Oekraïense verlangen om te bestaan. De oorzaak is Russische agressie – en die richt zich tegen heel Europa. Oekraïners vechten aan het front, maar jullie vechten ook: voor jullie waarden en jullie manier van leven. Dus helaas moeten ook jullie deze prijs betalen om je te verdedigen. En die prijs zal nog veel hoger zijn als Oekraïne faalt.’

Poetin lijkt niet het type dat goed kan omgaan met verlies. Zal hij het laten escaleren?

‘Dit is niet Poetins oorlog, maar Ruslands oorlog tegen Oekraïne. Poetin zit niet in de tanks, dat zijn Russische militairen. Meer dan 70 procent van het Russische volk steunt deze oorlog. Het gaat ons niet om het verslaan van Poetin, of het vernederen van of wraak nemen op Rusland, maar om het vernietigen van de Russische capaciteit om deze oorlog tegen Oekraïne en Europa verder te voeren.

‘Rusland dreigde in het begin heel agressief met de inzet van tactische kernwapens: ‘Als...’ Maar het Westen gaf moderne wapens, instructeurs, op de Krim gaan dingen fout – al hun rode lijnen zijn al overschreden en er gebeurde niets. En ik denk dat Poetin en het Russische leiderschap te veel houden van het goede leven, ook van hun familie, om het gebruik van zo’n wapen te riskeren. En behalve kernwapens en chemische wapens hebben ze elk denkbaar wapen al ingezet tegen Oekraïne.’

In een recent Amnestyrapport wordt Oekraïne ervan beticht het oorlogsrecht te schenden in zijn verdediging van steden. Het lokale Amnesty-personeel stapte op, onder andere omdat geen serieuze poging was gedaan Kyiv te laten reageren. Is er ooit een officiële reactie gekomen?

‘Onze president heeft er wat over gezegd, net als onze minister van Buitenlandse Zaken. Kort, want we respecteren de activiteiten van alle ngo’s en journalisten op ons grondgebied. Nu zien we dat Amnesty zijn eigen regels en procedures niet gevolgd heeft. Zo zijn Oekraïners geïnterviewd in Russische gevangenkampen – mensen die onder druk staan en geen eerlijk, onafhankelijk oordeel konden geven. Kijk maar hoe onze krijgsgevangenen gemarteld worden om foute verklaringen af te leggen.

‘Maar wat het meest opvalt is het gebrek aan aandacht voor context in het rapport. Er is een agressieoorlog gaande waarbij steden veroverd worden door ze compleet te vernietigen, inclusief burgers. Wat kunt u dan verwachten van de Oekraïense strijdkrachten? Dat ze deze steden overlaten aan Rusland om te vernietigen, te moorden en te martelen? Soms kunnen situaties zoals beschreven door Amnesty niet vermeden worden. Er is een militaire noodzaak om burgers te beschermen.’

Oekraïne toonde in het begin van de oorlog ook gesprekken met Russische krijgsgevangenen. Dat spoort niet met het oorlogsrecht.

‘Het was misschien niet in lijn met de Conventies van Genève maar we deden dat in een poging de Russische bevolking, die in een soort propaganda-lethargie verkeert, wakker te schudden. Moeders, zusters, vrouwen – doe iets! We toonden de krijgsgevangenen niet in inhumane omstandigheden of na marteling, zoals de Russen doen, maar we kregen er kritiek op en stopten ermee.’

Wanneer eindigt de oorlog? Een bevriende Oekraïense vluchteling zegt: We hebben een opstand nodig in Rusland.

‘Het einde van de oorlog zal voor ons betekenen de bevrijding van onze bezette gebieden en de erkenning door de Russen van hun verantwoordelijkheid voor al deze vernietiging, moorden en andere oorlogsmisdaden op ons grondgebied. Of we dat tweede kunnen bereiken weet ik niet, maar ik denk het eerste wel.

‘Waarom had uw vriend het over een opstand? Het is hetzelfde als onze poging ze wakker te schudden. Als Russen ontwaken uit hun propagandistische lethargie en ze beseffen wat de schaal is van de misdaden die ze begaan hebben, zullen ze diep geschokt zijn. Dat zal het einde van de oorlog betekenen. Maar zelfs als we ze verdrijven en een staakt-het-vuren tekenen, zal het vijf tot tien jaar duren voordat ze de omvang van hun misdaden beseffen. En hun collectieve verantwoordelijkheid erkennen.’

‘Deze oorlog is illegaal, compleet immoreel. Ze zeggen dat ze ons willen demilitariseren en dat ze Oekraïne komen bevrijden van neo-nazi’s en dan vernietigen ze de belangrijkste Russischsprekende steden. Het grootste probleem is de complete Russische ontkenning van hun verantwoordelijkheid voor al deze misdaden. Agressie, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, moorden, verkrachtingen. De vernietiging van onze steden. Ze ontkennen alles!’

Zit dat achter het Oekraïense pleidooi om te stoppen met toeristenvisa voor Russen?

‘Ja. Wij zien dat niet als wraak of straf, we zien het als doelmatig instrument om Russen te doen beseffen dat hun stille steun voor Poetins bewind en deze oorlog een hele belangrijke rol speelt. Als ze besluiten de oorlog niet te steunen, zal de oorlog afgelopen zijn. Dan heeft het Kremlin geen instrumenten om ermee door te gaan. Natuurlijk moeten er humanitaire uitzonderingen zijn en moeten Russen asiel kunnen aanvragen. Maar we willen de Russen die reizen, die houden van westerse luxe maar niet politiek actief zijn, onder druk zetten om te beseffen wat er gebeurt. En we denken dat dit extra druk oplevert op de Russische leiders.’