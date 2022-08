‘De ruimte die Hoekstra krijgt van de coalitiepartners begint snel tegen haar grenzen te lopen’

Vanaf links: Gert-Jan Segers, Karien van Gennip, Mark Rutte en Wopke Hoekstra tijdens het debat over het stikstofbeleid. Beeld Freek van den Bergh

Goedemorgen Avinash. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer tijdens het zomerreces over de uitspraken van CDA-partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. De coalitie heeft het debat overleefd, verrassend?

‘Om een kabinetscrisis te voorkomen, ziet het kabinet de uitspraken van Hoekstra, waarin hij zich plotseling keerde tegen de stikstofreductiedoelen, door de vingers. In zijn ministersrol staat hij achter de kabinetsplannen om de stikstofdoelen in 2030 te halen. Als partijleider daarentegen, is hij kritisch. Het is een vreemde constructie, die maar beperkt houdbaar is.’

Tot wanneer kan deze situatie voortduren?

‘Momenteel overlegt Johan Remkes met betrokkenen over die stikstofdoelen. Het kabinet wacht zijn advies af. Tot die tijd kan Hoekstra deze lijn aanhouden.

‘Met pijn en moeite wordt zo de stabiliteit van de coalitie bewaard. De coalitiepartners zijn dan wel verbaasd en boos, maar willen de crisis niet verder op de spits drijven.

‘Ze leggen dus het initiatief bij het CDA om te bepalen hoe hooggespannen de situatie wordt. Als Remkes zegt dat de stikstofdoelen onveranderd moeten blijven, moet Hoekstra met een teleurstelling terug naar zijn achterban of de coalitiepartners nog verder onder druk zetten.

‘Een eventuele breuk in een tijd waarin het land gebukt gaat onder meerdere crises, zal dan op het conto van Hoekstra komen. Dat is voor het CDA geen goed uitgangspunt. Bovendien staan ze er al slecht voor in de peilingen, dus zijn nieuwe verkiezingen geen aantrekkelijk vooruitzicht.’

Is een kabinetscrisis waarschijnlijk, als Remkes adviseert de stikstofdoelen in stand te houden?

‘Dat is moeilijk te voorspellen. De druk loopt op, maar ook VVD en D66 hebben geen baat bij nieuwe verkiezingen. D66 zal het vorige verkiezingssucces niet gemakkelijk kunnen evenaren en alhoewel de VVD weer de grootste kan worden, zijn de potentiële coalitiepartners beperkt. Behalve het CDA is er op rechts geen logische keuze. Met FvD valt niet te regeren, de PVV is uitgesloten en progressieve middenpartijen willen niet met JA21 samenwerken. De VVD heeft er zelf dus ook baat bij dat het CDA overeind blijft.

‘Rutte staat Hoekstra daarom toe om wat meer toenadering te zoeken richting de eigen achterban, omdat het CDA bedreigd wordt door de BoerenBurgerBeweging. Nu de provinciale statenverkiezingen eraan komen in maart, is het zaak dat het CDA niet te kwetsbaar is, anders moet de partij oppassen dat ze niet gedecimeerd wordt in de Eerste Kamer.

‘Maar dit is natuurlijk echt niet de bedoeling, en de ruimte die Hoekstra krijgt, begint snel tegen haar grenzen te lopen. Eerder kreeg Hoekstra al een handreiking toen Remkes werd aangesteld om gesprekken over de stikstofdoelen te leiden, en nu wordt hij wéér uit de wind gehouden.’

Waarom is deze situatie zo ongebruikelijk?

‘Voorheen werd onenigheid binnen de coalitie achter de schermen uitgepraat, niet in de media zoals Hoekstra deed. Vervolgens konden de coalitie en het kabinet dan naar buiten treden als verenigd front. Gisteren was dat voor het eerst in lange tijd niet het geval. De CDA-fractie in de Kamer was niet van plan de woorden van Hoekstra af te zwakken en Hoekstra zelf bleef ook bij zijn uitspraken waarmee hij de kabinetskoers ondermijnt. Het is vreemd, want het kabinet hoort met één mond te spreken.’

En wat vindt de oppositie van deze kabinetscrisis?

‘Een deel van de Kamer, onder wie PVV, SP en BBB, zien de coalitie zichzelf het liefst vandaag ontbinden. Andere oppositiepartijen wijzen erop dat de coalitie een verantwoordelijkheid heeft om het land te besturen nu de koopkracht daalt, de energieprijzen stijgen, de woningbouw is vastgelopen en de asielchaos aanhoudt.’