De Roy van Zuydewijn wil opheldering over ‘verwisselde handtekeningen’ en eist opnieuw partneralimentatie

Edwin de Roy van Zuydewijn in 2015 Beeld ANP

Edwin de Roy van Zuydewijn eist vrijdag bij het Gerechtshof in Den Haag, ruim veertien jaar na zijn scheiding van prinses Margarita de Bourbon de Parme, opnieuw partneralimentatie van zijn ex-vrouw. Een eerdere poging mislukte omdat de prinses beweerde geen geld te hebben.

In deze slepende juridische procedure is onduidelijkheid ontstaan over het verwisselen van handtekeningen van rechters, zoals er eerder allerlei vreemde voorvallen zijn geweest in zijn strijd tegen het Koninklijk Huis. Hij werd jarenlang nergens geloofd, maar kreeg beetje bij beetje gelijk.

Na de scheiding van prinses Margarita wees de rechtbank De Roy in 2006 een partneralimentatie van 5.500 euro per maand toe. Ook het hof vond een jaar later dat hij recht op dat geld had, maar uiteindelijk hoefde de prinses niet te betalen omdat ze het geld niet zou hebben. In 2018 stapte De Roy opnieuw naar de rechtbank in Den Haag, waar drie rechters zich over de kwestie bogen. In 2019 volgde de uitspraak: zij wezen zijn eis tot alimentatie af.

In die laatste zaak gebeurde iets merkwaardigs. Een van de rechters van de Haagse rechtbank was op 20 september 2019 gepromoveerd tot raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Dat bleek uit de lijst met Koninklijke Besluiten die de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) publiceerde. Maar de uitspraak in de zaak van De Roy was op 26 september, toen de betreffende rechter K.M. Braun volgens het Koninklijk Besluit dus al niet meer bij de rechtbank zou werken.

Een woordvoerder van het gerechtshof in Den Haag laat nu weten dat de informatie van de NVvR niet klopt en dat Braun begin januari 2020 in dienst is getreden bij het hof. Een woordvoerder van de NVvR zegt dat een ‘wat oudere collega die inmiddels met pensioen is, het verkeerd heeft overgetikt’.

Handtekeningen

Maar de zaak wordt nog vreemder. De Roy en zijn advocaat ontvingen per e-mail een afschrift van de beschikking van de rechtbank en een paar dagen kwam er nog een kopie per post. Bij afwezigheid van voorzitter Braun was deze beschikking ondertekend door de oudste rechter, stond er op.

Echter: de handtekening op de gemailde beschikking komt niet overeen met het per post verstuurde document. Ook lijken de handtekeningen niet op eerdere handtekeningen van de oudste rechter. Daarom is het voor De Roy tot op heden onduidelijk wie de beschikking heeft ondertekend. De Volkskrant heeft de betreffende stukken ingezien.

De advocaat van De Roy eist nu in hoger beroep opheldering over de zaak en wil dat de eerdere uitspraak nietig wordt verklaard en dat een rechtbank de hele alimentatiezaak opnieuw behandelt.

Een woordvoerder van de rechtbank Den Haag zegt desgevraagd dat de beschikking getekend is door de oudste rechter en dat op de kopie die De Roy ontving ‘per abuis’ door het systeem de digitale handtekening van voorzitter Braun is gezet, die afwezig was. ‘Dat is blijkbaar automatisch gebeurd. Ik kan me voorstellen dat het verwarrend is.’

Dat de handtekening van de oudste rechter afwijkt van andere handtekeningen van haar, komt volgens de woordvoerder om ze jaren geleden een digitale handtekening in het systeem heeft gezet. ‘In de loop van de tijd heeft ze haar handtekening wat aangepast.’

De affaire

De Roy kwam voor het eerst groot in het nieuws in 2003 toen HP/De Tijd een serie publiceerde waarin hij met zijn vrouw Margarita een boekje opendeed over hoe zij door de koninklijke familie werden tegengewerkt. De Roy is vanwege deze ‘Margarita-affaire’ en zijn scheiding in 2006 nergens meer aan de bak gekomen. Hij leeft al jaren van giften en het onderdak dat vrienden en bekenden hem geven.

Lange tijd werd De Roy weggezet als charlatan, die in het wilde weg beschuldigingen uitte over tegenwerkingen door het Koninklijk Huis. Maar de laatste jaren bleken steeds meer van zijn verhalen te kloppen.

Zo heeft oud-premier Balkenende inmiddels toegegeven dat toenmalig directeur van het Kabinet der Koningin Felix Rhodius inderdaad, buiten de ministerraad om, de inlichtingendienst aan het werk had gezet om De Roy na te trekken. Ook had hij bij de Sociale Dienst een dossier van De Roy opgevraagd. Zijn bevindingen deelde hij met leden van het Koninklijk Huis, onder wie Margarita’s grootvader, wijlen prins Bernhard.

Verder informeerde Rhodius bij Bouwfonds naar De Roy, die daar van 1998 tot 2002 had gewerkt. En hij vroeg Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, om bij Bouwfonds te informeren naar De Roy. In 2002 hield het werk van De Roy bij Bouwfonds ineens op. Hij werd simpelweg nooit meer gebeld. Andere klussen in de jaren daarna gingen ook vaak op het laatste moment niet door.

Op de korrel

In 2013 bleek uit een biografie over Beatrix van journalist Jutta Chorus dat prins Bernhard De Roy op de korrel had. In het boek werd de huidige burgermeester van Hilversum Pieter Broertjes geciteerd, die bij prins Bernhard op bezoek was geweest. De prins vertelde Broertjes dat hij De Roy had ontmoet. ‘Deze man is een vijandig projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt.’ Vervolgens gaf de prins het kabinet van de koningin opdracht de AIVD in te schakelen om De Roy te onderzoeken.

Omdat De Roy nergens meer aan het werk kwam, wil hij met terugwerkende kracht partneralimentatie van zijn ex. Die zei eerder tegen de rechter dat ze daar geen geld voor had, maar volgens De Roy is dat onzin. Zo kocht Margarita in 2018 een kapitale woonboerderij, waar ze toen geen hypotheek voor afsloot. De advocaat van De Roy wijst in de procedure ook op de fondsen die prinses Irene, de moeder van Margarita, lange tijd had om vermogen fiscaal aantrekkelijk te stallen.

De advocaat van prinses Margarita wilde geen commentaar geven.