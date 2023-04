De rijkste vrouw ter wereld moet niets hebben van het glamourbestaan van haar ouders

Françoise Bettencourt Meyers (69) is de rijkste vrouw ter wereld, dankzij het succes van de cosmetica van L‘Oréal, een bedrijf dat door haar grootvader werd opgericht. Zelf is ze vooral geïnteresseerd in religie en pianosonates.

In werkelijkheid zijn de intriges in miljardairsfamilies vaak nog ontluisterender dan in soaps als Succession, Dynasty of Dallas. Françoise Bettencourt Meyers, onlangs gekroond tot de rijkste vrouw ter wereld, liet in 2008 door een butler afluisterapparatuur plaatsen in het huis van haar toen 87-jarige moeder Liliane, die tegenover haar woonde.

Zij vermoedde dat haar moeders huisvriend, de societyfotograaf François-Marie Banier, bezig was honderden miljoenen van haar af te troggelen. Barnier zou misbruik maken van de dove, eenzame, depressieve en aan geheugenverlies lijdende Liliane Bettencourt. Via de rechtbank probeerde Françoise haar moeder daarom onder curatele te laten stellen.

Een enorme etter

Maar Liliane zei een ‘vrije vrouw’ te zijn die in het bezit was van haar volledige geestelijke vermogens. Ze zou het volste recht hebben Barnier te belonen voor diens vriendschap. Ze noemde haar dochter volgens een artikel in Vanity Fair ‘une emmerdeuse’ (een enorme etter) en wilde geen contact meer met haar.

Maar uit de afschriften van de afgeluisterde gesprekken bleek iets anders. Barnier had niet alleen al 200 miljoen euro van haar losgekregen omdat ze francs met euro’s verwarde, maar stond ook nog voor een legaat van één miljard in het testament. Onthullend was het nieuws dat ook de partij van toenmalig president Sarkozy haar geld afhandig had proberen te maken. Een jaar lang was de Bettencourt-affaire voorpaginanieuws, en leidde tot politie-invallen, rechtszaken en politieke ophef.

In 2011 werd een schikking bereikt en kregen de twee kinderen van Françoise Bettencourt Meyers de voogdij over hun grootmoeder Liliane. Nadat ze in 2017 overleed, ging de volledige erfenis, waaronder eenderde van de aandelen in de Franse cosmeticagigant L’Oréal, naar haar enige dochter Françoise. Sinds die tijd is de waarde van die aandelen verdrievoudigd, waardoor Liliane met een vermogen van 76 miljard euro (ruim vijf keer dat van Heineken-erfgename Charlene de Carvalho) de rijkste vrouw ter wereld is geworden.

Geërfde rijkdom

Hoewel Frankrijk niet bepaald bekendstaat als een fiscaalvriendelijk land voor de superrijken, is het geen toeval dat de rijkste vrouw, net als de rijkste man, op dit moment in Frankrijk woont. In de afgelopen jaren hebben de Franse luxemerken het op de beurs nu eenmaal veel beter gedaan dan de Amerikaanse Big Tech, waar Amerikaanse rijken als Jeff Bezos, Elon Musk en Bill Gates hun miljarden aan danken.

Bernard Arnault (74), met 194 miljard euro de rijkste man ter wereld, is grootaandeelhouder van LVMH, eigenaar van merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Tiffany en Moët & Chandon. Onder L’Oréal vallen de merken Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Parfum and Cosmetics, Garnier en Vichy.

Françoise heeft de rijkdom geërfd. L’Oréal werd opgericht door haar grootvader Eugène Schueller die begin vorige eeuw kleurspoelingen ging verkopen aan Parijse kapsalons. Maar toen hij in 1957 overleed, telde de onderneming amper honderd werknemers. Pas onder zijn enige dochter Liliane, die met de Franse politicus Bettencourt trouwde, groeide het uit tot een multinational die ook de cosmeticamarkt in de VS veroverde.

Liliane – met de bijnamen ‘a plus riche femme de France’ (de rijkste vrouw van Frankrijk) en Mamie Zinzin – groeide uit tot het bekendste gezicht van de Franse beau monde. Nadat haar man in 2007 overleed, stortte ze zich in de armen van Barnier.

Een gift van 225 miljoen euro

Françoise trouwde in 1984 met Jean-Pierre Meyers, kleinzoon van een in Auschwitz vermoorde rabbijn. Met hem kreeg ze twee kinderen, die ondanks haar strikte katholieke achtergrond joods werden opgevoed. Bettencourt Meyers bemoeide zich niet of nauwelijks met het bedrijf dat ze zou erven, tot ze in 1997 een zetel kreeg in het bestuur. Ze moest ook niets hebben van het glamourbestaan van haar ouders. In plaats daarvan koos ze voor het schrijverschap, en ze was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van religies.

Een van haar bekendste boeken ging over de genealogie van de Griekse goden. Daarnaast schreef ze een vijfdelige studie over de Bijbel: ‘van Judaïsme naar katholicisme’, ‘uitdrukkingen uit de Bijbel’, ‘dieren in de Bijbel’, ‘stamboom van Adam en Eva en het Joodse volk’.

Ook speelde ze dagelijks enkele uren piano. ‘Ze voelt zich meer op haar gemak tussen haar boeken en de piano dan in het grote zakenleven’, schreef de Parijse correspondent van het blad Time over haar in een publicatie over de Bettencourt Affair.

Haar zetel in het bestuur van de houdstermaatschappij heeft ze inmiddels overgedragen aan haar zoon Jean-Victor, die in Frankrijk ‘de kleine prins’ wordt genoemd. Ze was wel nog nauw betrokken bij een gift van 225 miljoen euro voor het herstel van de Notre-Dame in Parijs na de grote brand in 2019.