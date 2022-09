De rijksbegroting in zeven thema’s: basisbeurs fors omhoog, sociale huren omlaag

Minister Sigrid Kaag (Financiën) bij het koffertje met de miljoenennota op Prinsjesdag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De zorg

In 2023 geeft het kabinet 6 miljard euro meer uit aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op 103 miljard euro. Die stijging is een gevolg van de toename van de zorgvraag, de hoge inflatie en loonstijgingen. Daarom verwacht het kabinet dat de gemiddelde premie voor de zorgverzekering in 2023 met 11 euro per maand stijgt, naar 137 euro per maand. Zeker is dat nog niet: het zijn de zorgverzekeraars die de premies vaststellen voor hun verzekeringen. Die premies moeten ze uiterlijk half november bekendmaken.

Vanaf 2024 trekt het kabinet jaarlijks 15,4 miljoen euro uit om de vaccinatie van baby’s tegen het rotavirus (ontsteking van maag en darmen) onderdeel te maken van het rijksvaccinatieprogramma.

De maximale zorgtoeslag stijgt naar 154 euro per maand. De toeslag is bedoeld om lagere inkomens te compenseren voor de zorgpremie en het eigen risico. De toeslag stijgt dit jaar extra om de koopkracht te verbeteren. Het eigen risico blijft bevroren op 385 euro per jaar.

Het kabinet wil met het Integraal Zorgakkoord met alle zorgsectoren de samenwerking in de zorg en met gemeenten bevorderen. Soms is doorverwijzing naar hulp vanuit de gemeente beter, aldus het zorgakkoord. In 2023 trekt het kabinet ruim 300 miljoen euro uit om de samenwerking van de grond te krijgen tussen huisartsenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en ziekenhuizen.

Er komt 200 miljoen euro beschikbaar om Nederland beter voor te bereiden op nieuwe epidemieën. Vanaf 2023 zal ook de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) functioneren, die bij een pandemie de bestrijding coördineert. Daarnaast komen er achthonderd plaatsen voor de opleiding Basis Acute Zorg.

Onderwijs en cultuur

De grootste koopkrachtsprong van alle Nederlanders maken studenten die niet meer bij hun ouders wonen. Bij de beoogde herinvoering van de basisbeurs, met ingang van volgend collegejaar, wordt het bedrag van de uitwonende beurs niet 280 maar 445 euro. Die verhoging geldt wel slechts voor één collegejaar.

500 miljoen extra per jaar komt beschikbaar voor het hoger onderwijs ‘om te zorgen dat Nederland als kennisland in de wereldtop blijft’. Een bedrag van 350 miljoen is er voor het mbo.

Wakker geschud door de aanhoudend zorgelijke rapporten over de lees- en rekenvaardigheden van Nederlandse kinderen, moeten de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zich concentreren op die ‘basisvaardigheden’. Er komt jaarlijks 1 miljard euro vrij om ze daarbij te helpen.

De culturele en creatieve sector, die in de coronacrisis zware tijden heeft gekend, is er nog steeds niet bovenop, erkent het kabinet. Daarom investeert het 170 miljoen euro om zaken ‘nu structureel te verbeteren’.

Werk en uitkeringen

Oproepcontracten wil het kabinet afschaffen, behalve voor scholieren en studenten. Uitzendbureaus mogen alleen nog aan de slag als ze toegelaten zijn met een certificaat – de certificeringsplicht. Dit moet uitbuiting van met name arbeidsmigranten tegengaan.

Er komen leerrechten voor praktisch geschoolden. De Stap-regeling, waarmee mensen een budget van 1.000 euro aan scholing kunnen besteden, wordt de komende vier jaar uitgebreid met 500 miljoen euro, specifiek voor mensen met maximaal een mbo-4-diploma.

Het kabinet wil sociale regelingen vereenvoudigen zodat mensen die recht hebben op een uitkering of toeslag deze ook daadwerkelijk krijgen.

In de kinderopvang komt een inkomensonafhankelijke vergoeding die 96 procent van de kosten dekt. De toeslag wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen alleen nog een beperkte eigen bijdrage.

Zzp’en wordt iets minder aantrekkelijk. In 2023 wordt de zelfstandigenaftrek met 1.280 euro verlaagd, van 6.310 euro naar 5.030 euro.

In 2023 wordt het tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf met 0,14 procentpunt verlaagd, naar 36,93 procent. De eerste schijf loopt door tot een inkomen van 73.034 euro bruto in 2023. Omdat AOW-gerechtigden geen AOW-premie betalen, komt het te betalen tarief voor hen uit op 19,03 procent tot een inkomen van 37.149 euro.

Wonen, bouwen en reizen

Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Deze huurverlaging was eerder voorzien voor 2024, maar wordt met een jaar vervroegd. Circa 510 duizend huishoudens komen voor de huurverlaging in aanmerking.

Er komt 525 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zowel voor rijksgebouwen zoals de panden van politie, justitie en defensie, als voor ander maatschappelijk vastgoed zoals ziekenhuizen en scholen.

Het kabinet breidt het Nationaal Isolatieprogramma uit met 300 miljoen euro voor 2023 en 2024. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor een zogenoemde straat-voor-straataanpak van slecht geïsoleerde woningen.

Om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, trekt het kabinet 900 miljoen euro uit in 2023. Dat geld gaat naar het verbeteren van bestaande wegen of ov-verbindingen, maar ook naar fietstunnels en rotondes.

Het kabinet trekt 25 miljoen euro uit voor meer veiligheid op Rijks-N-wegen. Daar vallen relatief veel verkeersslachtoffers. Door bijvoorbeeld de berm aan te pakken, kan de veiligheid op de weg beter worden.

Met 18 miljoen euro extra worden de vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied versterkt.

Per 1 januari 2023 geldt voor woningen de opkoopbescherming. In gewilde gebieden kunnen huizen dan niet zomaar worden opgekocht voor de verhuur, maar alleen voor zelfbewoning.

Het kabinet wil meer huizen laten bouwen. Daarvoor is de komende tien jaar jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar, te beginnen in 2023.

Veiligheid

Het kabinet trekt voor volgend jaar 100 miljoen euro extra uit voor de preventie van jeugdcriminaliteit en voor passende zorg voor personen met verward gedrag. Dit moet voorkomen dat zij onnodig in aanraking komen met justitie.

Voor de bestrijding van drugscriminaliteit komt er structureel 100 miljoen euro extra bij.

Ook komt er extra geld bij voor de bestrijding van de opvangproblemen in de asielketen. Als gevolg van de recente asieldeal tussen de regeringspartijen is er tot 2027 ruim 1 miljard euro extra beschikbaar voor de crisisopvang, huisvesting van statushouders en de inburgering (90 miljoen euro). Maar ook de aanpak van overlastgevende asielzoekers (45 miljoen structureel) en de opvang van minderjarige asielzoekers (40 miljoen structureel) krijgt een ruimer budget.

Inlichtingendienst AIVD krijgt 15 miljoen euro extra voor onderzoek naar rechts-extremisme en de versterking van cybercapaciteit. Om zicht te houden op ongewenste buitenlandse financiering van salafistische aanjagers krijgt de dienst 5 miljoen euro extra ter beschikking.

Het buitenland

Vanwege de Russische agressie in Oekraïne en de ‘snel en ingrijpend’ veranderende internationale omgeving investeert het kabinet extra geld in alle aspecten van het buitenlands beleid. Zoals bekend krijgt defensie er structureel 5 miljard euro per jaar bij (een verhoging van de in het regeerakkoord afgesproken 3 miljard). In het Defensie Projectenoverzicht staan nu meer dan honderd investeringsprojecten groter dan 25 miljoen euro.

Ondanks betere arbeidsvoorwaarden loopt dit jaar de instroom van militairen terug, terwijl de uitstroom groter wordt. Defensie wil deze ontwikkeling keren, onder meer met een ‘vrijwillig dienstjaar’.

Daarnaast stijgt ook het budget (nu 3,8 miljard) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met 500 miljoen per jaar. Het budget voor humanitaire hulp groeit met 184 miljoen (tot 520 miljoen), en er wordt 134 miljoen extra geïnvesteerd (tot 518 miljoen totaal) ‘om hulp en handel in het buitenland beter te combineren’. Met dit geld wil het kabinet het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in ontwikkelingslanden.

Ook Buitenlandse Zaken krijgt meer geld, onder andere om te investeren in de versterking van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (29 miljoen) en mensenrechten (4 miljoen). De afdracht aan de Europese Unie, die ‘belangrijker dan ooit’ is nu er oorlog in Europa woedt, bedraagt dit jaar ongeveer 11,4 miljard euro.

Strooigoed

Om gemeenten en provincies meer armslag te geven bij de uitvoering van al het gedecentraliseerde beleid, maakt het kabinet 1 miljard euro over naar de gemeenten en 100 miljoen naar de provincies. Dat geld is ‘vrij besteedbaar’: wethouders en gedeputeerden mogen het naar eigen inzicht gebruiken.

Ook in Caribisch Nederland worden inwoners geraakt door stijgende energieprijzen. Voor 2023 trekt het kabinet eenmalig 16 miljoen euro uit voor koopkrachtondersteuning en structureel 2,4 miljoen euro om de koopkracht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren.

De verkeersboetes stijgen mee met de inflatie en gaan dus naar verwachting met 8 à 9 procent omhoog in 2023. Door rood rijden met de auto gaat 280 euro kosten. Nu is dat nog 250 euro. De boete voor bellen achter het stuur gaat omhoog van 350 naar 380 euro. Wie een appje stuurt op de fiets riskeert straks een bekeuring van 150 euro.

De toelage van koning Willem-Alexander stijgt komend jaar met 276 duizend euro. Zijn ‘uitkering’ stijgt traditiegetrouw mee met de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren. In totaal komt zijn toelage daarmee op 6,41 miljoen euro. De stijging van 276 duizend euro is opgebouwd uit inkomen van de koning, 28 duizend euro, en de vergoeding voor personele en materiële uitgaven, 248 duizend euro. Van die laatste component moet hij personeel en materieel betalen. Koningin Máxima krijgt er in totaal 44 duizend euro bij, waarmee haar totale uitkering op 1,11 miljoen euro komt.