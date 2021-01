De Republikeinse partij kraakt in zijn voegen, keert senaatsleider McConnell zich voorgoed tegen Trump?

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell. Beeld AP

In het Huis van Afgevaardigden kondigde de Republikeinse nummer drie, Liz Cheney, aan voor impeachment te stemmen. Maar andere Republikeinen blijven achter Trump staan. Twee van hen eisten dat Cheney zou opstappen als fractieleider.

Daarmee lijkt de Amerikaanse president, met zijn oproep tot het bestormen van het Capitool vorige week, niet alleen zijn eigen toekomst maar ook die van zijn partij op het spel te hebben gezet.

De stemming over zijn impeachment, waarin hij wordt aangeklaagd voor hoogverraad, vindt waarschijnlijk woensdag plaats. Als een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden Trump op die manier aanklaagt, moet vervolgens de Senaat hem nog schuldig bevinden. Daarvoor is een twee derde meerderheid nodig.

Toen Trump deze procedure vorig jaar onderging (nadat hij een buitenlandse leider onder druk had gezet om een binnenlandse politieke concurrent, Joe Biden, in de problemen te brengen), was er in het Huis van Afgevaardigden geen Republikein die met de Democraten meeging. In de Senaat verklaarde alleen Mitt Romney de president schuldig aan één van de twee aanklachten.

Hoogverraad

Nu zijn er zeker tien Republikeinen die Trump weg willen hebben. ‘Er is nooit een groter verraad door een president van de Verenigde Staten gepleegd jegens zijn ambt en zijn eed aan de Grondwet’, zei Cheney. Volgens haar is Trump verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool. ‘Hij heeft het vuur aangestoken. Hij heeft niets gedaan om het geweld te stoppen.’

Dat leidde tot kritiek van twee partijgenoten. ‘Ze verzwakt de partij op een belangrijk moment, voor persoonlijk gewin’, zei Matt Rosendale. ‘Ze moet aftreden als fractievoorzitter.’

Schipperen

Of er in de Senaat genoeg Republikeinen zijn die tegen Trump zullen stemmen is nog zeer de vraag. Of McConnell zelf tegen Trump zal stemmen is ook nog niet duidelijk, ook al zou hij volgens The New York Times hebben gezegd dat hij ‘helemaal klaar’ is met Trump en een impeachment als manier zien om te breken met de president. Zelfs als dat zo is, dan blijft hij zitten met een dilemma: kan hij Trump lozen zonder de Trump-stemmers kwijt te raken?

McConnell zal dus moeten schipperen. Hij wilde tot dusver dan ook geen poging doen om de Senaat terug te roepen van reces, om het afzettingsproces te versnellen en nog voor de inauguratie van Joe Biden op gang te helpen.