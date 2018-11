De Republikeinen hebben hun greep op de Senaat verstevigd. Wat betekent dat voor de VS?

Capitol Hill in Washington DC. Beeld ANP

De Republikeinse meerderheid in de Senaat fungeert als een soort lijfwacht voor president Trump voor het geval de Democraten een afzettingsprocedure tegen hem beginnen. In dat geval komt er een proces in de Senaat, waarbij de senatoren de jury vormen. Voor het afzetten van de president is een tweederde meerderheid nodig en dat gaan de Democraten niet halen.

Dankzij hun meerderheid in de Senaat kunnen de Republikeinen tal van Democratische wetsvoorstellen afzwakken: alle wetten moeten door beide kamers van het Congres. Als het om de belastingen of de overheidsuitgaven gaat, heeft het Huis van Afgevaardigden volgens de grondwet het voortouw, maar uiteindelijk moet de Senaat er wel mee instemmen, zodat ook op dat gebied de bewegingsruimte voor de Democraten beperkt is.

De Republikeinen kunnen ook het onderzoekwapen gebruiken. Als de Democraten in het Huis van Afgevaardigden het Witte Huis gaan lastigvallen met allerlei onderzoeken, dreigde president Trump al, dan zullen de Republikeinen in de Senaat terugslaan met ‘corruptieonderzoeken’ tegen de Democraten. ‘Dat spel kunnen we allebei spelen’, zei Trump in een tweet.

Het grootste voordeel voor Trump is dat de Senaat over de benoeming van rechters gaat. De benoeming van conservatieve rechters voor het Hooggerechtshof en andere federale gerechtshoven is een van de belangrijkste redenen van conservatieve christelijke kiezers om op Trump te stemmen. Tot nog toe heeft Trump al twee conservatieve rechters, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, kunnen benoemen in het Hooggerechtshof. Mogelijk komt er de komende twee jaar nog een plaats vrij onder de negen rechters.