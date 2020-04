De rekening van de coronacrisis schuift door naar de zwakste schouders

De hete aardappel van de coronafactuur wordt doorgespeeld, van grote naar kleine bedrijven en van deze generatie naar de volgende. Wie proberen we nu eigenlijk te redden, en wie zou daarvoor moeten betalen?

Twee weken lang hadden de schilder en zijn secondanten gejakkerd om het nieuwste filiaal van damesmodezaak Norah tijdig klaar te krijgen voor de feestelijke opening. De muren en het plafond een dubbele laag latex met hun Wagner-verfspuit, de kozijnen blinkend in de lak. Eigenlijk zaten de schilders al tot de oliebollentijd volgeboekt, maar omdat de nood zo hoog was – de winkel moest eind maart open – wilden ze Norah wel matsen. Nog even de pashokjes verplaatsen, of toch die lelijke schroefgaten dichtsmeren met gipsplamuur? Geen probleem, we fiksen het. Alles snel-snel natuurlijk, want de nieuwe winkelvloer moest nog gelegd en de kledingrekken nog gemonteerd voordat Norah de luipaardprintbroeken en stretchjurken uit de mottenballen kon halen.

Maar de betaling van de factuur van 5.000 euro voor het schilderwerk verliep allerminst snel, ondanks Norahs contractuele plicht om binnen zeven dagen over de brug te komen. ‘We zijn helaas genoodzaakt om alle betalingen tot nader order op te schorten’, mailde de modeketen op 19 maart, de dag dat de oververmoeide ‘chef corona’ minister Bruins zijn vertrek aankondigde.

Sindsdien wacht de schilder, die anoniem wil blijven uit angst voor reputatieschade, met smart op zijn 5.000 euro, een flink deel van de maandomzet van zijn vier werknemers sterke bedrijf. ‘Natuurlijk heb ik best begrip voor de situatie van Norah, maar wat me steekt is dat ze me van het kastje naar de muur sturen.’ Hij wil weten waar hij aan toe is: een betalingstermijn van dertig of desnoods zestig dagen, alla, maar hoelang is ‘tot nader order’? Ondanks talloze mails en telefoontjes krijgt hij geen antwoord van de meer dan tachtig filialen tellende modeketen, die de Volkskrant geen commentaar geeft, ‘omdat elke reactie leidt tot nieuwe interpretaties’.

‘Als ze je nodig hebben, dan verwachten ze van alles van je’, zegt de schilder, ‘maar nu geven ze niet thuis. Dat is de macht van de grote jongens, de Hema’s en Actions van deze wereld.’

Wet van de jungle

Sinds een paar weken geldt de wet van de jungle in de economie: het recht van de sterksten om de rekening van de coronacrisis af te wentelen op de zwakkeren. De Bijenkorf verlengde zijn betalingstermijn aan leveranciers van een toch al gortige drie naar vijf maanden, onthulde zakenblad Sprout. Action, Douglas, Carglass, Hema, Hunkemöller, WE Fashion, allemaal rekken ze hun betalingstermijnen langer op en laten zo hun leveranciers voor bank spelen – hoewel Action inmiddels heeft aangekondigd zijn leven te beteren door leveranciers na Pasen weer binnen zestig dagen te betalen. Kleine bedrijven komen door dat doorspelen van de hete aardappel zo in het gedrang, dat Stichting ONL voor Ondernemers inmiddels een druk meldpunt bestiert voor gedupeerden zoals de schilder van het Norah-filiaal.

Af en toe pakt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel ook gewoon de telefoon op om ceo’s aan hun jasje te trekken – hij noemt liever geen namen, maar denk aan bedrijven als Action of Carglass. ‘De meesten schrikken wel een beetje als ik bel. Maar als ik het uitleg, begrijpen ze het ook wel weer. Retailers handelen toch vaak een beetje in een natuurlijke reflex, zo van ‘wij zijn groot en sterk’.’

De grote winkelketens zitten zelf natuurlijk ook in de rats, niet alleen door de verdampte klandizie, maar ook doordat ze de onontbeerlijke leningen waarmee ze nieuwe bestellingen vooruitbetalen niet of nauwelijks meer verzekerd kunnen krijgen. En dan heeft een flink deel van de afwentelaars ook nog Angelsaksische aandeelhouders en veel schuld op de balans, met alle gevolgen van dien nu hun inkomsten opdrogen, constateert Biesheuvel. ‘Die ketens denken momenteel iets te veel aan de aandeelhouderswaarde.’

Van de hand in de tand

Wie betaalt de rekening van de coronakladderadatsch? Nu bedrijven als dominostenen beginnen om te vallen, reppen regeringen aller landen zich om de grootste ineenstorting van de wereldeconomie buiten oorlogstijd te voorkomen of in elk geval te verzachten. Begin deze week stond de teller van mondiale reddingsmaatregelen al op het onbevattelijke bedrag van 8.000 miljard dollar. De Italiaanse regering geeft tot nu toe 750 miljard euro uit – ruim 40 procent van het nationaal inkomen – Duitsland 1.400 miljard euro, de Verenigde Staten een slordige 2.000 miljard euro. Ook het Nederlandse kabinet pompt met zeker 90 miljard euro ongekende sommen geld in de economie door bijvoorbeeld lonen te helpen doorbetalen, garant te staan voor leningen, inkomenssteun te geven aan zzp’ers en 4.000 euro cadeau te doen aan tal van getroffen winkeliers, horeca-uitbaters en andere ondernemers.

Maar even een stap terug, zegt econoom Paolo Surico (London Business School): voor we de vraag stellen wie de rekening gaat betalen, moeten we ons eerst afvragen wat de precieze reden is dat regeringen momenteel zulke godsvermogens uitgeven. Daarbij moet je bedenken dat een groot deel van het bedrijfsleven van de hand in de tand leeft. Van de Amerikaanse zelfstandigen en kleine bedrijven heeft bijvoorbeeld maar liefst de helft zo weinig geld dat het een crisis als de huidige hooguit vijftien dagen (en meestal veel minder lang) kan uitzingen. ‘Hoe kleiner je bedrijf is of hoe jonger je bent,’ zegt Surico, ‘des te minder buffer je hebt.’

Door de geringe buffers zou de coronacrisis in een mum van tijd 6 procent van de werkgelegenheid kunnen wegvagen, schat Surico, en zo een vicieuze cirkel veroorzaken: wie werkloos is houdt de hand op de knip, daardoor lopen de inkomsten van bedrijven alleen maar verder terug en volgen er nog meer werklozen, die ook weer de hand op de knip houden, enzovoorts.

‘Laten we een optimistisch scenario nemen: stel dat de economie de eerste maand 50 procent krimpt, de twee maanden erna telkens 25 procent, en dat de economie zich daarna herstelt. Op jaarbasis krimpt de economie dan 9 à 10 procent, twee keer zo erg als tijdens de kredietcrisis. In een open economie als de Nederlandse, zo afhankelijk van export, zou de schade weleens hoger kunnen uitvallen. En dan gaan we er ook nog van uit dat het coronavirus in de herfst niet terugkeert.’

Schunnige voorbeelden

Het doel van de biljoenenmaatregelen is dus duidelijk, zegt Surico: ervoor zorgen dat met omvallen bedreigde bedrijven hun werknemers in dienst kunnen houden, waardoor diezelfde werknemers toch maar wel die nieuwe auto of wasmachine durven te kopen, net zo lang tot we onszelf uit de recessie consumeren. Maar daar begint het ook meteen te wringen. Zoals sommige mannelijke passagiers van de Titanic zich volgens de legende uitdosten als vrouwen om een plekje in de reddingsboten te bemachtigen, zo stortten sommige bedrijven zich afgelopen weken op reddingspakketten die helemaal niet voor hen bedoeld zijn. Liverpool FC kreeg de hoon van het (eigen) publiek over zich heen nadat de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aanvankelijk staatssteun aanvroeg om zo 80 procent van de salariskosten van het niet-voetballende personeel op de Britse belastingbetaler af te wentelen. Ook een uiterst winstgevend bedrijf als Adidas probeerde met een foefje Duitse staatssteun te krijgen.

Een schunnig voorbeeld was miljardair Richard Branson, die recentelijk voor ruim 1 miljard dollar aan belastingen ontweek terwijl zijn luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic voor honderden miljoenen ponden steun aanklopte bij de Britse overheid. Evenmin in de geest van de reddingsmaatregelen is hoe KLM 1.500 tot 2.000 flexcontracten niet verlengt terwijl de belastingbetaler tegelijkertijd tot maximaal 90 procent van de lonen van KLM-personeel doorbetaalt om baanverlies te voorkomen.

Er zijn cru gezegd twee manieren om de coronacrisis te betalen, merkte de Duitse socioloog Wolfgang Streeck onlangs op in de Deense krant Information: door de belastingen op de rijken te verhogen en/of door te lenen van de rijken. In het eerste geval bloeden de rijken vooral voor de coronacrisis, in het tweede geval – hogere staatsschulden – spinnen ze er juist garen bij. Kortgezegd maakt de staat in die situatie schulden bij onder meer banken en rijke investeerders om de kosten van de coronacrisis te kunnen betalen, en lost de belastingbetaler die schuld de komende decennia met rente af (hoewel de werkelijkheid genuanceerder is: staten lenen bijvoorbeeld ook veel geld bij grote pensioenfondsen, bijvoorbeeld voor de oude dag van leraren en verpleegkundigen).

Het ergert politiek filosoof Rutger Claassen (Universiteit Utrecht) dat regeringen de coronacrisis met dezelfde tunnelvisie te lijf gaan als eerder de kredietcrisis. Net als toen proberen ze het bedrijfsleven ten koste van alles overeind te houden en wordt de rekening doorgeschoven naar toekomstige generaties, die niet alleen de staatsschuld mogen aflossen maar mogelijk ook, als het patroon van de kredietcrisis zich herhaalt, draconische bezuinigingen te verhapstukken krijgen. Eerst waren alleen de banken ‘too big to fail’, constateert Claassen. ‘Maar als ook horeca, luchtvaart, ja in feite het hele bedrijfsleven ‘too important to fail’ is, dan is de markteconomie veel afhankelijker van de overheid dan we altijd dachten.’

Fundamentele vragen

Claassen pleit er beslist niet voor om ondernemers maar te laten creperen, maar wel dat we onszelf de fundamentele vragen stellen die de coronacrisis oproept. Moet de overheid bijvoorbeeld bedrijven redden, of burgers? In dat laatste geval ligt een basisinkomen meer voor de hand dan staatssteun voor nationale kampioenen à la KLM. Moeten we het bedrijfsleven niet verplichten om een pandemieverzekering te bekostigen, aangezien virologen al jaren waarschuwen dat pandemieën meer gemeengoed gaan worden? Moeten we crisisbelastingen op vermogens invoeren, zoals veel landen na de Tweede Wereldoorlog deden om de economie op te bouwen? Hoe rechtvaardigen we in deze tijd dat Italië en Spanje jaarlijks miljarden euro’s mislopen door belastingparadijs Nederland? En wat blijft er van het liberalisme over als ondernemersrisico alleen geldt in de goede tijden? ‘Ik ben bang dat we deze discussies niet gaan voeren, omdat nu door tijdsdruk alle neuzen dezelfde kant op moeten staan.’

Toch is ondernemersrisico nog niet helemaal een hol begrip. De schilder waarmee dit verhaal begon valt als ‘directeur-grootaandeelhouder’ van zijn bedrijf bijvoorbeeld buiten veel van de noodmaatregelen voor ondernemers. Werktijdverkorting aanvragen voor zijn vier werknemers is niet aan de orde, want zijn schilders hebben aan werk geen gebrek momenteel. De onbetaalde factuur van 5.000 euro komt daardoor vooralsnog voor zijn eigen rekening. ‘Ik heb mezelf in maart geen salaris uitbetaald, zodat ik mijn personeel gewoon kon doorbetalen.’

En wat te denken van de kleine ondernemers die hun pandjesbazen momenteel smeken om coulant te zijn met de huur? De Hema is machtig genoeg om huurverlaging af te dwingen, maar dat is voor weinigen weggelegd. De Volkskrant sprak twee winkeliers uit de Negen Straatjes in Amsterdam, die niet voor de eenmalige overheidsgift van 4.000 euro in aanmerking komen omdat die niet geldt voor eigenaren die boven hun winkel wonen. Ze vrezen op straat te eindigen, omdat hun verhuurder op geen enkele manier mee wil denken nu ze nauwelijks inkomsten hebben.

Hetzelfde laken een pak voor de uitbaters van een handvol yogastudio’s, die vrezen voor een schuld van 1,5 ton omdat hun huur genadeloos doorloopt terwijl ze geen klandizie meer hebben. Toen ze hun huurbaas, de niet voor commentaar bereikbare Van Herk Groep van miljardair Aat van Herk, vroegen of een regeling misschien mogelijk was, kregen ze nul op het rekest. ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, was de reactie’, vertelt een van de yogastudio-uitbaters. ‘Tsja, dacht ik, maar jullie zitten op een cruiseschip, wij in een roeiboot.’