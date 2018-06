De Regering van Verandering gaat het Europa knap lastig maken: dit zijn de belangrijkste ministers

Foto de Volkskrant

1. Giuseppe Conte (53) – P remier

Tot voor kort had vrijwel geen enkele Italiaan van Giuseppe Conte gehoord. Inmiddels is zijn cv een van de best bestudeerde documenten in Italië. Hoewel de succesvolle advocaat en hoog­leraar op zijn curriculum schreef aan meer dan vijf universiteiten te hebben gestudeerd, zei onder andere de New York University niemand in hun systeem te hebben onder die naam. Conte bleek zijn cv flink te hebben aangedikt en bedoelde met ‘studeren’ alleen dat hij in de bibliotheek van de universiteit boeken had bestudeerd en met collega-hoogleraren had gepraat. Conte is de vijfde premier op rij die niet boven aan een stembiljet stond bij verkiezingen. Hij werd pas tijdens het formatieproces naar voren geschoven. In combinatie met zijn politieke onervarenheid, verwachten de meeste commentatoren daarom dat de werkelijke macht bij de vicepremiers Di Maio en Salvini ligt.

2. Matteo Salvini (45) – Binnenlandse Zaken en vicepremier

Nog voor hij was beëdigd, zei de nieuwe minister van Binnenlandse ­Zaken al dat hij 5 miljard euro gaat bezuinigen op migrantenopvang. Dat is een teken aan de wand. Matteo Salvini is de lijsttrekker van de Lega, een partij die zeer xenofobisch, en in het verleden zelfs uitgesproken racistisch was. Salvini is misschien wel de grootste winnaar van de formatie. Hoewel zijn partij ‘slechts’ 17 procent van de stemmen haalde, tegenover 33 procent voor de Vijfsterrenbeweging, ademt het regeerakkoord vooral het extreem-rechtse gedachtegoed van de Lega. Salvini, tevens vice-premier, zei ooit over migratie: ‘We moeten de straten schoonvegen, desnoods met geweld.’ Als minister wil hij een half miljoen illegale migranten uitzetten en het recht hebben migranten gedurende hun asielprocedure voor maximaal 18 maanden op te sluiten. Ook wil hij schepen van hulporganisaties die migranten oppikken weren uit Italiaanse havens.

3. Luigi Di Maio (31) – Arbeid en Economische ontwikkeling en vicepremier

Hij is de jongste, maar tevens een van de machtigste personen in het nieuwe kabinet. Luigi Di Maio is de leider van de grootste regeringspartij, de Vijfsterrenbeweging, en vice-premier. Di Maio voerde een harde campagne tegen armoede en werkloosheid – problemen die vooral het zuiden van Italië teisteren. Hij mag daarom leiding geven aan een nieuw superministerie dat deze twee problemen combineert. Zijn belangrijkste taak wordt het invoeren van een basisinkomen voor arme, werkzoekende burgers. Di Maio kon vrijdag wel rekenen op de nodige hoon. De nieuwe minister van Arbeid had buiten de politiek slechts één bijbaantje had: suppoost in het voetbalstadion van Napoli.

4. Paolo Savona (81) – Europese Zaken

De bejaarde Paolo Savona is de reden dat deze regering met een week vertraging begint. Vanwege zijn geheime ‘Plan B’ om de euro te verlaten, weigerde president Mattarella hem te benoemen tot minister van Financiën. Met een plek op het ministerie van Europese Zaken ging de president uiteindelijk wel akkoord. Net als ­Financiën wordt dat een sleutelpost van het meest eurosceptische kabinet ooit in West-Europa. Savona gaat over het heronderhandelen van Europese regels – iets dat deze regering op grote schaal wil doen. Dat zal er mogelijk hard aan toegaan. In zijn autobiografie schrijft Savona dat Italië met twee scenario’s rekening moet houden: ‘Eentje voor als Italië in de EU en de euro blijft, maar ook eentje voor het geval de akkoorden niet veranderen en de negatieve effecten niet afnemen, en we beide vaarwel moeten zeggen.’

5. Giovanni Tria (69) – Financiën

Echt pro-euro kun je de Romeinse hoogleraar Economie Giovanni Tria niet noemen, maar hij is in ieder geval een minder uitgesproken tegenstander van de Europese munt dan zijn collega op Europese Zaken. Tria heeft de komende jaren de taak alle plannen in het regeerakkoord te betalen. Dat lijkt schier onmogelijk, omdat het opnieuw verlagen van de pensioenleeftijd, het invoeren van een uniform belastingtarief van 15 procent, het reanimeren van Alitalia, het invoeren van een trits nieuwe uitkeringen en nog heel veel andere plannen tussen de 109 en de 126 miljard euro zullen kosten. Dat geld heeft Italië niet.

6. Giulia Grillo (43) – Gezondheid

De Siciliaanse arts Giulia Grillo (geen familie van partijvoorzitter Beppe Grillo) is een van de slechts vijf vrouwen in de Regering van Verandering, die verder bestaat uit witte mannen van middelbare leeftijd. Als lid van de Vijfsterrenbeweging wordt haar voornaamste taak iets te doen aan Wet 119: de vaccinatieverplichting. In die noodwet mogen Italiaanse kinderen alleen nog naar school als ze zijn gevaccineerd. De Vijfsterrenbeweging is faliekant tegen die wet, ook al kampt Italië met de laagste vaccinatiegraad van West-Europa. Veel van hun kiezers geloven dat vaccins enkel verplicht zijn vanwege de (te) nauwe banden tussen de overheid en de farmaceutische industrie.