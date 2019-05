De regering van Libië wil een beter imago en dat mag wat kosten: 150.000 dollar per maand

‘We weten wat nodig is om te winnen in moeilijke situaties’, luidt de slogan van Mercury Public Affairs, het bedrijf dat de Libische regering eind april heeft ingehuurd. Mercury behoort tot een handvol Amerikaanse pr-firma’s die populair zijn bij omstreden regimes in lastige landen. Eerder liet het bedrijf zich inhuren door Kameroen, dat toen onder vuur lag vanwege mensenrechtenschendingen. Oeganda zocht het bedrijf aan om haar internationale imago op te krikken nadat een omstreden antihomowet was ingevoerd. Volgens het contract met de Libische autoriteiten, dat openbaar is gemaakt als gevolg van Amerikaanse wetgeving, zal Mercury zich namens Libië bezighouden met ‘lobbyen’, ‘media en externe betrekkingen’ en ‘buitenlandse zaken’.

Premier al-Sarraj, die in 2016 met internationale steun per bootje naar Libië werd gestuurd om daar een pro-westerse regering te installeren, verkeert in oorlog met veldmaarschalk Khalifa Haftar, een ambitieuze tachtiger. Diens zelfbenoemde Libische Nationale Leger heeft het grootste deel van het land in handen en rukt nu op naar de Libische hoofdstad Tripoli, waar al-Sarraj standhoudt met militaire steun van een viertal omstreden milities. Bij gevechten in en rondom de stad zijn de afgelopen weken honderden doden gevallen en 66 duizend inwoners op de vlucht geslagen. De partijen beschuldigen elkaar van bombardementen op detentiecentra vol migranten.

Hoewel de regering van al-Sarraj formeel nog steeds gesteund wordt door de VN, kiezen sommige westerse landen steeds nadrukkelijker partij voor Haftar, die zich in het buitenland positioneert met een overtuigend verhaal: als de nieuwe sterke man in Libië. Deze week maakte Frankrijk bekend met Haftar in gesprek te willen over een staakt-het-vuren. De Amerikaanse president Trump roemde eerder Haftars ‘belangrijke rol in het bestrijden van terrorisme en het veiligstellen van de oliereserves in Libië.’ Volgens Trump heeft Haftar ook een visie op een overgang naar een ‘stabiel, politiek systeem’ in Libië. Rusland, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië steunen Haftar al langer. Dat Haftar onlangs in een interview aangaf IS-leden vrij te laten en een van zijn legercommandanten, Mahmoud al-Werfalli, gezocht wordt door het Internationale Strafhof vanwege tientallen executies in strijd met het oorlogsrecht, doet weinig af aan Haftars groeiende populariteit.

Op tournee in Europa sprak al-Sarraj deze week met vertegenwoordigers van de Europese Unie in Brussel en met de Franse president Macron. Op het programma staat ook een bezoek aan Angela Merkel. In de Amerikaanse krant Wall Street Journal publiceerde hij vorige week een opiniestuk: hijzelf staat voor een ‘nieuwe democratische regering’, terwijl zijn rivaal Haftar een ‘beoogde militaire dictator is’ die ‘geld en wapens aanneemt van buitenlandse machten met specifieke eigenbelangen.’ De vraag is of dit nieuwe verhaal van 150 duizend dollar per maand gehoor vindt. De Europese Unie pleitte na zijn bezoek voor een ‘staakt-het-vuren’ in Libië, maar neemt geen afstand van het optreden van Haftar.