De regering van Giorgia Meloni, vol oude bekenden uit het laatste Berlusconi-kabinet, kondigt haar rechtse voornemens aan

Het nieuwe kabinet, met op de eerste rij minister Matteo Salvini, premier Giorgia Meloni, president Sergio Mattarella en minister Antonio Tajani. Beeld ANP / EPA

Toen Giorgia Meloni vrijdagavond haar lijst van ministers oplas, gingen er in Italië heel wat wenkbrauwen omhoog. Niet zozeer vanwege de gekozen personen, wier namen al enkele dagen rondzongen in de pers, maar vooral vanwege de nieuwe namen van de ministeries.

Zo heet het voormalig ministerie voor economische ontwikkeling nu het ‘ministerie van ondernemingen en made in Italy’. Het ministerie van landbouw heeft voortaan ook ‘voedselsoevereiniteit’ in zijn naam, en het voormalige ministerie van familie en gelijke kansen kreeg de toevoeging ‘geboortecijfer’ tussen de twee oude taken ingeklemd.

Hoe die nieuwe benamingen in praktijk uitpakken, moet uiteraard nog blijken, maar de beoogde boodschap is helder. Meloni wil meteen laten zien dat haar kabinet een breuk met de vorige regering vormt, en dat zij, zoals ze in haar campagne beloofde, opkomt voor de belangen van de Italianen.

Ze hebben de naam gekopieerd uit Frankrijk, verklaarde kersverse minister voor landbouw en voedselsoevereiniteit Francesco Lollobrigida zondagochtend tegenover dagblad Corriere della Sera. ‘Het is geen fascistisch concept’, verdedigde Lollobrigida zich, tevens Meloni’s zwager en partijgenoot van het eerste uur in het radicaal-rechtse Fratelli d’Italia.

‘Voedselsoevereiniteit betekent het beschermen van de economie, de agrovoedselketen, maar ook de plattelandscultuur.’ Zo wil de minister bijvoorbeeld de strijd aangaan tegen kweekvlees, dat hij ‘walgelijk’ noemt.

Ook op het gebied van familiepolitiek wil de regering van Meloni graag terug naar het verleden, waarin het geboortecijfer hoger lag en ouderparen uitsluitend uit een man en een vrouw bestonden. Minister Eugenia Roccella, die staatssecretaris voor gezondheid was in het vierde en laatste kabinet van Silvio Berlusconi (2008-2011), moet er nu dus voor zorgen dat er meer Italiaanse baby’s komen.

Eerder werkte zij bij Family Day, een katholieke actiegroep die onder meer fel protesteerde tegen het geregistreerd partnerschap voor mensen van gelijk geslacht, uiteindelijk ingevoerd in 2016 (het homohuwelijk bestaat in Italië niet). Roccella is daarnaast fel tegenstander van draagmoederschap, dat in Italië verboden is en dat voorlopig dus ook zal blijven.

Oude bekenden Berlusconi-IV

De namen van de ministeries mogen nieuw zijn, maar de poppetjes zijn dat allerminst. Zo flankeren twee oude bekenden Meloni als vicepremiers, namens de twee andere coalitiepartijen. Matteo Salvini (Lega), van 2018 tot 2019 al minister van binnenlandse zaken, en Antonio Tajani (Forza Italia), eerder Eurocommissaris en voorzitter van het Europees parlement.

Een andere opmerkelijke naam is die van Guido Crosetto, de nieuwe minister van defensie, die in het laatste Berlusconi-kabinet staatssecretaris was op dezelfde post. Hij is medeoprichter van Fratelli d’Italia, maar werkte daarnaast de afgelopen jaren ook als lobbyist voor de wapenindustrie, waarin hij zijn belangen nu naar eigen zeggen heeft opgegeven.

De nieuwe regering telt naast Crosetto en Roccella nog zeven bewindslieden die ook deel uitmaakten van de laatste regering Berlusconi, vaak als staatssecretaris. Giorgia Meloni zelf was in die regering, op haar 31ste, als minister van jeugd het jongste lid van de ploeg.

Nu is zij met haar 45 jaar nog steeds de benjamin van de ministers aan wie ze leiding geeft, die gemiddeld 60 jaar oud zijn. Vijftien van hen komen uit het noorden van het land, en van de 26 ministers zijn er (inclusief Meloni) zeven vrouw en negentien man. De nieuwe regering heeft dus voor het eerst een vrouwelijke leider, maar lijkt verder in meerdere opzichten een terugkeer naar het verleden.