De redder van Pakistan die door niemand meer werd geloofd

Generaal, politicus en de tiende president van Pakistan, Pervez Musharraf in 2000. Beeld Getty Images

Ze hadden het mis. Negen jaar later was 63 procent van de Pakistani blij dat hij weer opstapte. Het land was er onder zijn bestuur niet echt op vooruitgegaan. Musharraf zag zichzelf als de verlosser van Pakistan, maar dat was hij niet. De Amerikaanse ambassadeur Anne Patterson noemde hem bij zijn aftreden in 2008 in een door Wikileaks onthulde email ‘een soldaat die nooit een goede politicus was geworden’.

Ook zat de tijd hem niet mee. Het zou niet lang duren voordat de gebeurtenissen Pakistan in het centrum van de wereldpolitiek zouden manoeuvreren. Toonaangevend zou de aanslag worden van 9/11 oftewel 11 september 2001 op het World Trade Center in New York. De Amerikaanse president George W. Bush riep de war on terror uit en opende de jacht op Al Qaida en Osama Bin Laden.

Musharraf kreeg een dag na de aanslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, te horen dat Pakistan moest kiezen: ‘Je bent ofwel met ons, of tegen ons.’ Musharraf zou later bekennen dat een andere Amerikaanse functionaris hem destijds had toegebeten dat Pakistan ‘terug naar de Steentijd’ gebombardeerd zou worden als hij tegen de VS zou kiezen, dus veel keus had hij niet echt. Een maand later stond hij op de foto met Bush’, als diens ‘grootste vriend’. Hij stelde Pakistaans grondgebied en het Pakistaanse luchtruim beschikbaar voor Amerikaanse acties tegen Al Qaida, en voor de latere invasie van buurland Afghanistan.

Steun aan Taliban

De Amerikaanse miljarden stroomden binnen en brachten economische vooruitgang. Dat Musharraf voorheen de Afghaanse Taliban altijd had gesteund en ze nu ineens liet vallen, werd hem echter niet in dank afgenomen door conservatieve moslims in eigen land. Ook hen probeerde hij zoveel mogelijk te vriend te houden, terwijl hij tegelijkertijd weer probeerde het land te seculariseren. De Amerikaanse liefde voor Musharraf – die altijd sterke anti-Amerikaanse trekjes heeft gehouden – bekoelde snel, en ook in eigen land groeide het wantrouwen tegen de leider die zo vol tegenstellingen zat.

Zijn autocratische trekjes deden de rest. Toen zijn populariteit afnam gedroeg Musharraf zich steeds meer als een dictator. Hij liet activisten en advocaten opsluiten, ontsloeg de hoogste rechter van het Hooggerechtshof, schortte de Grondwet op en riep in 2007 de noodtoestand uit, allemaal om maar langer aan de macht te kunnen blijven. Het mocht niet baten.

In 2008 leden Musharraf-getrouwen een vernietigende nederlaag, maar pas nadat duidelijk was geworden dat hij ook de steun van het leger had verloren, en nadat het parlement een impeachmentprocedure tegen hem in gang had gezet, stapte Musharraf op, en ging in ballingschap.

Golf en tennis

Heel erg leek hij niet te lijden onder de schande van zijn politieke einde. Hij doodde zijn tijd met golf en tennis, en Newsweek maakte bekend dat hij kapitalen zou gaan verdienen in het lezingencircuit. Het weekblad citeerde de directeur van een internationaal pr-bureau, die voorspelde dat Musharraf per lezing 150- tot 200 duizend dollar kon gaan verdienen, ‘plus vervoer per jet, en VIP-arrangementen ter plekke’. Musharraf zou daarbij in goed gezelschap zijn: het bureau, Embark LLC uit Chicago, had ook al lezingen georganiseerd voor George W. Bush en Colin Powell.

In 2013 probeerde Musharraf toch nog een keer een politieke comeback in Pakistan. Een rechtbank blokkeerde dat. In plaats van te zegevieren, werd Musharraf gearresteerd. Hij kreeg huisarrest, maar mocht uiteindelijk in 2016 voor medische behandeling naar Dubai, waar hij zou blijven tot aan zijn dood.

In afwezigheid werd Musharraf in 2019 nog ter dood veroordeeld voor zijn daden in 2007. De straf was volgens velen louter symbolisch. Niemand geloofde dat zij ooit zou worden uitgevoerd. Een hogere rechter zou de straf later inderdaad ongedaan maken.

Musharraf liet begin 2022 volgens lokale Pakistaanse media nog weten dat hij de laatste jaren van zijn leven graag in Pakistan zou willen doorbrengen. Hij zou zijn land echter nooit meer terugzien. In juni liet zijn familie weten dat hij in een ziekenhuis in Dubai was opgenomen. Herstel was niet meer mogelijk: zijn organen begaven het, en de familie vroeg iedereen te bidden dat het leven voor Musharraf zo lang mogelijk draaglijk zou zijn.

Maandag wordt Musharrafs lichaam teruggevlogen naar Pakistan, waar hij begraven zal worden.