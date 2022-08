De rechtvaardigste klimaatmaatregel is al bedacht in 1920: milieuschade belasten

Hoeveel uitstoot heeft u nog over, dit jaar? Zit een citytrip naar Barcelona er nog in, wat laatste zonnestralen in de herfst, of moet u dan emissierechten bijkopen? Kost wel wat, maar dan kunt u tenminste ongestoord doorgaan met uw fijne leven, waar u altijd zo hard voor heeft gewerkt. Gelukkig doet u ook wat goeds met het kopen van meer CO 2 -speelruimte: uw geld gaat naar de armere mensen die daarmee luxe boodschappen kunnen kopen, een keertje wél vlees. Een schoon, groen geweten wacht u, liggend op de Playa de la Barceloneta.

Dit is het toekomstbeeld dat Barbara Baarsma, econoom, directeur van Rabo Carbon Bank en berucht oplater van proefballonnetjes (hallo, Herstel NL), deze week schetste bij BNR Nieuwsradio. Het is een plan dat ze eerder in een boek presenteerde en dat velen voor haar hebben geopperd: een persoonlijk, verhandelbaar CO 2 -budget, waarbij precies wordt bijgehouden wat de uitstoot is van al je consumptie. Nadat een kort fragmentje het algoritme precies op de juiste plek had gekieteld, was linksig Twitter verdeeld over de vraag of dit a) een elitair rukplan is of b) een prima vorm van nivellering.

Hoe we de lasten van het klimaatbeleid rechtvaardig gaan verdelen wordt hét vraagstuk van onze tijd. Dat we moeten inleveren staat vast. Bij wie de rekening vooral terechtkomt zal onderwerp van grote strijd zijn. Op het wereldtoneel, maar ook landelijk.

De sociale onrust die dit oplevert wordt verder aangewakkerd door extreem-rechtse complotdenkers en populisten die maar al te graag willen benadrukken dat de gewone man genaaid wordt door onzinnige maatregelen (drinken uit een slap kartonnen rietje!), terwijl de elite vrijuit gaat. Ze verpakken dat in die hoek vaak in een totalitair doemdenken: er wordt al volop gefantaseerd over klimaatlockdowns, het verbieden van vlees, het einde van eigendom en het invoeren van een sociaal kredietsysteem. Alles om te stoken.

Barbara Baarsma Beeld Op1

Deze angsten kwamen samen in het fragment van Baarsma. Wat nou complottheorie, werd er triomfantelijk getwitterd. Gelijk werd er gewezen op haar parelketting, haar accent en hoe makkelijk ze even uitlegde dat rijken met hun groene fopidealen ongehinderd kunnen doorconsumeren, terwijl de rest zich matigt. Dat ís ook fundamenteel oneerlijk, en bovendien: niet effectief. Eén procent van de wereld is verantwoordelijk voor ruim de helft van de luchtvaartuitstoot. Deze frequent flyers moeten we juist begrenzen, in plaats van faciliteren.

Alles wat je in een marktmechanisme giet, heeft de neiging zich louter als handel te gedragen. Als CO 2 -rechten naar hartelust verhandelbaar zijn, zal bijna iedereen die uitstoot loskoppelen van het morele vraagstuk dat er eigenlijk onder ligt, met een gewetenloos najagen van het eigenbelang tot gevolg. Want het mag toch?

Een ander probleem is het systeem achter een CO 2 -budget. Geen enkele politicus wil in Nederland een sociaal kredietsysteem invoeren, maar het lijkt me hoe dan ook onwenselijk dat een app die alle consumptie registreert in handen komt van een instantie. Ik zie het datalek van de eeuw al voor me, nog even los van mogelijk kwaadaardige intenties.

Nee hoor, het gaat via de blockchain, zei Baarsma in Op1 (slim: ze had inmiddels de parelketting ingeruild voor een gouden exemplaar). Bij het woord ‘blockchain’ moeten alle alarmbellen afgaan. Iedereen die ooit wat heeft gelezen over die technologie weet dat het niet de quickfix is die techprofeten beloven. We kunnen in Nederland niet eens binnen een jaar de btw voor groente en fruit verlagen, laat staan een allesomvattende smart carbon wallet ontwikkelen zonder ethische bezwaren.

Het goede nieuws: de meeste Nederlanders staan achter een ambitieuzer klimaatbeleid. Driekwart is voor, volgens een studie van de TU Delft, mits we de grote vervuilers eerst aanpakken en ervoor zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet nog groter wordt. Meer goed nieuws: de beste oplossing daarvoor is al (in 1920 door de Britse econoom Arthur Pigou) bedacht en heet milieuschade belasten. Minder goed nieuws: het kabinet vindt het vestigingsklimaat belangrijker dan dat andere klimaat en durft er niet aan, op wat kleine milieuheffingen na.

De onwil in Den Haag was ook de reden dat Baarsma haar plan voor een CO 2 -budget lanceerde, zei ze in Op1. Als beste optie ziet zij ook: bedrijven laten betalen voor de schade die ze aanrichten (in plaats van de fossiele industrie te subsidiëren) en de prijs doorrekenen aan de consument. Deze maatregel heeft twee gevolgen. Als alles wat vervuilend is duurder wordt, gaan mensen minderen en bewuster keuzes maken. Daarnaast worden bedrijven geprikkeld om niet-vervuilend te produceren.

Om de meest frequente vliegers in te perken kun je verder een heffing op vliegtickets invoeren die hoger wordt naarmate je vaker vliegt – een idee van Milieudefensie. Tegelijk zou het kabinet, zoals zo vaak beloofd, eindelijk vermogen zwaarder kunnen belasten. Met de opbrengsten kan de belasting op arbeid omlaag (meteen een stimulans om meer te gaan werken – ik kijk naar jou, arbeidstekort), waarmee de hogere prijzen, waarvan vooral de lagere inkomens last hebben, iets worden verzacht.

In elk scenario gaan de prijzen nóg verder omhoog en zal het verzet groeien, waarvan beroepshitsers dankbaar misbruik zullen maken. Val er niet voor. Als we te weinig doen, zullen de kosten uiteindelijk nog veel hoger zijn en moeten we pas echt gaan inleveren.