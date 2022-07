De recessie komt niet, die ís er al

De bouw van een bioscoop en ongeveer zestig woningen in Lelystad. Het ondernemersvertrouwen in de bouw is onverminderd groot. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dit is hoe een academicus vaststelt dat er een recessie is: je wacht tot er formeel twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei zijn en je zegt: ‘ho maar, wat naar’. Voor veel bedrijven komt dat moment natuurlijk niet als een verrassing. Zij hebben de economie al een tijdje voelen afkoelen, en de vraag zien verminderen. Consumenten zijn bezorgder geworden, angstiger ook.

Laat ons daarom het late oordeel van de officiële rekenmeesters niet afwachten. Als we nú een thermometer in de Nederlandse economie stoppen, voelen we dan een opkomende koorts? Ja, zo blijkt uit een rondvraag van de Volkskrant onder Nederlandse economen en bedrijven. De tweede jaarhelft levert volgens hen een milde recessie op, met twee kwartalen waarin het krimpcijfer met een nul begint. ‘Meer bewolking, maar nog geen plensbui’, aldus ING-econoom Marcel Klok.

Opmerkelijk, aangezien Eurocommissaris Paolo Gentiloni (economie) deze week nog benadrukte dat de eurozone volgens nieuwe ramingen van de Europese Commissie dit jaar niet in een recessie belandt. ‘Dat is onder meer te danken aan Italië en Spanje’, legt Klok uit. ‘Zij profiteren in het derde kwartaal van het aantrekken van het zomertoerisme, dat hun economie een duw geeft.’

Goed, een lichte koorts dus voor de Nederlandse economie, niet meer dan een wintergriepje. Tenminste, waarschijnlijk niet. Want als Rusland plots de gaskraan dichtdraait krijgen we een recessie die wel hard bijt.

Hoe gaan we deze recessie in?

‘We komen uit een degelijk tweede kwartaal’, zegt Klok. ‘Zowel de consumptie, de goederenexport als de investeringen waren best goed. Wel konden we in juni door onze gegevens over pintransacties voor het eerst een serieuze daling van de uitgaven vaststellen.’ Soortgelijke geluiden bij ABN Amro. ‘In het tweede kwartaal kwam de klad in de inhaalgroei van na de coronacrisis’, vertelt Nora Neuteboom. ‘In die drie maanden nam het aantal pintransacties jaar op jaar nauwelijks meer toe, terwijl in het eerste kwartaal de transacties nog met 13,5 procent waren gestegen.’

We glijden, en stuiteren dus niet een recessie in. De economische neergang is ‘uiteraard vervelend’, zegt Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot, ‘maar dramatisch is anders’. Hij verwacht twee à drie slechte kwartalen. ‘Ingegeven door de hogere energieprijzen die van buitenaf komen. Dat is toch iets heel anders dan een depressie die is veroorzaakt door systemische factoren, zoals in 2008, toen het hele financiële stelsel aan het wankelen ging. Vandaag zie ik niet zo’n verontrustende verstoring van het evenwicht.’

‘Het gekke is dat bijna alle lichten op groen staan voor de economie’, zegt Neuteboom. ‘Het vermogen van de Nederlanders is historisch hoog, onder meer omdat ze tijdens de coronacrisis noodgedwongen hebben moeten sparen, en omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen. Bovendien zijn de schulden van de huishoudens laag, net als de werkloosheid.’

Desondanks zijn er ook grote onzekerheden. ‘Vertrouwen is cruciaal om te blijven spenderen, en het Nederlandse consumentenvertrouwen staat op het laagste peil sinds 1986.’ Gevaarlijk, want zogeheten consumptieve bestedingen maken zo’n zestig procent uit van onze economie. Toch vertaalt dat lage vertrouwen zich voorlopig niet in een flink lagere consumptie. ‘Er zitten historisch gezien altijd een paar maanden tussen een flinke achteruitgang van het consumentenvertrouwen en een daling van de uitgaven. De nieuwe keuken was al besteld bijvoorbeeld, of die dure reis naar het buitenland al geboekt. Gezinnen gaan rond de tafel zitten, en kijken waar ze vanaf nu op kunnen besparen.’

Waar is de krimp eerst voelbaar?

In tegenstelling tot de uitzonderlijke recessie die was ingegeven door de coronacrisis is dit er eentje uit de klassieke schoolboeken, zegt Neuteboom. ‘De eerste die daarbij geraakt worden zijn bedrijven die rechtstreeks aan consumenten verkopen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, dit zijn uitgaven waarop mensen makkelijk kunnen besparen.’

Ook in de detailhandel worden al snel andere keuzes gemaakt. ‘Nu de prijzen in de supermarkt blijven stijgen, zien we de volumes met ruim 6 procent dalen’, meldt Sjanny van Beekveld van onderzoeksbureau IRI Nederland. Dat ziet signalen dat consumenten binnen bepaalde voedselgroepen steeds vaker voor de goedkopere optie gaan (bijvoorbeeld gehakt in plaats van biefstuk) en meer voor huismerken kiezen in plaats van A-merken. Ook winnen goedkopere supermarkten marktaandeel terug ten opzichte van de luxere ketens als Jumbo en Albert Heijn.

Het bedrag dat huishoudens kunnen besteden aan niet-elementaire uitgaven kan deze maand een flinke knauw krijgen, zegt Marcel Klok van ING. ‘Heel wat huishoudens krijgen dan een nieuw tarief voor de energierekening. Zo’n driekwart van de Nederlandse huishoudens geeft maandelijks ongeveer uit wat er binnenkomt, wat betekent dat die hogere energieprijzen ten koste gaan van andere uitgaven.’

De overheid kan maatregelen bedenken om gezinnen tegemoet te komen en zo de consumptie en dus de economie te ondersteunen. Maar juist daarin loert het gevaar voor een veel grotere recessie, merkt Aben op. ‘Je ziet dat Europese overheden onder druk staan om de uitgeholde koopkracht van burgers te compenseren. Op korte termijn is dat goed voor de economie, maar op langere termijn maakt het hoofdpijndossiers alleen maar groter. Italië heeft nu al problemen met te hoge staatsschulden. Als dat ontspoort, kijken we tegen een nieuwe eurocrisis aan, die de economie pas echt pijn kan doen.’

Hoeveel pijn lijdt de industrie?

Alle economen wijzen erop dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog altijd op een redelijk peil noteert, en dat de orderboeken in de industrie behoorlijk gevuld zijn. Het gaat wel vaak om uitgestelde productie, stipt Nora Neuteboom van ABN Amro aan. ‘Orders die bedrijven voorheen niet konden uitvoeren omdat ze niet genoeg personeel hadden, of omdat er problemen waren in de aanvoerketen, waardoor ze moesten wachten op onderdelen.’

Een sector waar de alarmsignalen wel flink oplichten is die van de telers. Door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne kampen zij met stijgende kosten, vertelt Michel van Schie van Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld. ‘Onze grootste zorg is dat zij besluiten hun kassen een paar graden kouder te zetten, waardoor ze minder kunnen produceren.’

Opmerkelijk genoeg is het ondernemersvertrouwen in de bouw het grootst van alle sectoren, terwijl die juist bekendstaat als een van de meest conjunctuurgevoelige sectoren. ‘Het woningtekort blijft heel groot en er zijn veel bouwplannen met lange doorlooptijden goedgekeurd’, verklaart Klok. Meer zorgen maakt hij zich over de industrietakken waar nu al een terugval te zien is. Dat gaat met name over de producenten van investeringsgoederen, zoals machinebouwers of autofabrikanten. ‘In mei liep de productie daar terug. We moeten zien of dat de voorbode is van een diepere recessie dan we tot nog toe verwachten.’

Moeten we vrezen voor onze baan?

Recessies zijn vooral gevreesd omwille van het banenverlies dat er typisch mee gepaard gaat. Bedrijven schreeuwden in het eerste halfjaar van dit jaar om personeel, voor het eerst sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek begon met meten waren er zelfs meer vacatures dan werklozen. Maar verandert dat geschreeuw straks in gefluister? Of erger nog, in de aankondiging van afvloeiingen?

Wie het sentiment op de arbeidsmarkt wil peilen, is bij de uitzendbranche aan het juiste adres. Uitzendkrachten fungeren doorgaans als ‘stootkussens’ voor bedrijven: bij economisch ontij verliezen zij vanwege hun flexibele contract als eersten hun baan. Gaat het beter, dan gaan zij ook als eersten weer aan de slag.

Steven Gudde, directeur impact en arbeidsmarkt bij uitzendbedrijf Olympia, noemt de vraag naar uitzendkrachten ‘onverminderd groot’. Maar juist daarin ziet hij een signaal dat bedrijven in hun zoektocht naar personeel enige voorzichtigheid betrachten. ‘Normaal gesproken zien we in tijden van extreme personeelsschaarste het aantal uitzendkrachten afvlakken en het aantal vaste contracten stijgen, maar dat is nu nog niet het geval.’

Van een afbouw van het personeelsbestand bij bedrijven is dus door de bank genomen geen sprake. ‘Ze hebben zoveel moeite moeten doen om mensen te vinden, dat ze die niet zomaar zullen ontslaan’, meent Klok. ‘Ze gaan dus personeel hamsteren, en kunnen dat ook betalen. Gemiddeld gezien staat het Nederlandse bedrijfsleven er namelijk goed voor.’

Eenzelfde geluid bij Luc Aben van Van Lanschot: ‘Alleen als bedrijven verwachten dat de economie echt de dieperik ingaat, zullen ze beginnen met ontslaan. Bij een lichte recessie zal de krapte op de arbeidsmarkt niet verdwijnen.’

Wat is het zwarte scenario?

Hoe diep deze recessie zal snijden, hangt vooral af van wat er verder met de energieprijzen gebeurt, meent Luc Aben. Op 21 juli moet het onderhoud aan de Nord Stream 1-pijplijn zijn afgerond en moet blijken of Rusland weer gas levert. ‘Maar wat als Rusland de kraan dichtdraait? De voorspellingen over de gevolgen van de energieprijs in dat scenario schieten echt alle kanten op. Een olieprijs van 70 dollar per vat betekent toch iets anders voor de Nederlandse economie dan een van 170 dollar. Hoe gaan consumenten reageren op een nieuwe energieschok?’

In het uiterste geval kan de Nederlandse overheid besluiten tot rantsoenering van gas, of tot het afschakelen van grote bedrijven, zodat zij helemaal geen gas meer kunnen verbruiken. Dit zou vooral pijn doen in de chemische industrie, die goed is voor een kwart van het Nederlandse energieverbruik, besluit ABN Amro. Andere flink geraakte sectoren in dit scenario zijn de basismetaalindustrie, de bouwmaterialenindustrie en de raffinaderijen. Of het allemaal gaat gebeuren, is koffiedik kijken. Maar de openingszin van de recentste analyse van de bank is weinig hoopgevend: ‘Op het eerste oog staat de economie er nog goed voor, maar de relatieve rust lijkt stilte voor de storm.’

Met medewerking van Marieke de Ruiter, Anna de Haas, Freyan Bosma en Wilco Dekker.